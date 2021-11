Una persona ciega revela en COPE cómo son sus sueños: ¿Con o sin imagen?

Si cualquiera de nosotros sueña cada noche con personas que conocemos, lugares en los que hemos estado, en definitiva, con imágenes que se han almacenado en nuestro cerebro , entonces. ¿Con qué sueñan los ciegos?

SIN SUEÑOS

Para saber si una persona ciega, que no haya visto nunca, que sufra ceguera desde el nacimiento o desde una edad lo suficientemente temprana como para no tener recuerdos, puede tener suños visuales, le hemos preguntado a José Carlos Dávila, catedrático de Biología Celular de la Universidad de Málaga, que nos dice que cree que no. 'Un ciego de nacimiento no ha tenido una experiencia visual nunca y entonces no puede tener memorias visuales' afirma el catedrático. 'Los sueños entiendo que son activación de memorias previas que tenemos y al carecer de esa memoria, para mi es imposible que un ciego de nacimiento pueda tener sueños visuales'.

¿Con que sueñan entonces los ciegos? 'Pueden tener sueños con cualquier tipo de estímulos táctiles, auditivos e incluso olfativos' dice José Carlos Dávila. 'La inmensa mayoría de nuestra memoria es visual, pero los ciegos al carecer de visión tienen más desarrollados otros sentidos y por tanto lo más probable es que sus sueños estén cargados de ese tipo de estímulos'.

Sobre si una persona que haya perdido la visión a una edad avanzada, en la que ya si tiene recuerdos, puede soñar como cualquier otra persona sin deficiencia visual, José Carlos Dávila cree que si. 'Una vez que tenga los recuerdos, mientras esa memoria permanezca estable puede soñar salvo que haya una perdida'.

EL EJEMPLO

Un oyente del programa que se llama Juan Antonio y que es invidente, ha querido aportar su experiencia a traves de un mensaje de voz dirigido a La Noche de Adolfo Arjona, que dice: 'En mi caso yo soy invidente de nacimiento y en mi sueño no se producen imágenes, no veo nada. No veo ni colores, ni sombras, ni bultos... nada. Yo lo que tengo son las sensaciones que puedo tener en mi vida cotidiana, como por ejemplo tomarme un refresco. Se que tengo el vaso en la mano y que me bebo el contenido, yo lo que tengo son las sensaciones que tengo en mi vida diaria. Como nunca he visto, pues no se lo que es y entonces en los sueños míos no aparece ni siquiera la percepción de luz'.