Ana Ballesteros, en COPE: "Los talibanes están instrumentalizando a las mujeres para atacar a Occidente"

En agosto de 2021 los talibanes tomaron a la fuerza el poder en Afganistán después de 20 años. Atrás quedaban 20 años en los que la coalición occidental liderada por Estados Unidos trató, sin éxito, "asentar un nuevo gobierno con unos mínimos estándares democráticos", según explica Guillermo Vila, en La Mañana Fin de Semana.

"Cómo olvidar aquellas escenas de miles de personas tratando de huir de su país y de la atropellada salida de los militares de Estados Unidos. Aquellas imágenes de los talibanes con la barba algo más corta y sus promesas de un gobierno menos radical que el que mantuvieron en el país a finales del siglo pasado y que finalmente no han cumplido".

Dos años después, "Afganistán se parece cada vez más a esa dictadura medieval de entonces". Y lo es especialmente en lo relativo a los derechos de las mujeres. "Poco a poco, a medida que el ojo de Occidente iba encontrando nuevas preocupaciones, los talibanes han ido restringiendo los derechos de la mitad de la población de ese país. Han prohibido su acceso a las aulas, gimnasios y parques a adolescentes y mujeres, y más recientemente incluso les prohibieron trabajar para las Naciones Unidas".

En La Mañana del Fin de Semana de COPE, la investigadora del CIDOB, el Centro para las Relaciones Internacionales de Barcelona, Ana Ballesteros, ha explicado el desconcierto de la comunidad internacional ante lo que está sucediendo en Afganistán. "Al final lo que estamos viendo es una reducción máxima de todos los espacios públicos en los que las mujeres se pueden reunir".

El cierre de las peluquerías y los salones de belleza es el último "giro de tuerca" de los talibanes y es importante porque estos locales representaban el último espacio de libertad que les quedaba en el país "para disfrutar, pero también para trabajar, es decir, para mantener su independencia".

"Fue todo una mentira"

Las niñas y adolescentes tienen prohibido el acceso a las aulas, a los gimnasios, incluso a los parques, deben de estar acompañadas por un pariente masculino si viajan más de 72 kilómetros. Resulta evidente que aquellas promesas de una especie de retorno light del régimen solo sirvieron para que ganaran a tiempo. "Fue todo una mentira que ellos vieron útil para que los EEUU se fueran cuanto antes, ideológicamente no han cambiado, lo que se han vuelto es más pragmáticos a la hora de vender o de relacionarse con la comunidad internacional, pero al final, son lo que se eran antes".

Incluso después de estos 20 años "lo que hemos visto ha sido una inquina a aquellos símbolos de los tiempos en los que la OTAN tenía una misión en el país y precisamente uno de esos símbolos son las mujeres y por eso las están instrumentalizando, para atacar a Occidente y demostrar el desprecio a esa época".

La estrategia de Occidente

Ante un futuro incierto, "no hay estrategia". "No sabemos lo que hacer, hacen falta ideas nuevas, hagas lo que hagas les beneficia por un lado y les perjudica por otro. Seguimos un poco inactivos porque no queremos que se vea que legitimamos ese gobierno, ni que la población afgana siga sufriendo".

Y la polarización internacional no ayuda. "Como hay un enfrentamiento del sistema internacional, especialmente entre Estados Unidos, Rusia y China, Afganistán está siendo rehén de este sistema incapaz de actuar."

En este contexto, Ana Ballesteros considera bastante "improbable" que haya una implosión interna. "La población tenía tal hastío con tantas décadas de guerra que lo último que quiere ahora es otro conflicto".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La única puerta a un cambio puede radicar en la inseguridad que viven. "Se está viendo que la seguridad se está deteriorando y es ahí donde la población probablemente pueda alzarse", ha concluido la experta.