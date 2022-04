Las consecuencias del 11-M: una víctima del atentado relata qué pasó dentro del tren tras la primera explosión

Una de las víctimas de aquel atentado es María Ángeles Domínguez, presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, y ha contado en 'La Noche con Adolfo Arjona' cómo fueron aquellas trágicas horas de una mañana fría del mes de marzo en Madrid. "Yo vivo en Alcalá de Henares y me dirigía al 12 de octubre. Cada mañana hacía la misma rutina. Aquel día cogí el tren de las 7:05 y es verdad que había menos gente porque los estudiantes habían hecho huelga".

En este sentido, María Ángeles ha explicado cómo vivió las primeras explosiones en los andenes anexos al suyo: "Lo que recuerdo que pasado Entrevías, que yo siempre me colocaba para bajar en la próxima estación, escuché algo, pero no sabía exactamente qué y se apagaron las luces. La gente empezó a chillar. El tren oscilaba de un lado a otro. Ese día me senté en el único asiento que había libre: iba en el sexto vagón, en una asiento que van encontrados. Iba en la dirección contraria al sentido del tren.