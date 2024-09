El riesgo de la pérdida de independencia del Banco de España con Escrivá como gobernador: "El político se ha comido al técnico"

José Luis Escrivá abandona el Gobierno y pasa al Banco de España sin ningún acuerdo con el Partido Popular. Esa es una de las grandes noticias de la semana en la política española, y no es baladí de ninguna manera. Su primer compromiso será la reunión con el Banco Central Europeo, este mismo jueves, en un momento muy concreto. Una concentración en la que todos los ojos estarán en los tipos de interés, con la posibilidad de que bajen.

El nombramiento de Escrivá llega con polémica, pese a que el ministro titular de Economía, Carlos Cuerpo, asegurase que tenía la "capacidad técnica, experiencia y conocimiento de las instituciones europeas" necesarias para el cargo. Algo que muchos han dudado, sobre todo, por la falta de independencia que puede mostrar al mando de un organismo que, en las últimas décadas, no ha vivido algo igual.

LA PÉRDIDA DE INDEPENDENCIA QUE PUEDE VIVIR EL BANCO DE ESPAÑA: "ES ALGO QUE PREOCUPA"

Por ello, José María Rotellar, economista y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, ha explicado a Fernando de Haro en 'La Mañana del Fin de Semana' la enorme preocupación que existe en el sector bancario con este nombramiento. "Es algo que desde luego preocupa dentro de la profesión y de todo el sector bancario y de todo lo que es la arquitectura institucional de una economía desarrollada como la española, porque son instituciones que tienen que ser independientes. Especialmente el Banco Central, porque aunque ahora sea delegación del Banco Central Europeo no deja de ser parte del mismo", señala Rotellar.

A. Perez Meca José Luis Escrivá, foto de archivo

El economista ha recordado la Ley de Autonomía del Banco de España de 1994, que marcó la independencia del Banco de España, e incidió en que sería interesante plantearse una reforma: "Y anteriormente era banco central nacional, y el Banco de España lleva siendo independiente muchos años. Desde la Ley de Autonomía de 1994, donde quizás habría que modificarla para mejorar algo la designación, que es prerrogativa del Gobierno"

Sobre todo, José Luis Rotellar ha remarcado que no se cuestionan las capacidades de Escrivá ni mucho menos: se cuestiona su independencia, y más viendo cómo fue su mandato en la cartilla de Transformación digital. "No es que no tenga los conocimientos y la capacidad, que los tiene, esa es la realidad. El problema es que el político se ha comido al técnico. No ha habido una cuarentena. Al principio, Escrivá contaba con un perfil más técnico en el Gobierno, pero se fue sumando a la manifestación más política y demagógica. Eso le ha desdibujado. Va a ser una persona mucho más dependiente de lo que podría ser otra", ha concluido el director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria.