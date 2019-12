36 años del incendio en la discoteca Alcalá 20: ¿qué pasó aquella noche?

Esta semana, entre otras cosas, se hablará de la tragedia de los Andes, del incendio de la discoteca Alcalá 20, del cumpleaños del Papa Francisco o del estreno de ‘Titanic’

Adolfo Arjona, en "La Noche de COPE", hace memoria y recuerda aquellos personajes o acontecimientos que serán noticia esta semana.

TRAGEDIA EN LOS ANDES

Esta semana se cumplen 47 años del rescate de los 16 supervivientes del accidente de avión que se estrelló en Los Andes en 1972. La pesadilla comenzaba unos meses antes, el 13 de octubre de aquel año 1972. Aquel día, un grupo de jóvenes uruguayos montan, distraídos y entre bromas, en el Fairchild F227. El vuelo salía de Mendoza con dirección a Santiago de Chile. Allí pasarían el fin de semana y jugarían un partido de rugby el domingo. Como el avión tenía plazas de sobra, algunos de los jugadores invitaron a familiares a que los acompañaran. En total 40 pasajeros y 5 miembros de la tripulación. Mientras sobrevolaban la cordillera de Los Andes el avión tomó algunas turbulencias que los jóvenes incluso lo tomaron como parte de un juego… Pero el comandante ordenó que tomaran asiento y se pusieran el cinturón de seguridad. No dio tiempo a nada más, un ala del aparato colisionaba con la montaña y se partía en dos. En el choque murieron 13 personas y aquella misma noche otras tres. Dos meses después del accidente, uno de los jóvenes, Nando Parrado, decidió que él NO esperaría allí sentado a la muerte. Junto a Roberto Canessa emprendieron el camino hacia la vida. NO pararían hasta encontrar la civilización.

El 20 de diciembre llegaron a la orilla de un río y al otro lado se encontraba un hombre montado a caballo. Era el fin de la pesadilla. A partir de aquel momento comenzaba el rescate de los supervivientes que habían quedado en la montaña, un rescate que comenzaba el 22 de diciembre de 1972. Los dieciséis supervivientes disfrutarían de las Navidades más felices de sus vidas.

ALCALÁ 20

Mañana martes se cumplen 36 años del incendio de la discoteca ALCALÁ 20. Un suceso que tuvo su origen en un cortocircuito que incendió las cortinas y los objetos de decoración del local. El humo rápidamente se extendió y todos aquellos jóvenes se vieron sorprendidos. A las cinco menos cuarto de la madrugada se declaraba un incendio en los bajos del Teatro Alcázar, en Madrid… Allí se encontraba la discoteca ALCALÁ 20, en la que aquella noche se divertían centenares de personas. La tragedia conmocionó a todo el país: el fuego se cobraba 81 vidas.

PAPA FRANCISCO

El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires. Esta semana cumple 83 años.

Y por eso te vamos a contar cinco cosas que no sabías del Papa Francisco. Por ejemplo, que fue portada de la revista ROLLING STONE. Además, el año que fue elegido pontífice, la revista TIME lo incluyó en su lista de las personas más influyentes del mundo. Francisco es muy futbolero y su equipo es el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, además es socio.

A los 21 años tuvieron que extirparle una parte del pulmón derecho y, aunque él mismo dijo poco después de convertirse en Pontífice que no tiene secuelas respiratorias, lo cierto es que respira con un solo pulmón. El Papa no vive en el Palacio Apostólico Vaticano, reside en la Casa de Santa Marta, que está muy cerquita de la Basílica de San Pedro. La quinta curiosidad sobre el Papa tiene nombre de mujer: Rosa Vasallo, su abuela, la mujer más especial de su vida, que dejó en él una enorme huella.

TITANIC

Los críticos que dijeron que iba a ser un fracaso en la taquilla deberían haberse dedicado a otra cosa. Te hablo de TITANIC, la película de James Cameron de cuyo estreno se cumplen 22 años el próximo jueves, 19 de diciembre.

En su primer día en el cine, en Estados Unidos y Canadá hizo una taquilla de casi ocho millones de euros. Tras varios meses en cartelera, la taquilla a nivel MUNDIAL alcanzó los 2.000 millones de euros. Fue la película más vista de la historia del cine hasta que, diez años después, 'Avatar' (curiosamente también de James Cameron) le quitó el puesto.

