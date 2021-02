Así fue la noche en la que Richard Speck violó y mató a ocho enfermeras: “Fue una masacre”

Era una noche cálida del mes de julio de 1966. Una noche tormentosa y oscura. Richard Speck, totalmente fuera de sí, se adentró en el barrio de Jeffery Manor, en Chicago. Allí se topó con una residencia de estudiantes de enfermería, ubicada en el número 2319, entre las avenidas Luella y Crandon. Aquella residencia se convertía en el escenario de una dantesca masacre.

UNA NOCHE CALUROSA Y SANGRIENTA

Las ventanas de la residencia de estudiantes, debido al pegajoso calor que reinaba en el ambiente, estaban abiertas de par en par. Algunas de las habitaciones de la residencia estaban ocupadas por enfermeras en periodo de prácticas. Eran las once de la noche cuando Richard Speck entró por la ventana de uno de aquellos apartamentos.

Imagen de la habitación de las enfermeras tras el ataque de Richard Speck

Una de las inquilinas, la estudiante Corazón Amurao, ya metida en la cama, escuchó unos leves golpes en la puerta de su habitación. Confiada en que se trataba de alguna de sus compañeras, abrió la puerta. Ante ella se encontraba un hombre tambaleante que apestaba a alcohol. En su mano derecha empuñaba una pistola.

En un primer momento no aparentó ser una persona violenta. De hecho, tranquilizó a la muchacha asegurando que no le haría daño a nadie, pero que necesitaba dinero. Después, sujetando a la chica para que no escapara, acudió a cada habitación hasta lograr reunir a las siete estudiantes que estaban en casa en aquel momento. Las llevó a todas a un mismo dormitorio, apagó la luz, y les preguntó por el dinero que guardaban en la vivienda. Asustadas, las estudiantes le dieron lo que llevaban encima, poco más de cien dólares.

RICHARD SPECK, NACIDO PARA DESATAR EL INFIERNO

Hasta aquí el relato de un robo. Pero las cosas empezaron a cambiar sobre las once y media de la noche, momento en el que llega al apartamento otra estudiante de enfermería…Gloria Davy. Algo transforma a Richard Speck en un ser más agresivo. Cortó una sábana en tiras y ató a todas las jóvenes. En lugar de marcharse con el dinero, comenzó a ponerse nervioso, golpeando repetidas veces el revólver contra el suelo.

Richard Speck rodeado de periodistas y agentes

Dejándose llevar por un impulso violento, tomó a una de las muchachas y se la llevó a otro dormitorio. Allí la torturó, la violó y la mató, mientras sus compañeras oían desde fuera los gritos de pánico y dolor. Una a uno fueron víctimas de aquel monstruo que se había colado en la residencia. Todas, salvo una.

CORAZÓN AMURAO, LA ÚNICA SUPERVIVIENTE

Solamente una de las mujeres logró librarse de la matanza. Se trata de la chica que había abierto inicialmente la puerta, la estudiante filipina Corazón Amurao. En un descuido se ocultó bajo la cama, sin que el asesino se diera cuenta de su desaparición.

Cuando Richard Speck violó y mató a cada una de las chicas, se marchó. Corazón, aterrada por lo que había presenciado, no se atrevió a salir de su escondite hasta que sonó el despertador a las cinco de la mañana.

RICHARD SPECK, UN CADÁVER SIN RECLAMAR

Richard Speck fue detenido poco después de la violación y asesinato de las ocho enfermeras. Fue condenado a morir en la silla eléctrica, aunque se libró de su ajusticiamiento por un pequeño error burocrático. Pasó el resto de sus días en prisión, donde murió de un infarto en la mañana del 5 de diciembre de 1991. El lugar donde se encuentran sus restos mortales se mantiene en secreto.

Richard Speck y sus víctimas

“Las autoridades de Estados Unidos tienen la potestad para ocultar el lugar de enterramiento de una persona para evitar alterar el orden público y para que esa ubicación no se convierta en un lugar de peregrinación. En este caso, Richard Speck fue incinerado en la prisión donde falleció, ya que nadie, ni su propia hermana, reclamó el cadáver. Esa es la realidad”, asegura en 'La Noche de Adolfo Arjona' el juez e investigador Bernardo Pinazo.

