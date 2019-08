El inesperado lugar en el que el Grupo Risa realizó sus primeras imitaciones

La carrera de Fernando Echeverría y David Miner, los dos imitadores que junto a Óscar Blanco forman el "Grupo Risa", empezó en el colegio. “Comenzamos a imitar a modo de broma en el colegio y eso se ha convertido en nuestro trabajo diario” asegura Fernando en su entrevista en "La Noche" con Adolfo Arjona. “A veces cuando comenzamos a hacer una imitación a modo de broma, nos preguntamos que hemos tirado cinco años de carrera”, ha añadido.

“El que escucha todo para luego escoger las imitaciones que ponemos en marcha es Fernando” cuenta David Miner. “Yo no sé la cantidad de horas de radio que Fernando escucha la radio. Competencia, no competencia... Y para lo que no escucha hay compañeros que nos ponen en alerta sobre algunas cosas que nos puedan servir”, ha relatado.