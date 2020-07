Iván Alonso: "El Gobierno hace mutis por el foro mientras los independentistas lanzan otro desafío"

Audio

Un sábado en el que hay muchos, a lo mejor tu eres uno de ellos, que están preocupados por la situación, ahora mismo, del coronavirus en nuestro país. A lo mejor porque tienes pensado hacer un viaje o porque vives en alguna zona, o alrededores, ya afectada por los brotes que siguen surgiendo en España y que tienen a varias regiones y ciudades en el ojo de esta tormenta que no para con cifras de contagiados muy parecidas a las de los días en los que viviamos bajo el estado de alarma y confinados totalmente. Se está disparando el número de contagios en los últimos días.

Son las Comunidades Autónomas de Aragón y Cataluña las que se están llevando la peor parte por ahora y las que más preocupan. Porque los casos allí siguen aumentando y hay transmisión comunitaria, que es según las autoridades, la parte más peligrosa.

En Barcelona y su área metropolitana la situación es parecida a la de Zaragoza. Un confinamiento, por así llamarlo, voluntario. Son recomendaciones que habría que cumplir. Piden a los ciudadanos quedarse en casa, no salir si no es imprescindible, no ir a las segundas residencias. Además se prohibe las reuniones de más de 10 personas y se reduce aforo en bares restaurantes. Un juez lo ha ratificado. No se habla de confinamiento total como el que, ya sabes, sigue habiendo en la región de El Segriá, incluida su capital Lérida. Por ahora.

EL PICO DE CONTAGIOS

En Zaragoza, como te decía, la situación también preocupa. El pico de contagios aún no ha llegado, se espera para la semana que viene. Se pide no salir o entrar en la comarca y no abandonar la capital para no propagar el virus. Se trata de concienciar a los jóvenes para que no se reunan sin ningún control, porque ahí está unos de los principales problemas de estos últimos focos, la relajación de este grupo. Por la Linterna aquí en COPE pasaba el alcalde de la capital aragonesa Jorge Azcon. Pedía que se tomara lo que está ocurriendo en Aragón y Cataluña como ejemplo para el resto de comunidades. Ademas, apuntaba a una clave de la que todos hablamos, la de los rastreadores. Esencial su contratación y su trabajo de campo para evitar una propagación descontrolada que acabe en situaciones como las que se están dando ya en estas regiones. Pero hay Comunidades Autónomas que parece que no quieren escuchar esto y se resisten a contratar o a poner más personas a trabajar en este campo.

Eso a pesar de que que estamos diciendo cada día que las cifras de contagios son las más altas desde que acabase el estado de alarma.Hay 158 brotes activos en nuestro país ahora mismo. Los últimos en Peraleda de la Mata, en Cáceres o en Gandía. Las cifras siguen siendo muy altas, las de contagios. 628 en las últimas 24 horas y eso sin cuadrar con las que ofrecen las propias comunidades. Porque Cataluña ayer anunciaba más de 1.100 nuevos positivos.

PRECAUCIÓN ANTE LOS REBROTES

Responsabilidad por favor, distancia de seguridad, el uso de mascarillas. Mucho cuidado y sobre todo mucha precuación para evitar lo que está pasando en algunos puntos del país como te cuento y no es otra cosa que la relajación en estas medidas, que está haciendo el efecto que estamos viendo. El verano, las reuniones familiares, las cervecitas en la terraza. Se puede seguir haciendo pero con cuidado porque hay que recordar que esto no ha pasado aún y no hay que olvidarse de ello. Y no es ser pesado recordarlo de nuevo, no nos vamos a cansar de repetirlo porque es ahora mismo esencial.

Como te decía Cataluña preocupa porque es uno de los focos de contagio ahora mismo que más preocupan con esas restricciones. Pero Cataluña es noticia también por otro asunto y no es otro que que ayer los líderes independentistas presos por el 1 de octubre salieron a la calle para disfrutar de su primer permiso del tercer grado.

EL TERCER GRADO DE LOS POLÍTICOS CONDENADOS

Nueve meses después de conocer la sentencia y la condena por sedición Jordi Cuixart, Oriol Junqueras Jordi Turull y Raül Romeva abandonaban la prisión de Lledoners para pasar su primer fin de semana en casa. No importó la pnademia en la que vivimos para se reunieran decenas de personas en alguno de los actos que organizaron para ovacionarles. Y ellos claro no defraudaron. Lo peor de todo esto no es que se le haya concedido un permiso que a cualquier otro no se le hubiera dado sino que fue poner un pie en la calle y faltar el respeto y amenazar con reincidir en ese delito de desobediencia y sedición. No tuvieron que esperar mucho para volver a lanzar otro desafio. Le puso voz a esa amenaza Jordi Cuixart, el presidente de Omnium Cultural y condenado a 9 años de prisión por sedición.

Dijo que lo volverían a hacer y se queda tan ancho. Un desafio directo al Estado de Derecho mientras el Gobierno hacía mutis por el foro y ni una palabra sobre si ha habido trato de favor o sobre esas amenazas.

Y luego está lo de Europa. Lo de la cumbre europea más importante en los úlitmos años que termina hoy en la que muchos países de la Unión se juegan, nos jugamos el futuro a corto plazo. Hay que repartirse los 750.000 millones de euros del fonde de recuperación para tratar de paliar la devastación económica que ha provocado el coronavirus. Todos consideran vital llegar a un acuerdo pero las previsiones no son muy buenas. Pero por ahora nada de eso, y lo peor de todo, es que no se vislumbra un acuerdo.Las dos posturas están muy enfrentadas.¿Qué pasa? ¿Donde está el problema? Pues que la mayoría de países están de acuerdo en como deberían entregarse ese dinero pero hay varios, liderados por Países Bajos, que quieren poner una serie de condiciones para ese reparto. El que además, lleva la voz cantante a la hora de poner límites es el primer ministro holandés Mark Rutte. Se ha erigido como líder de esos países y ha pedido que demuestren a donde va destinado ese dinero para repartirlo y les ha pedido reformas.

Y aquí es necesaria la unanimidad. Rutte lo deja claro. Y encima aquí tenemos un problema con eso porque Sánchez ya ha prometido muchas ayudas con ese dinero que aún no ha llegado. Y por ejemplo hablaba Rutte de la reforma laboral, de ir más allá. Mientras aquí el socio de Sánchez, Podemos habla constantemente de derogar esa reforma laboral. Veremos en que queda esta cumbre que ya te digo es la más importante de los últimos años y diría yo, una de las más importantes de la historia de la Unión.