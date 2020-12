Víctima del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza: “Cuando cambias parte del relato, lo estás blanqueando"

Este viernes se cumplían 33 años del atentado contra la Casa Cuartel de la Giradia Civil en Zaragoza que dejó 11 muertos; cinco niños, dos mujeres, cuatro agentes de la Benemérita y casi un centenar de heridos..

Lucía Ruiz, una de las víctimas de ese atentado y delegada de la AVT en Aragón, ha charlado con Ángel Correas en 'La Mañana Fin de Semana'. Cuenta que "cada vez que llega el 11 de diciembre es muy complicado, desde entonces esa noche nunca duermo... es muy complicada; despertarse es fácil, pero levantarse es más duro”.

Es difícil de superar que una niña crezca con es ese recuerdo tan terrible pero Lucía asegura que con la ayuda de su familia ella lo ha conseguido. “En mi familia hemos hablado de este tema desde el primer momento, mis padres han sido un ejemplo maravilloso. No me han enseñado a considerarme una víctima, sino a seguir adelante. Se vive con el collar de que te ha pasado algo pero sin dejar que eso te marque en tu día a día".

El viernes como cada año se realizó un homenaje a las víctimas en esa casa cuartel de Zaragoza. Justo a la misma hora en la que las víctimas depositaban las flores, a pocos kilómetros en la cárcel de Zuera, el etarra “Pakito”, quien ordenó colocar ese coche bomba, hacía las maletas para ser puesto en libertad, algo que desconocían las víctimas. "Yo me enteré a las cuatro de la tarde por un compañero periodista, amigo mío, que me llamó para preguntarme si sabía algo. Le dije que no y me explicó que de buena fuente sabía que en breve salía 'Pakito' de la cárcel”.

En ese momento se puso en marcha la Asociación, Lucía avisó a sus compañeros de Madrid y el equipo de psicólogos se puso a trabajar para llamar a los 22 familiares de las víctimas y al más del centenar de heridos. “Es una situación muy compleja, porque el golpe de que salga sin avisar es difíci, no te da tiempo emocional para prepararte”, asegura. La noticia saltó en redes sociales casi a la par que los psicólogos llamaban por teléfono a los afectados.

“La situación es legal y nosotros la aceptamos, pero es muy compleja; yo creo que ni siquiera él sabía que iba a salir el viernes, porque tenía prevista la salida para abril de 2021. Me parece una macabra casualidad que justamente el día en que se cumplen 33 años del atentado que él mandó cometer, se le saque de la cárcel”.

Últimamente han sido muchas las series y documentales en televisión y plataformas digitales relacionadas con la banda terrorista y a pesar de que hay muchos intentan blanquear esos años de terror, Lucía que también ha recordado el año tan complicado que han vivido con los traslados de los etarras, asegura que “relato sólo hay uno". "Es el que nosotros podemos contar a las generaciones que vienen. Yo tengo un hijo de 16 años y sabe lo que es vivir con una persona que ha vivido un atentado”.

Lucía, como delegada de la AVT, da charlas sobre esto en colegios y ha observado que la mayoría de la gente joven no sabe lo que fue ETA. Explica cómo los adolescentes en este tipo de charlas preguntan sin filtro y sin ningún tipo de maldad; se quedan realmente impresionados y se preguntan sobre todo por qué no sabían ese tipo de cosas, “te quedas con la sensación de que no pasaría nada si se lo contarás”. “Nosotros intentamos mantener nuestro relato, el relato común de las víctimas”.”Cuando tu decides una parte del relato intentando cambiarlo, ya lo estás blanqueando y ya no es el verdadero relato” concluye.