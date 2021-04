El asesinato en el Camino de Santiago por el que se interesó Barack Obama

“Hay decenas de incidentes con mujeres que hacen el Camino de Santiago solas. Hay un verdadero silencio sobre el peligro que corren”, aseguran en COPElos periodistas especializados en crónica negra, Manuel Marlasca y Luis Rendueles.

Hace seis años una de esas agresiones terminó con la desaparición y asesinato de la turista estadounidense Denise Thiem. A pesar del esfuerzo de la policía española, la familia de la peregrina no estaba satisfecha con la investigación. Fue entonces cuando los padres de Denise escribieron al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama: “Nuestra amada hija Denise ha desaparecido en España desde hace más de ciento veinte días... Usted tiene dos hijas encantadoras...”. Así comenzaba una misiva en la que reclamaban a Obama que se dirigiese al presidente Mariano Rajoy para que el Gobierno español o la policía les dijese “lo que saben, lo que no saben y lo que están haciendo para encontrar a nuestra hija”. También el senador John McCain contactó con Rajoy para ofrecerle la ayuda del FBI y para animarle a que pusiera todos los medios necesarios para encontrar a su conciudadana.

