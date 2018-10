Hijo de Giménez Abad: "Yo no puedo perdonar a ETA en nombre de mi padre"

Borja Giménez Larraz es noticia porque esta semana ha tenido que identificar en París en una rueda de reconocimiento al exdirigente etarra Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, "Ata", como el presunto asesino de su padre.

Borja tenía 16 años el 6 de mayo de 2001 cuando se dirigía al estadio de La Romareda para ver un partido del Real Zaragoza junto a su padre Manuel Giménez Abad, presidente del Partido Popular de Aragón, cuando fueron abordados por los asesinos de ETA en la calle Cortes de Aragón de Zaragoza.

Desde aquel día, la familia del político han preferido mantenerse al margen y no hacer ningún tipo de declaración al estar abierto el proceso judicial, aunque han reconocido que no ha sido un trago fácil de pasar. Ahora estarán pendientes de conocer si las pruebas que se han recabado por parte de la Guardia Civil, así como la propia rueda de reconocimiento, tendrán trascendencia suficiente para que el caso no quede archivado.

En 'La Mañana de Fin de Semana', Manuel Giménez Larraz ha reconocido que durante estos 17 años "hemos vivido con incertidumbre, pero con la esperanza de que las investigaciones y las pruebas conseguidas por la Guardia Civil dieran sus frutos".

Manuel, al igual que su madre y su hermano Borja, esperan "que la Justicia sea capaz de responder a todas las víctimas del terrorismo" y advierte para los que quieren pasar página con el olvido de fondo que "la palabra Paz no se puede llevar por delante la palabra Justicia, a la justicia".

Reconoce que durante estos años, "uno se hace mayor de la mejor forma posible con ese dolor que poco a poco se va apangado" y deja claro que el perdón es algo muy personal y que aunque algunos miembros de ETA hayan pedido perdón, "ese perdón no puede ser colectivo. Yo puedo perdonar por mí, pero no puedo perdonar en nombre de mi padre que es la verdadera víctima".

En febrero de 2017, la Audiencia Nacional ordenó al juez Santiago Pedraz la reapertura de la causa por el asesinato en 2001 del senador del PP Manuel Giménez Abad con el fin de interrogar al exdirigente etarra Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, "Ata".

En un auto, la sección primera de la Sala de lo Penal -Fernando Grande-Marlaska, Nicolás Poveda y Ramón Sáez Valcárcel-, al resolver un recurso de la Fiscalía y de la familia del senador, revocó el auto de conclusión de sumario dictado por Pedraz en esta causa sin acordar procesamiento alguno y sin interrogar al principal sospechoso.