Francisco: "los políticos me tienen vetado en la Comunidad Valenciana"

La canción "Latino" fue con la que Francisco ganó el Festival de la OTI e 1981 y además en 1992 volvió a garlo con el tema “A dónde voy sin ti”.Francisco vuelve a estar de moda gracias a un nuevo trabajo discográfico que acaba de publicar, con un claro mensaje de esperanza tras la pandemia. Una canción que se titula “Comenzar otra vez”.

RENACERES

La canción habla de renaceres, de vida y del recuerdo a los que se quedaron por el camino. 'Durante la pandemia me dediqué a disfrutar mucho de la familia y de mis nietos. Invertí el tiempo en coger una vieja guitarra que tenía arrinconada muchos años y que nunca la toqué y empecé a ver tutoriales de internet y empecé a tocar, a componer y cantar canciones aquí en casa y a entretenerme' cuenta Francisco. 'El videoclip es una invitación a la vida. Nos despertamos de una noche y al día siguiente estábamos todos encerrados en casa. Nos ha dado una lección muy importante, debemos dedicar más tiempo a la gente que queremos, a la familia. Pasa el tiempo y estamos muy inmersos en el trabajo en muchas cosas que al final no son tan importantes. También es un homenaje a todas esas personas que nos dejaron, miles de personas. Yo afortunadamente en mi círculo cercano no he tenido ninguna pérdida pero sí de amigos y de gente que conozco y ha sido muy cruel. Es una invitación a vivir. La vida es muy corta y hay que disfrutarla'.

La canción es como un himno y el vídeo clip tiene imágenes muy sugerentes de naturaleza, agua y bosques. El tema se publicó en todas las plataformas digitales en el mes de abril.

REIVINDICACIÓN

Francisco ha contado en La Noche de Adolfo Arjona que tiene ganas de seguir trabajando pero que algunos se lo impiden. 'Tengo 63 años con mis facultades al cien por cien. Con muchísima ilusión y muchas ganas de trabajar. Esperando que cambie el sistema. Parece que para algunos artistas no hay cabida en este momento. Y es lamentable y triste' asegura el cantante. 'Porque yo en su momento me he significado, no es que haya dicho que soy de un sitio o de otro. Yo canto para todo el mundo cuando subo a un escenario. Pero sabes cómo están en este momento y bueno, soy uno de los que no son de los suyos y todo lo que puedan perjudicarme lo van a hacer y lo están haciendo.

'La señora Oltra me ha vetado de la Comunidad Valenciana porque hace unos años dije la clase de calaña que era esta señora y que esta gente del partido donde ella pertenece era un cáncer para nuestra comunidad' dice Francisco. 'De hecho, lo está siendo y ahí está la prueba. Estos días, lo que lamento es que se esté hablando de esta señora y no se hable de las víctimas que esta señora ha dejado por el camino, los muertos'

'Yo espero que dentro de un año, o año y medio, cambie totalmente, para bien del país en primer lugar, por el bien de España y luego por el bien mío porque quiero estar en los escenarios, disfrutar de mi público, que nadie me vete ni me quiera tapar la boca por decir lo que pienso' cuenta el cantante. 'Porque creo que he defendido siempre la libertad de poder expresar lo que siento y también canto así, desde el corazón. Nunca jamás me han prohibido nada. Yo nací en el 59 y nunca me han prohibido nada. Y ahora vivimos en unos años donde se prohibe todo, donde se veta a gente que por no pensar o no comulgar como ellos dictan o dicen, pues estás totalmente anulado'.

“Comenzar Otra vez” es el nuevo tema de Francisco, una muestra de lo que ha pasado y el posible inicio de un próximo reencuentro con el público y con un nuevo álbum.