Lugares con historia: Brihuega, un lugar embriagador

Ya tenemos las maletas preparadas, una vez más, para adentrarnos de nuevo, en uno de los rincones maravillosos de la Península. Esta vez viajamos a un lugar con un color y olor especial y no, no es Sevilla. Te hablo de Brihuega, se encuentra en pleno corazón de la Alcarria (Guadalajara) y se ha convertido en uno de los más grandes productores de lavanda a nivel nacional. Es en julio, cuando sus campos lucen con todo su esplendor y además celebran un festival de música para poder disfrutar las noches de verano rodeados de esta flor mediterránea. Pero aparte de oler muy bien, la historia de Brihuega esta íntimamente ligada a España.

Además, por la situación estratégica en la que se encuentra la Villa, se han dado algunas de las batallas más importantes. Según nos ha contado Elena Romera, guía turista de Brihuega, “los días 9 y 10 de diciembre se enfrentan las tropas borbónicas con el asalto a la villa de Brihuega. Es una de las grandes batallas”. Durante este periodo fue punto de paso de los principales personajes de la época, concretamente uno hizo muchas cosas por la villa. “Don Rodrigo Ximénez de Rada, enriqueció el patrimonio de Brihuega con obras como las iglesias de San Felipe y Santa María”.

Pero los que convirtieron a Brihuega en un lugar principal, a la altura de Illescas, Alcalá de Henares o Talavera de la Reina, fueron los Arzobispos de Toledo. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido para descubrir un poco más sobre esta localidad. Y la primera parada la podemos hacer al castillo de la Roca, que ya lo hemos nombrado anteriormente. Pero, ¿por qué se denomina así? Elena Romera nos cuenta una leyenda que hay sobre este castillo: Todo fue por amor. Después de ver el castillo podemos visitar su arquitectura civil, con obras de los arquitectos de Fernando VI y Carlos III que están reflejadas en algunos edificios civiles de la villa como la Real Cárcel.

Tampoco debemos dejar de visitar su museo situado en la plaza de Manuel Leguineche. En su interior nos encontramos con piezas de la Guerra de Sucesión, así como de la Guerra Civil, restos arqueológicos, un cristo de marfil que llevó de Filipinas y la Real Fábrica de Paños. La fábrica fue muy importante. Hoy en día no está, pero sí queda su legado. Vamos, que no hay excusa para no visitar Brihuega. Además, como hemos dicho antes, ahora los campos de lavanda están en su punto álgido de madurez, alcanzando su máximo esplendor. Pero… ¿por qué hay tanta? “Por los años 50 un vecino decide traer lavanda a Brihuega. Concretamente fue Alvaro Mayoral”. Gracias a él, esta localidad tiene hoy este gran producto.

Se producen más de cinco millones de plantas. Aunque Francia sigue siendo la cuna de la perfumería por su producción. No está nada mal. Con motivo de esta floración, y para que los turistas conozcan esta joya, se organizan varios actos, entre los que se encuentran las visitas guiadas a los campos, vuelos en globo y por supuesto el Festival de la Lavanda. Todo un espectáculo. ¿A las 21:00 de la noche qué tienes que hacer? Puedes ir al Festival de la Lavanda, donde actúa Ketama. Así disfrutas del paisaje, del olor y de la música en directo al aire libre.