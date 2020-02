Actualmente las técnicas del marketing pasan por reconocer el aroma de una tienda; una sensación que siempre te permita asociar o a identificar una marca o un producto, y no es para menos. El 75% de nuestras emociones son generadas por lo que olemos y no solo eso, el olfato es el único de los 5 sentidos que tiene vínculo directo con el cerebro.

¿Cómo funciona este nuevo método publicitario?. ¿Te has parado alguna vez a pensar que puede que te guste una tienda por el aroma que desprende?

En este reportaje, hemos querido centrarnos en el imnpacto que causa en las personas las diferentes fragancias o aromas que desprenden las tiendas y hasta qué punto estos olores pueden llegar a influir en nuestra decisión.

La opinión de

Paseando por el centro comercial Madrid Río, muchos reconocen que el olfato "al ser uno de los factores del ser humano tanto el tacto, el olfato como lo visual.. si yo entro en una tienda y huele mal, evidentemente no me voy a tirar horas en esta tienda. Voy hacer compras rápidas o me voy a ir directamente. Es importante que huela bien, que esté limpia, que esté ordenada...etc". Así nos lo aseguraba una de las personas encuestadas.

El marketing sensorial o marketing de los sentidos es una disciplina que se centra en la psicología cognitiva y que puede generar diferentes tipos de emociones asociados a los deseos.

Actualmente hay muchas marcas y tiendas de moda, que han desarrollado mucho más el marketing olfativo creando sus propias fragancias. Antonio Tena es Profesor de marketing de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, y afirma que "las empresas y tiendas están asociando un determinado olor a su propia marca. Lo que intentan de alguna manera es crear branding a través de los olores. Segun vario estudios, podemos llegar a recordar entre y 35 y 40% aquello que olemos.

El fin no es otro que crear hábitos de consumo. El olfato está íntimamente relacionado a la memoria y el mundo de las emociones, es el sentido con mayor poder de evocación. Marketing olfativo, ahora la publicidad la podemos percibir en diferentes establecimientos. Comprar dependiendo de cómo huele la tienda.