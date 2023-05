Elliot Rodger: “Es el día de mi venganza contra la humanidad. Me dará mucho placer masacrarlos"

Era de noche... la noche del 23 de mayo de 2014. La gente paseaba con tranquilidad por Isla Vista, en el condado californiano de Santa Bárbara. Nadie sospechaba que, en ese mismo instante, en un apartamento cercano, un joven de veintidós años estaba matando a tres compañeros de piso… los estaba asesinando con un afilado machete.

Pero eso no sería todo. Después del triple asesinato, Elliot Rodger, un joven inadaptado y con síndrome de Asperger que había pasado por tratamiento psiquiátrico, salió a la calle con tres armas de fuego.

A las 9 y media de la noche, Elliot comenzó a disparar contra todo joven que se cruzaba en su camino… disparó contra todos los universitarios que tuvo a tiro, dejando a su paso varios muertos y multitud de heridos.

Después, se suicidó de un tiro en la cabeza.







Esta es la historia de un joven frustrado… al que las chicas siempre rechazaban, lo que generó en él un tremendo odio hacia las mujeres, y hacia los hombres que le hacían sombra… contra esos compañeros de instituto que lo acosaban y se burlaban de él.

Por eso, planeó una de las masacres más terribles ocurridas en Estados Unidos.

En su canal de Youtube, Elliot Rodger advirtió a todos un día antes, de lo que iba a hacer…

“Mañana es el Día de la Retribución. El día de mi venganza contra la humanidad. Me dará mucho placer masacrarlos”.

El 23 de mayo, se cumplen nueve años de aquella masacre.Ocurrió a mediados del año 2014, y supuso la muerte de siete personas, el asesino incluido… aunque fueron decenas las que quedaron heridas. Elliot Rodger, un joven trastornado, se vengaba así de la indiferencia que las chicas le demostraban.

EL EXPEDIENTE

Para intentar entender este expediente hemos invitado a La Noche de Adolfo Arjonaa Antonio Andrés Pueyo, consultor senior del Instituto de Psicología Forense de Barcelona y Catedrático de Psicología de la Universidad de Granada.



Conozcamos al protagonista, a Elliot Rodger, el ejecutor de la masacre. 'Procedía de una familia de profesionales, de una situación socioeconómica normal-alta, de origen inglés que se tralada a vivir a Estados Unidos' cuenta el profesor Pueyo.

Muchos compañeros, al ver que era un muchacho inadaptado, lo acosaban. Incluso, una vez en que se quedó dormido en su pupitre, le dieron un golpe fuerte en la cabeza. Eso lo hacía sentirse aún más diferente y encerrarse en su mundo. A un amigo le confesó que estaba totalmente intimidado y que lloraba a escondidas todos los días:

“El único amigo que tuve en el mundo que verdaderamente entendía cómo soy, descaradamente me dijo que no quería seguir siendo amigo mio, sin ofrecerme una razón para abandonar la amistad”.

Aquello fue un golpe tan grande para Elliot que fue la razón por la que dejó los estudios a principios de 2012. 'Cuando volvió a la universidad había desarrollado una serie de patologías que probablemete hizo que organizara el delito que iba a cometer luego y empieza a acumular armas para preparar su venganza'asegura el catedrático.



En el blog que empieza a escribir, en sus muchas horas de soledad, podemos ver claramente su obsesión por las chicas. Invitado por su padre, que era miembro del equipo de rodaje de "Los juegos del hambre", asistió al estreno de la película. Al día siguiente Elliot Rodger escribía en su blog:

“La experiencia fue extraordinaria, pero estoy amargado porque no pude llevar a ninguna chica para que me acompañara. La mayoría de los hombres, en el evento, iban acompañados por una pareja, y me sentí patético por no haberla tenido. Si tan solo una chica en mi universidad se hubiera sentido atraída hacia mí, gustosamente la hubiera llevado al estreno conmigo”.

Su relación con las chicas no era buena, por lo que sabmos no llegó a tener novia, 'en cualquier caso hay que tener presente que uno de los elementos que permite entender mejor el comportamiento criminal de esta persona es su historia y su biografía' asegura el profesor Pueyo; 'a pesar de tener un entorno que podía favorecer una vida normal, en este caso tenemos un acúmulo de situaciones que le van impactando y no es capaz de gestionar'

A los ojos de otros jóvenes, Elliot Rodger era un tipo extraño y siniestro. Cada vez más rechazado y aislado, Elliot se obsesionó con ser rico. Pensaba que de esa forma conseguiría una novia modelo.Un día llegó a invertir 700 dólares en un sorteo de lotería. Estaba convencido de que le tocaría. En su blog volvió a hablar del asunto, diciendo lo siguiente:

“Mientras invertía ese dinero, imaginaba todo el sexo que iba a tener con mi hermosa novia modelo una vez que me convirtiera en un hombre rico. Ahora que no me ha tocado, no tengo nada por lo que vivir. Voy a ser virgen y marginado para toda la vida. Tengo que empezar a hacer planes y prepararme para el Día de la Retribución”.

Ya empezaba a hablar claramente del Día de la Retribución. 'Se puede decir que Elliot Rodger era un asesino en expansión porque lo que hace es un asesinato múltiple, pero se da en medio de una huida que termina en suicidio' cuenta Antonio Andrés Pueyo

El día antes de la masacre, Elliot Rodger publicó un vídeo en Youtube donde advertía de lo que iba a hacer.

Aquel 23 de mayo de 2014, a las nueve y cuarto de la noche, el psiquiatra de Elliot, que acababa de ver el vídeo colgado en la red, acudió rápidamente a casa de su padre. Pero ya era demasiado tarde. A Elliot le faltaban apenas unos minutos para comenzar la masacre.

La noche siguiente de la masacre que cometió Elliot Rodger, más de 20.000 personas se concentraron en una ceremonia homenaje a las víctimas mortales y a los heridos. Más de 20.000 personas con velas encendidas… muchos de ellos estudiantes universitarios.