Las manos que han salvado a 400 niños: las de la cirujana fetal Francisca Molina

Te contamos ahora la historia de 400 niños no nacidos. ¿Qué tienen todos en común? Pues que en diferentes hospitales del territorio nacional les dieron por perdidos. Sus enfermedades como irreversibles... y una muerte segura. Pero la esperanza de sus madres y la preparación impecable de una cirujana de Granada les dio una segunda oportunidad. Es la historia de los 400 niños que ha 'salvado' la ginecóloga y cirujana fetal del Hospital San Cecilio: Francisca Molina.

¿Qué es y cuál es el objetivo de la cirugía fetal?

La cirugía fetal intrauterina se realiza antes del parto, mientras el paciente es un no-nacido alojado en el útero de su madre. Es una operación delicada que en el Hospital San Cecilio de Granada afronta por fetoscopia o endoscopia fetal. Se utiliza la técnica laparoscopia que consiste en introducir una cámara especial dentro del útero. Se puede así operar y en algunos casos salvar la vida de estos niños no nacidos cuyo parto habría sido prácticamente imposible por problemas respiratorios, malformaciones, espina bífida o problemas cardíacos entre otros muchos.

En La Mañana del Fin de Semana hemos hablado con la doctora Francisca Molina. Ha explicado la enorme complejidad de estas intervenciones y que los casos en su gran mayoría “llegan referidos” por otros “expertos” y otros hospitales que les conocen, conocen el trabajo que hacen y todo “de forma urgente” porque “contamos con 24 o 48 horas para operar”. Los casos más comunes en no nacidos son los “problemas en los gemelos idénticos que se pasan sangre uno a otro a través de la placenta común”. También la anemia en el feto que necesitan transfusión, también tumores o fracaso cardíaco. En ocasiones la vejiga al estar bloqueada destruye los riñones. “Son muchos, como la patología de los niños” con la dificultad añadida de operar dentro del útero. Hace 20 años no existían en España especialistas para practicar la cirugía fetal. Desde los años 80 se ha mejorado mucho. Cada vez hay mejor calidad de imagen en las ecografías y demás tecnología. En España por ahora la especialidad de cirugía fetal no está reconocida. La doctora Molina se marchó a Londres para formarse en esto y al volver vio que no estaba regulado su sector.