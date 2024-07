El lugar más curioso desde el que César Lumbreras ha hecho 'Agropopular': "Nos fuimos"

La chifla de César Lumbreras suena cada sábado en COPE y, así, es como comienza 'Agropopular'. Es el programa por excelencia sobre nuestro campo. Este fin de semana, cumple 40 años. Por ello, invitamos a 'La Mañana Fin de Semana' al mítico César Lumbreras. Lleva 4 décadas al frente de este programa.

Sobre si piensa cogerse vacaciones algún día, dice César que de momento no está en sus planes. 'Agropopular' empezó con una previsión de 2 meses. Y, fíjate, "lo que comenzó para ese tiempo se ha transformado en 40 años".

¿Cómo eran esos primeros programas y cómo ha cambiado 'Agropopular' y la radio desde entonces? Responde Lumbreras a Sandra Asenjo indicando que "los programas de esos dos meses, de 1984, fueron grabados. A partir de entonces, siempre han sido en directo. Estábamos en unos estudios en la calle Juan Bravo. Hacer un programa desde fuera del estudio, era una tarea muy difícil. No teníamos los medios que se tienen ahora".

No había móviles, no había redes sociales, no había internet y no existía el correo electrónico. "Con esos datos, está dicho casi todo", reflexiona.

"Damos información de utilidad y servicio para agricultores y ganaderos sin echar al oyente habitual de COPE"

El secreto de 'Agropopular', dice Lumbreras, es dar información y hacerlo de la forma más amena posible. "La información es especializada y puede ser árida. Por eso, damos información de utilidad y servicio para agricultores y ganaderos, sin echar al oyente habitual de COPE".

César Lumbreras ganó el Ondas a la Trayectoria. Quiso acordarse de su audiencia. A cada sitio al que va, Lumbreras percibe el cariño de la gente. "Hemos estado muchísimos años trayendo el campo a la radio y, en estos últimos años, lo que estamos haciendo es llevar la radio al medio rural emitiendo muchos de los programas desde distintos pueblos, cooperativas".

Hemos escuchado a César desde muchos puntos de España. Incluso ha hecho el programa...¡desde un tractor!

"Lo hemos hecho desde tractores, cosechadores, desde la Antártida, y lo hemos hecho desde la cama de un oyente. Participaba en el concurso y decía 'le escribo desde la cama'. Un día le llamé. Y nos fuimos a Colmenar Viejo e hicimos el programa desde su cama".

Por último, dice que "hay que trazar un elemento común a todos ellos. La excesiva carga burocrática que soportan los agricultores y ganaderos. Y un último problema: la falta de incorporación de jóvenes a la actividad agraria y la falta de relevo generacional".