Audio

Las temperaturas que vamos a vivir hoy en buena parte del país, excepto en Andalucía, son más propias de marzo que de agosto. Va a haber muchos constipados inesperados estos días tras el brusco cambio de temperaturas que estamos viviendo como contaba el experto climático Jorge Olcina en el Fin de Semana de COPE

Hasta 20 grados menos en algún punto del centro y norte peninsular para hoy. Hay 8 comunidades en alerta por lluvias, viento o frio. Todas en el norte.

No creo que dé para rebequita, pero a esta hora en algún punto del norte va a haber que cerrar la ventana para no pasar fresquito este domingo en el que el gran titular es este: Rubiales ya no es presidente de la Federación Española de Fútbol. Si has estado totalmente desconectado desde el viernes lo primero que debes saber es que Rubiales no ha dimitido. La FIFA lo ha suspendido temporalmente por un periodo inicial de 90 días de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional.

¿Qué hace la FIFA? Pues inhabilitarle de sus cargos durante esos 3 meses y ojo le exige que se abstenga, mediante él mismo o terceros, de contactar o intentar contactar con Jenni Hermoso o su entorno cercano.

Por tanto, el máximo organismo del fútbol mundial se ha cargado a Rubiales. Ahora mismo el máximo dirigente del fútbol español es el vicepresidente de la Federación. La mano derecha de Rubiales y presidente del fútbol extremeño, Pedro Rocha, que es presidente interino...

Pero si recuerdas, desde el viernes venimos contando que la idea del Gobierno de Sánchez es inhabilitarle. No quiere que le quiten su medalla, la de apartar definitivamente a Rubiales de la Federación y, por eso, este sábado el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, aseguraba que no se va a modificar la hoja de ruta a pesar de la decisión de la FIFA Dice que la denuncia, formalizada este sábado ante el TAD, sigue su curso.

Francos apoya la decisión de FIFA y le pedirá que el caso Rubiales no afecte a la candidatura del Mundial 2030.

Imagen internacional

Esa es, por cierto, otra de las derivadas de todo esto. La imagen internacional que estamos dando y que puede afectarnos en términos económicos, además de reputacionales. Porque acoger un Mundial es una fuente de ingresos extra para cualquier país que ayuda a la economía de una forma muy sustancial.

Unas declaraciones, las de Francos, por cierto, que llegaban justo cuando la propia Federación contestaba a esa suspensión de la FIFA y aseguraba en un comunicado que Rubiales acepta la decisión de la FIFA pero que llevará el caso a los tribunales.

Y no contentos con eso, emitieron otro escrito en el que volvieron a cargar duramente contra una Jenni Hermoso a la que culpaban de mentir abducida por el sindicato FUTPRO. Un comunicado que finalmente retiraron de su página web para hacer el ridículo un poco más. Por si se ha hecho poco desde la organización estos días.

Recogidas de cable

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Fue lo más destacado de una tarde en la que también se pronunciaron algunos de los palmeros de Rubiales. Hubo recogidas de cable muy sonadas. La de algunos de los señalados por sus aplausos durante la intervención del suspendido presidente de la Federación. Entre ellos, el entrenador de la selección de futbol masculino, Luis de la Fuente queemitió un comunicado en el que censuraba sin paliativos el comportamiento de su jefe.

Como un Jorge Vilda, seleccionador femenino, en el ojo de la polémica desde hace meses y al que le subieron el sueldo en directo a medio millón de euros el viernes el propio Rubiales. Pues ahora Vilda lamenta, dice, el comportamiento impropio de este y condena el machismo.

Antes de eso, 11 miembros de su equipo técnico, del de Vilda, dimitían, 11 miembros que estuvieron en esa asamblea. Y que denuncian haber recibido presiones por parte de Rubiales para asistir.

A mi me gustaría saber, como a todos supongo, qué ha cambiado del viernes al sábado para que de las palmas se pase a la condena. Supongo que en algún caso pesa más mantener el cargo.

Pues así están las cosas a domingo a las 6 de la mañana. Quien sabe lo que nos encontraremos en unas horas, porque este caso no deja de sorprendernos.

Lo normal es, como decía el presidente del CSD, que la denuncia vaya hacia delante y la suspensión de Rubiales sea también efectiva aquí en nuestro país a parte de la de la FIFA.

Investidura

Es lo que piden por ejemplo los distintos partidos políticos. Desde el PP apremian a Sánchez y le recriminan no haberlo hecho antes. Está ahora mismo el líder socialista a otras cosas parece. Como por ejemplo a atar los votos necesarios ante el previsible fracaso de Feijóo el mes que viene en esa sesión de investidura que comenzará el 26 de septiembre. De hecho, dicen desde el PSOE que el líder popular ya solamente piensa en una repetición electoral para salvar su puesto dentro del partido. Lo ha dicho una ministra en funciones, la de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

Lo de no mezclar la labor institucional con la política ya hace tiempo que no existe.

El caso es que están muy confiados en el PSOE. Saben que la presión es toda para Feijoo mientras ellos, con todo el tiempo del mundo van dando pequeñas concesiones, regalitos a sus socios independentistas para repetir el Frankestein.

Y mientras, Feijóo sabe eso, que Sánchez está esperando y que él tiene que trabajar a contrarreloj para recabar los 4 votos que necesita...Para eso hoy reúne a sus barones en Pontevedra y mañana mismo se pondrá manos a la obra con una ronda de contactos en la que la única línea roja es Bildu. No hablarán con la formación filoetarra pero sí con todas las demás aunque Esquerra ya les ha dicho que no cuenten con sus votos, que ellos pondrán sus fichas en otro tablero.

La principal baza de los de Feijóo sigue siendo el PNV, que sigue enrocado, aunque los populares le tienten de una y mil formas. Pero las elecciones vascas de 2024 hacen a los nacionalistas reticentes a apoyar al PP con precisamente Bildu comiéndoles la tostada.

Aunque lo que más ha sorprendido es el toque a la puerta de Junts. El PP y Feijóo en particular han sido muy críticos con la formación de Puigdemont. Y por eso, las conversaciones ya vienen con marco prefijado. El constitucional. Lo tenía que dejar claro el secretario general de los populares, Elías Bendodo ante el asombro que esa decisión ha causado. Incluso en algunos miembros del partido.

Con lo que si cuentan en Génova es con los votos de VOX. Todo a pesar de que la última vez que los populares necesitaron el apoyo de los de Abascal no lo tuvieron. Fue al elegir la presidencia del Congreso. Ahí los diputados de VOX votaron a su candidato al no prometerles el PP un puesto en la mesa. Al final VOX se quedó sin ese puesto y los de Feijóo sin la presidencia.

A pesar de eso, ya hemos escuchado a miembros de la directiva de los de Abascal confirmar que sí, que apoyarán al líder popular el próximo 26 y 27 de septiembre.

¿Qué pasará en Murcia?

Algo que no garantizan que ocurra en Murcia. Me explico. La región lleva 3 meses sin gobierno. Mañana se cumplirán 90 días desde la celebración de las elecciones autonómicas y municipales y el acuerdo no llega entre PP y VOX. Al popular Fernando López Miras le faltan 2 diputados para la mayoría absoluta. Vox ya votó en contra en julio por la negativa del PP a incluirles en el gobierno y ahora apremia el tiempo para las dos partes, Pero, si escuchamos al alcalde de Lorca, el popular Fulgencio Gil, parece que el acuerdo podría estar cerca.

Y es que ya suena el reloj electoral allí...tic tac... Tienen 10 días... hasta el 7 de septiembre para alcanzar un acuerdo que evite la disolución de las Cortes y la repetición de las elecciones. Y en este contexto, en una repetición de elecciones no está claro a quien podría beneficiar de los dos..

Puede que ninguno, porque de hecho el que podría pescar en río revuelto podría ser el PSOE. Y es que según el barómetro del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública, publicado antes de las elecciones generales, la abstención golpeó a la izquierda el 28M y se cebó con el PSOE,, pero entre quienes decidieron no votar, hasta un 6,7% habría votado a los socialistas apenas un mes después.

No se entiende que PP y VOX se hayan puesto de acuerdo en todas las comunidades y siga el bloqueo en Murcia

No se entiende que PP y VOX se hayan puesto de acuerdo en todas las comunidades en las que podían gobernar ambos, o en solitario los de Feijóo con los votos de Abascal, y en Murcia el bloqueo siga presente. Y como digo, es algo que ni sus propios votantes pueden llegar a entender si tienen que acudir de nuevo a las urnas.