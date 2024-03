Marta, funcionaria de prisiones, critica en COPE el “buenismo” y denuncia que los presos "agreden impunemente”

Nos situamos en el interior de una cárcel de Cataluña. Allí las competencias de prisiones están trasferidas a la comunidad autónoma.

En el caso de Cataluña son algo más de 5.000 funcionarios que se han levantado tras el asesinato de una compañera, Nuria López, cocinera de la cárcel tarraconense de Mas d'Enric en Tarragona a manos de un preso.

Precisamente La Mañana del Fin de Semana ha hablado con Marta, funcionaria de prisiones, mientras se manifestaba frente a la cárcel de mujeres de Barcelona.

Durante las últimas horas, hemos visto cómo los trabajadores de estos centros han levantado barricadas con piedras, palés y ruedas, a las que han prendido fuego en algunos casos. Hay mucha indignación.

El corte a los accesos a varias prisiones ha provocado el confinamiento en el interior de sus celdas de más de 5000 presos. "El recluso que asesinó a la cocinera con un cuchillo de grandes dimensiones cumplía condena por un asesinato bastante similar. Se trata de un rumano que mató también apuñaladas a una mujer que ejercía la prostitución y que se había negado a mantener una relación sentimental con él", según ha explicado Antonio Herraiz.

Pero las agresiones a funcionarios de prisiones no son nada nuevo. En 2023, en el conjunto de España, fueron más de medio millar, 508 para ser más exactos, un 12% más que el año anterior. Son datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que los sindicatos denuncian que son cifras muy cortas y que están lejos de la realidad.

En el caso de las cárceles de Cataluña hablamos de 582 funcionarios agredidos en las prisiones de esta comunidad. Esto es un dato de los sindicatos que nos lleva a una cifra preocupante.

Nuria tenía 48 años era cocinera y había advertido de la peligrosidad del recluso que la degolló. "Este asesinato por supuesto se podía haber evitado", denuncia Marta, funcionaria de prisiones y coordinadora del sindicato ACAIP en Cataluña.

"Hay destinos en los que tiene que haber gente de confianza pero se tienen que mirar qué delitos se meten en esos destinos. Esta persona estaba en la cárcel por asesinar a otra persona. En el 2023 lo quitaron de ese destino por un incidente y en el 2024 lo devuelven al mismo destino, sabiendo los antecedentes y su agresividad".

Explica Marta que "es habitual" que presos condenados por asesinato trabajen en puestos como este de la cocina con acceso a armas potenciales como es un cuchillo.

Seguirán las protestas

Entretanto ya han advertido que las protestas van a seguir. "Han asesinado a una compañera y la Conselleria lo ha puesto todo al mismo nivel, ha puesto el mismo nivel a la víctima que al agresor. Eso es una línea roja que no se tenía que haber cruzado nunca. Llevábamos muchos años avisando que eso iba a pasar. Estamos muy indignados y no vamos a parar y estos interlocutores ya no son válidos para nosotros".

Estas protestas obligan al confinamiento de 5000 presos que tendrán que permanecer dentro de su celda porque no se garantizaba la seguridad "porque hay compañeros que no pudieron acceder al interior de estas cárceles". Las autoridades aseguran que si en el fin de semana no pueden recibir visitas aumentará la conflictividad. "Tenemos presente este escenario, pero nuestra compañera no va a volver, y las comunicaciones igual la semana que viene vuelven".

"Las prisiones necesitan más personal"

Llevamos años avisando de las agresiones, no podemos vivir en el buenismo

Marta lamenta que "llevan años avisando de las agresiones, avisando de que las prisiones necesitan más personal y de que la plantilla está muy envejecida. No se puede seguir así, no podemos vivir en el buenismo".

Reconoce que los presos "agreden impunemente, hay agresiones día sí y día también en los centros y los castigos que tienen es lo mínimo"

Marta pide cambiar de interlocutores en la negociación "porque esta gente a nosotros ya no nos sirve, no les ha importando Nuria ni les importamos el resto":