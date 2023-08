Iván Alonso: "El Gobierno hará caer a Rubiales de una forma u otra"

Audio

Este sábado en el que por fin las temperaturas nos dan un respiro. Se ha podido dormir mejor ya esta noche en buena parte de España tras esas madrugadas tropicales que hemos vivido. Se va esta cuarta ola de calor del verano después de casi una semana de récord de temperaturas en nuestro país. El miércoles fue el tercer día más caluroso desde 1950. Bueno pues eso se acaba con una borrasca que entra por el oeste de España y que va a bajar el termómetro a partir sobre todo de mañana en hasta 10 grados.

Eso sí, hoy todavía vamos a pasar calor. En Andalucía van a rondar los 35 grados por ejemplo. Lejos ya de los más de 40 que han sido habituales allí durante esta semana. Por ejemplo en Motril, Granada hoy hará 34 grados de máxima.

Y dirás, por qué me cuenta este hombre el tiempo de esta ciudad granadina. Porque allí se encuentra desconectando Luis Rubiales. No es labor de investigación. Lo dijo el mismo ayer en una rueda de prensa que ya ha pasado a los anales de la historia del fútbol español. Y no para bien.

Lo que todo parecía iba a convertirse en un ejercicio de contrición, disculpas y arrepentimiento, por ese beso a Jenni Hermoso en la celebración tras ganar el Mundial de futbol femenino, se convirtió en una destilería de excusas, victimismo y ataques para aferrarse al cargo y no dimitir.

Todo hacía indicar que el presidente de la Federación iba a ceder.. Y lo que pasó fue todo lo contrario.

Un enrocamiento, un atrincheramiento ante su guardia pretoriana, una Asamblea nombrada por él, que aplaudía todo lo que el presidente de la federación decía. Rubiales se siente víctima de una cacería porque según él, sÍ hubo consentimiento en ese beso con Hermoso. Su versión de los hechos es que ambos lo pactaron.

Una teoría que negó la propia Jenni Hermoso horas después con un comunicado en el que afirmaba que ella nunca consintió ese pico, como lo llamó el presidente. ”No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, aseguraba la jugadora en ese escrito firmado por sus 22 compañeras de selección y otras más de 50 futbolistas. Todas por cierto renuncian a ir a la selección hasta que Rubiales se vaya.

Más tarde la propia Hermoso remitía otro comunicado en redes sociales con las frases más rotundas que hemos escuchado hasta este momento asegurando haberse sentido vulnerable y víctima de una agresión. Denuncia presiones por parte de la Federación y asegura que las explicaciones de Rubiales son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que el mismo ha generado.

Unas palabras a las que hace apenas unas horas, ya esta misma noche contestaba la Federación a través de otro comunicado. En este vuelve insistir en que la versión de Rubiales es cierta y aportando, dicen, fotos del momento en que Hermoso levanta al presidente.

Todos estos escritos se precipitaron después de esa rueda de prensa en la que Rubiales quiso hacernos creer que todo era una conspiración en su contra, señalando incluso a varios políticos. A los que llevará a los tribunales, decía, por mentir.

No le ha costado poner nombres y apellidos. Irene Montero, Pablo Echenique, Yolanda Díaz e Ione Belarra. .Los que habían iniciado la riada de críticas que Rubiales ha recibido de todo el espectro político. Porque el presidente de la Federación cree que está sufriendo un “asesinato social”, como el mismo aseguraba, pero no parece darse cuenta, o no quiere hacerlo, de que como pocas veces en nuestro país, hay un consenso general en este asunto…

Él lo achaca al falso feminismo que es, asegura, una lacra en nuestro país. Eso sí, Rubiales pidió disculpas por llevarse las manos a sus genitales cuando España marcó el gol del triunfo. Fueron casi 40 minutos de surrealismo puro en los que Rubiales lanzó un pulso a todo y a todos. Pero sobre todo al Gobierno al decir que nanai, que él no se iba a ningún lado-. Y es que es el Ejecutivo el único que puede forzar su salida.

Y este respondió poco después. No va a consentir el atrincheramiento del presidente de la Federación. En una rueda de prensa Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes se mostraba muy contundente.

Un Francos que ha recalcado que esto puede ser el “Me Too del fútbol español”. Iniciaba, por tanto, los trámites administrativos para sacar a Rubiales de su puesto. De la única forma posible que lo puede hacer...Inhabilitándole...¿Cémo? Pues denunciándolo ante el TAD. El Tribunal Administrativo del Deporte cuya reunión ordinaria es los jueves.

Francos pedía que lo haga de forma extraordinaria este lunes para decidir con premura si este organismo ve una infracción grave de la ley del deporte. Si lo aprecia, el CSD podrá convocar entonces a su comisión directiva y será en esa cita cuando el Gobierno pueda suspender a Rubiales, mientras la vía del TAD y la judicial siguen su curso. Por tanto, el Gobierno espera tener a Rubiales fuera de la Federación el próximo miércoles.

Que no quepa duda aquí. El Gobierno hará caer a Rubiales de una forma u otra. Veremos como es esa suspensión o inhabilitación. Porque no le pueden echar como tal al ser la Federación una entidad privada. Lo que si es curioso son las prisas que le ha entrado al Gobierno por quitarse de en medio a Rubiales tras 5 años de escándalos al frente del fútbol nacional. Veremos qué pasa. Todo hace indicar que el lunes tendremos más información sobre este caso del que todo el mundo habla. Y digo todo el mundo porque la repercusión internacional de este asunto ha sido tan relevante como para que la CNN o la BBC abrieran sus informativos con él.

Goteo de concesiones a los separatistas

Y mientras toda España estaba pendiente de Rubiales en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez daba otro paso más para ganarse el voto de los independentistas catalanes necesarios para volver a Moncloa. Este viernes acababa el plazo para la formación de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.

Algo que puede parecer simple porque son claros los requisitos para que un partido político lo tenga. Debe haber logrado en las elecciones generales una representación de al menos 15 diputados o conseguir cinco escaños y un umbral mínimo de voto.

Y esto es algo que justamente ni ERC ni Junts han conseguido en estos pasados comicios. ¿Y qué pasa? Pues que tener grupo propio viene con una serie de ventajas que los independentistas no quieren perder. Ventajas tanto económicas (más subvenciones) como políticas (tener más visibilidad, más tiempo en las sesiones plenarias).

Y ¿qué ha pasado? Pues que tanto Sumar como el PSOE han prestado diputados a los independentistas para que ambos puedan tener grupo propio y no verse abocados a pertenecer al grupo mixto.

Y te puedes preguntar si esto, lo de prestar diputados es algo que se puede hacer por ley. Porque es verdad que no es la primera vez que se hace. Ni será la última.Contesta en Herrera en COPE Manuel Fernández-Fontecha es, precisamente, letrado de las Cortes Generales y ex letrado del Tribunal Constitucional.

Básicamente terminará decidiendo la Mesa del Congreso Con mayoría progresista de PSOE y SUMAR. Osea que vamos viendo poco a poco esas concesiones que Sánchez va a ir dando a los independentistas. Va a ser un goteo constante. Y como hemos dicho en alguna ocasión, veremos hasta donde es capaz el presidente de llevar esas concesiones. Qué nueva línea tendrá que cruzar. Amnistía quizá.