La sequía asfixia al campo español: En COPE los agricultores lamentan un año "desastroso"

La sequía en España sigue siendo un tema alarmante. De hecho, este periodo, está siendo el más seco y largo desde 1970. De media los embalses españoles están al 51% en plena época de llenado. Esto supone 15 puntos menos de lo que corresponde a estas fechas.

La sequía que afecta a cada vez más zonas de nuestro país, una situación que analizado este domingo La Mañana Fin de Semana de COPE. Es problemática la situación actual, pero lo más grave es lo que puede pasar en los próximos meses si no llueve estas semanas de primavera. De momento, el mes de marzo ha sido muy seco. De hecho, ha sido el segundo mes de marzo más cálido y con menos lluvias de todo el siglo XXI y el tercero más cálido desde que comenzaron los registros, en 1961.

100 DÍAS SIN LLUVIA

En la España peninsular, la temperatura media el mes pasado fue de 11,6 °C, 1,8 °C más que la media para este mes, pero en algunas zonas -por ejemplo, en el Cantábrico y en puntos del este- el mes resultó "extremadamente cálido". Pero es que al calor se suma la ausencia de lluvias. En marzo llovió apenas un 36 por ciento de lo normal en estas fechas. De hecho hay puntos de España donde ya se puede hablar de sequía meteorológica. Es decir, donde hace al menos 100 días que no ven la lluvia.

PREOCUPAN LOS EMBALSES

La situación de los embalses españoles es preocupante. El agua embalsada se encuentra al 51% de su capacidad. Es verdad que la situación el año pasado por estas fechas era aún peor, del 47%; pero es que hace diez años, ese porcentaje superaba el 67 por ciento. Hay cuencas, como la del Guadalquivir, que tienen sus embalses al 25%. Las cuencas internas de Cataluña están al 26%. La del Segura está al 35%. Y esta situación preocupa especialmente en el campo.

En Extremadura, ahora mismo, el agua embalsada se sitúa en el 52%. Algunos ayuntamientos como el de Valdecaballeros, en Badajoz, no entienden la decisión del Gobierno de derribar la presa que nutre de agua a tres municipios de esta región. Su alcalde, Gregorio Rodríguez, alerta del riesgo de desabastecimiento que puede producir la demolición de una infraestructura creada hace 40 años para refrigerar una central que nunca llegó a entrar en funcionamiento.

LA SEQUÍA ASFIXIA AL CAMPO

La campaña del cereal se ha perdido en algunas zonas del sur y del este peninsular; y como no llueva los próximos días, la situación puede ser dramática, como explica Javier Fatás, de Cooperativas Agroalimentarias. "Hay zonas donde ya las producciones de cereales están perdidas, zonas de Andalucía, de Extremadura, Murcia, Castilla La Mancha y grandes zonas de Aragón y Cataluña", explica a COPE.

Hay zonas donde ya las producciones de cereales están perdidas

Según COAG, la sequía asfixia ya al 60 % del campo español y produce pérdidas irreversibles en más de 3,5 millones de hectáreas de secano.

En Sevilla está Sebastián, es agricultor y lamenta que llevan tres años con grandes pérdidas."En el bajo Guadarquivir la situación es bastante crítica, estamos con una previsión de dotación hidríca del 10% con respecto a un año normal, acumulando ya 3 años consecutivos de fuertes restricciones que no nos dejan llevar a cabo los cultivos de verano".

La situación de los embalses de los que se abastecen la capital sevillana y la comarca del aljarafe es dramática. En total, 1.4 millones de personas. Y desde Aljarafesa, una de las empresas que abastece de agua a esa zona se advierte de que, si no llueve en las próximas semanas, no se descartan cortes de agua y restricciones al consumo en verano.

TRIGO, CEBADA, FORRAJE, GIRASOL O ARROZ

El cereal, dependiendo de las zonas, o está teniendo problemas para desarrollar el grano o está espigando antes de tiempo. David es agricultor de la localidad madrileña de Ciempozuelos, Marcos tiene sus tierras en Teruel ambos han mostrado su preocupación en COPE. "Probablemente este año no cosechemos nada de trigo y cebada, no va a tener fuerza ni para echar la espiga".

Probablemente este año no cosechemos nada de trigo y cebada

Reconocen que este año está siendo "desastroso, de los que no he conocido nunca", si bien aseguran que si lloviera en 10 días podrían ver algo de luz y podría solucionarse "una cosecha media, pero no una buena como teníamos preparada".

El sector agrario teme pérdidas irreversibles también en las cosechas forrajes y de pastos, así como reducciones de siembra de girasol o arroz.

MAYO, CRUCIAL

Todos los agricultores insisten en la misma idea: Todo depende de lo que pase en este próximo mes de mayo. Y las perspectivas no son nada buenas. El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, señala a COPE que no se esperan grandes lluvias en los próximos diez días. "No parece muy favorable para lluvias abundantes, dominarán las altas presiones y las borrascas no se acercarán los suficiente".

MESA DE LA SEQUÍA

Esto respecto a los próximos días, pero es que de cara al verano, los modelos que maneja la AEMET anuncian una estación de nuevo muy calurosa, con temperaturas bastante por encima de lo normal. La situación del campo es tan preocupante que las organizaciones agrarias han presionado al gobierno para que convoque una reunión de la Mesa de la Sequía. Se celebrará el próximo miércoles, 19 de abril.

GANADERÍA Y APICULTORES

Los problemas del campo tienen, además, repercusiones en otros sectores. La ganadería extensiva, sobre todo de ovino, se está viendo perjudicada también pues si no llueve no habrá pastos para los animales y los productores se verán obligados a la compra de pienso y de forraje. Y otros que atraviesan un momento complicado son los apicultores, debido en este caso a la falta de vegetación y a la floración en los montes.

INCENDIOS

Pero la sequía tiene consecuencias también medioambientales, como explica el portavoz de la AEMET. "Efectos perniciosos para el medio ambiente como el incremento del riesgo de incendios que en los próximos días permanecerá alto sobre todo en el este peninsular".

RESTRICCIONES AL CONSUMO

Eso en Sevilla, pero es que, en la provincia de Huesca, desde esta semana los bomberos están llevando agua a los pueblos de Aguinaliu y Nachá. En total, 37 mil litros de agua que son solo el primer paso. La situación es excepcional, dicen los bomberos, ya que lo habitual es llevar cubas en el verano, cuando crece la población flotante, se ocupan las segundas residencias y se dispara el consumo, pero no ahora.

Restricciones que ya viven también en Cataluña los vecinos del sistema del Ter-Llobregat, que abastece Gerona, Barcelona y toda su área metropolitana. Hay fuertes limitaciones al riego de jardines y el consumo de agua en los hogares está limitado a los 230 litros por habitante y día. El gobierno autonómico adoptaba esas medidas a finales de febrero debido a la situación excepcional que sufren las cuencas internas de esa zona, al 28 por ciento de su capacidad.

Y ahora mismo, la reserva para consumo humano marca el mínimo de los últimos 12 añosJorge Olcina, director del laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, ha explicado en Fin de Semana de COPE sobre cómo habría que darle solución, y que ahora no es el momento de hacerlo. PINCHA PARA ESCUCHAR:

SEQUÍA Y ALERGIAS

La sequí está siendo además la causante de que la época de alergias se haya agravado. De hecho, para 2050, y debido en parte al cambio climático, al menos una de cada dos personas sufrirá algún tipo de trastorno alérgico.

En Fin de Semana de COPE, la doctora Alicia Armentia, jefa del Servicio de Alergia del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid reconoce que "somos cada vez más alérgicos" y que "hay una tendencia creciente a esa patología". De hecho, "se estima que al menos una de cada dos personas, para 2050, sufriremos alguna alergia como resultado de la contaminación del aire y del cambio climático" explicaba.

Por supuesto, la falta de lluvia y la sequía están haciendo mucha mella en las alergias que tenemos actualmente y las que tendremos en unos años, y también las altas temperaturas, que tienen un efecto sobre el polen y sobre cómo se disemina. "Si nosotros estresamos a la naturaleza, sin duda, también notaremos los cambios" explicaba la doctora.

