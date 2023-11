Poco apoyo en la región y pérdida de confianza: las consecuencias de las palabras de Sánchez en Israel

Un día después del comunicado de Hamás, el Gobierno de España sigue sin ofrecer ninguna respuesta a esas palabras del grupo terrorista en las que alababan la postura de Pedro Sánchez con respecto a Israel.

El gabinete de Naetanyahu ha llamado a nuestra embajadora allí a consultas para una reprimenda. José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, rápidamente hizo lo mismo con la representación diplomática de Israel en España. Con estas llamadas a consulta, se abre una crisis sin precedentes diplomática entre ambos países pero, ¿hasta dónde puede llegar?

Es lo que le preguntamos en La Mañana Fin de Semana a Florentino Portero, analista y experto en relaciones internacionales e historiador. Él mismo nos avisaba de que estas llamadas a consulta son habituales cuando existe una crisis, pero "afortunadamente no es necesario a menudo ya que las relaciones suelen ser cordiales".

Algo que se ha derribado por completo tras las palabras de Sánchez, que han llegado acompañadas de una felicitación del grupo terrorista de Hamás. Unas palabras que lo único a lo que conducirán es a una disminución de las relaciones con Israel, un socio importante en el terreno internacional para nosotros.

"Mientras se mantenga el actual gobierno, las relaciones se van a congelar. No habrá un clima de normalidad para negociar cosas como migración, negocios, etc...No solo está ahí Israel, también está Egipto, Jordania y la península arábiga, países que tienen un rechazo a Hamás y todos tienen relaciones cordiales con Israel porque entienden el peligro de estos terroristas. Que España marque el guion de Hamás y te felicite, no es una feliz noticia...La capacidad de interlocución de España va a disminuir" expresaba este experto.

Las duras consecuencias para España por las palabras de Sánchez

Lo cierto es que España siempre ha tenido una excelente relación con el mundo árabe, como explicaba este experto, y de forma especial con Israel, porque hay un patrimonio histórico que nos une fuertemente, que no es otro que que España fue la sede de la mayor comunidad judía en el mundo. Un patrimonio histórico y cultural que ahora "se diluye, porque la capacidad de interlocución e intervención de España va a disminuir" avisaba el experto.

Eso hará que tengamos un menor apoyo en la región, una región que nos interesa, y que perdamos confianza y peso en el ámbito internacional. Con la guinda del pastel que no es otra que la felicitación de Hamás a Sánchez.

"No es habitual, sobre todo que te felicite un grupo terrorista en relación a tu comportamiento con un respecto democrático que ha sido agredido por un grupo terrorista. Es demencial y difícil encontrar precedentes y para nosotros es posible la humillación más grave que hemos recibido, es un tema realmene muy serio" explicaba Florentino Portero.

Algo que, como él dice, no debería extrañarnos teniendo en cuenta que parte del gobierno de Sánchez se sustenta con el poyo de Bildu. "Que un gobierno que es sostenido por una entidad como Bildu establezca una relación singular con un grupo terrorista de otro país no debería sorprendernos tanto, lo preocupante es que un gobierno en un estado democrático tenga como apoyo parlamentario a los restos de un grupo terrorista" aseguraba.

El reconocimiento del estado palestino para contentar a sus socios

Sánchez está dando pasos para reconocer a Palestina y erigirse como la autoridad europea en hacerlo pero, en opinión de este experto, no significa más que el intento de contentar a sus socios de gobierno. "Esto tiene que ver con nuestra política, hace gestos para satisfacer a grupos políticos que le apoyan en el Congreso, para nada ayuda" decía.

"Uno puede reconocer lo que quiera, eso no va a cambiar la realidad, al gobierno de Israel mucha gracia no le va a hacer, porque tiene que ser el resultado de una negociación entre la autoridad de Israel y Palestina, no debe llegar de otros países...La escenificación, hacerlo en la puerta de Rafah cuando van a salir los rehenes, realmente es muy inapropiado que ha molestado y mucho a Israel, es echar leña al fuego y para nada va a ayudar a la diplomacia española en la región" sentenciaba.