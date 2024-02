El narcotráfico sigue golpeando y la Guardia Civil sin medios: la situación en Barbate una semana después

Se cumple una semana del asesinato de dos guardias civiles en Barbate. Un suceso que ha dejado muchos frentes abiertos a nivel social, judicial y organizativo. Lo que es un hecho irrefutable es que el ministro del Interior, Marlaska no ha sido cesado, no ha dimitido y no piensa hacerlo.

En 'La Mañana del Fin de Semana', hemos analizado las claves policiales abiertas junto con los detalles de la investigación que seguimos conociendo de la mano del jefe de Interior de COPE, Juan Baño.

Seis de los ocho detenidos el sábado están ya en prisión con una investigación que va en la buena dirección y sobre todo que está asegurada.

"El Grupo de Delitos contra las Personas de Homicidios de la Guardia Civil en Cádiz, ya tiene avanzado ese trabajo, siempre a disposición del juzgado número uno de Barbate, que es el que lleva las pesquisas y que ordenó el ingreso en prisión de Kiko el Cabra y todos los acompañantes en esa embarcación, un auténtico trasatlántico, como le llaman los propios narcotraficantes a esas embarcaciones, varios motores fuera de borda, con una capacidad de 15 metros de eslora", detalla Baño.

Este individuo aseguró en su comparecencia ante el juez que él no era el piloto que saltó sobre la lancha de los guardias civiles, acabando con la vida, asesinando, como considera su señoría, a esos dos guardias civiles. Sin embargo, las pesquisas están bastante aseguradas como para demostrar que sí era él.

Daniel, guardia civil, confiesa las consecuencias que sufrió tras el ataque de un narco



??"Caí en un pozo"

https://t.co/cyp1YKDlRH — COPE (@COPE) February 16, 2024





Entre los cargos que se le imputan está el doble asesinato, cuatro intentos de asesinato frustrado, que serían los cuatro guardias que ocupaban esa embarcada, además de los dos fallecidos, también atentado contra la autoridad y uno de contrabando.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Una recia carga acusatoria que tendrán que defender como acusados, pero en cualquier caso que los guardias civiles nos aseguran, nuestras fuentes tienen bien asegurada en la investigación para mantener esas acusaciones de cara a futuro", añade el jefe de Interior.

La misma situación, una semana después

Una semana después de lo ocurrido, la Guardia Civil sigue sin medios. Las cinco embarcaciones de Cádiz de Servicio Marítimo continúan averiadas, buena parte de las desplegadas en Algeciras les ocurre tres cuartos de lo mismo, tenemos unas capacidades muy limitadas y el narcotráfico no deja de golpear y de llegar a la costa del sur De la península.

"La realidad es que no han dejado de recibirse informaciones sobre colisiones de vehículos, de policías contra los narcotraficantes, contra los contrabandistas, de incautaciones de droga, de intentos de llegar a la costa, de aprehensiones", detalla Baño.

Paqui: "Estoy rota, derrotada. Yo quiero darle voz a él, no ser protagonista de nada"



??"Era una persona excepcional, un valiente. Para mi es un héroe, estoy muy orgullosa de él"



??"Lo único que quiero es justicia, que esto no vuelva a ocurrir" pic.twitter.com/KtdsemTbRu — COPE (@COPE) February 16, 2024





Y es que, "los malos saben que aquí hay dificultad para combatirles, que hay unas limitaciones en medios que están cercenados, buena parte de los que se disponen, y que el personal es el que es. Y esto es aprovechado por los narcotraficantes que normalmente están dirigidos desde el lado de la costa marroquí, están en Marruecos".

"El desafío es grande porque además cada vez tiran más directamente de armas en el enfrentamiento, y cada vez endurecen más sus formas para responder al combate que les plantea cuando puede la policía, la guardia civil".

Mafias perfectamente organizadas

El gran problema reside en que "estas organizaciones mafiosas, perfectamente planificadas, montadas, organizadas, estructuradas, para hacer llegar sus cargas en la costa andaluza, lo hacen golpeando puntos concretos, puede ser en un puerto de Barbate, o en Algeciras, o en La Línea, y esto le aborda finalmente el juzgado de instrucción de cada localidad".

Una situación que se traslada a la población: "Estas mafias ejercen una presión tan increíble, tienen controlada a veces una gran parte de la población de los lugares, porque les tienen implicados en su negocio, les facilitan dinero fácil a cambio de echarles una mano. Y con un nivel de paro increíble ocurre. Esa presión social, ¿permite al juez actuar con independencia, sin sentirse coaccionado?"