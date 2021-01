“El mercado de segunda mano reventó en 2020 y ahora en 2021 entiendo que irá a más”

¿Cómo ha reaccionado el mercado de segunda mano durante estos meses? ¿Se ha visto reforzado por la caída de ingresos en los hogares o la crisis del coronavirus también le ha pasado factura?

Es lo que nos preguntamos este sábado en La Noche de COPE. En julio, Kike Canet inauguró su tienda online que incluye un 70% productos de segunda mano. Detectó que el mercado demandaba un estilo diferente y apostó por “prendas exclusivas y eso hace que nos podamos diferenciar”, asegura.

Con una inversión inicial de 6.000 euros, Kike espera tener beneficios esta primavera. “El mercado de segunda mano reventó bastante en 2020 y ahora en 2021 entiendo que irá a más porque estamos ante una crisis y todo lo que se pueda ahorrar uno comprando le permite pagar facturas”.

El optimismo de Kike contrasta con el de Cati Castell, responsable del taller, Can Gazá, en Mallorca. Sus ingresos han caído un 50% y son imprescindibles para mantener una nave de 1.400 m2.

“El taller sigue funcionando a puerta cerrada, pero no podemos atender a nadie al no ser un comercio de primera necesidad”, cuenta. Can Gazá tiene una peculiaridad que le diferencia del resto. Su plantilla está formada por personas en exclusión social severa. “Desde 1978 acogemos a personas en exclusión social con enfermedades que les impiden acceder al mercado laboral ordinario”.

Los chavales recogen los productos que otros ya no necesitan, los restauran y se venden a un precio muy económico. “Es algo parecido a un donativo”, explica Cati. “Nos llama mucha gente diciendo que si le compramos algo, pero son solo donaciones”, apunta.

La pandemia también está dejando su huella en este modelo de mercado, “no sabemos cuánto tiempo vamos a poder mantener esta situación”, lamenta.