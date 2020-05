La vuelta a las clases en septiembre, una incertidumbre para muchos padres

En apenas un mes los estudiantes van a cerrar una etapa para comenzar otra en septiembre. Sin embargo, nada de la vuelta a las aulas está claro. Algunos no saben si tendrán que continuar con las clases online o podrán volver al colegio. Eso sí, las últimas opciones que se barajan desde el Ministerio de Educación es que en septiembre vuelvan tan solo la mitad de los alumnos.

Podrán volver, eso sí, si ya están matriculados, porque ni siquiera están abiertos los plazos de matriculación para aquellos niños que empiezan por primera vez el colegio. En principio, tenían que haber hecho la matrícula hace más de un mes, pero al llegar la pandemia todo quedó paralizado. Son fechas que tienen que dar desde las comunidades autónomas, aunque todo apunta a que a partir de junio y julio se podrá hacer esa matrícula.

Esa incertidumbre no ha hecho más que generar preocupación a esos padres que tienen que matricular a sus hijos por primera vez. Carmen es madre de Álvaro, un niño de tres años, y explicaba su preocupación: “me pone un poco nerviosa no saber si en el único colegio que vimos no lo aceptan. No sé cómo va a ser el otro colegio porque no hemos podido hablar con nadie, no sé qué método educativo tienen, si me gustan o no las instalaciones”.

Elegir el colegio al que van a ir sus hijos es una de las decisiones más importantes de la vida de los padres y de los niños, porque va a marcar su futuro. Y es que con esta pandemia se han perdido algo fundamental en ese proceso: poder conocer las instalaciones y el método educativo de cada centro.

Sin embargo, eso no ha impedido a los colegios reinventarse para poder hacer unas jornadas de puertas abiertas particulares. Las han hecho a través de las redes sociales o con videollamadas. Antonio Ros es el director del Colegios Nuestra Señora del Monte Sion de Torrent, en Valencia, y nos explicaba cómo ellos han enfocado estas jornadas: "decidimos centrar la mayor parte en nuestro profesorado, a través de nuestros docentes hemos contado nuestro proyecto educativo".

Lo que sí es seguro es que aunque colegios y padres pongan de su parte, es una situación que genera mucha incertidumbre. Algo que se extiende a la casi totalidad del sistema educativo de la escuela pública a la concertada. La escuela concertada además espera poder mantener algo de autonomía a la hora de seleccionar los alumnos pero la administración podría centralizar las solicitudes sin dejar opción a la los puntos que pueden otorgar los colegios. Esto acabaría limitando la capacidad de los padres en la solicitud de centro. Esperan eso sí, que a partir de septiembre los alumnos puedan volver a la normalidad o al menos, a la nueva normalidad.