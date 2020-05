Los comunicadores del futuro: Carmen y Víctor, locutores de radio en pleno confinamiento

Los dos meses que llevamos de cuarentena nos han dejado mucho tiempo libre o de ocio dentro de casa para buscar curiosidades, investigar... Abre bien los oídos porque te vamos a acercar la radio hecha por los más pequeños: los jóvenes y los niños. Alumnos de primaria y secundaria.

Hablamos de emisoras que siguen emitiendo durante el estado de alarma y cuya antena central es un colegio. Todas se pueden escuchar por Internet en directo y también en formato podcast a la carta.

ESCUCHA RADIO COLEGIO VIRGEN DEL MAR

Así suena Radio Colegio Virgen del Mar al norte del Tenerife. Hablan de sus equipos de baloncesto. También leen anuncios para padres y alumnos: pura información de servicio. Además tienen programas especiales como el especial Coronavirus “Juntos saldremos de esta”. Los alumnos de filosofía han redactado sus análisis de la crisis sanitaria para compartirlos en antena.

“Creíamos que las guerras ya habían acabado. Nos encontramos inmersos en una guerra contra un enemigo al que no conocemos y al que no vemos. Para vencerlo necesitamos unidad y sacrificio. Un soldado no gana la guerra, la gana el ejército”

Estos jóvenes quieren compartir cómo están viviendo el confinamiento y también agradecer la labor de los que están en primera línea: los sanitarios.

“Ese quédate en casa es la clave para dar el tiempo que necesitan a los que investigan sin parar para encontrar la cura. Y ayudamos a los sanitarios dándoles tiempo para atender a los pacientes que están pasando esta terrible enfermedad”

Hacen radio para acompañarse en la distancia, para aprender y en definitiva para pasar un buen rato.

En la Radio Colegio Santo Tomás en Avilés han entrevistado al violinista libanés Ara Malikian, al cantante Sergio Dalma... hasta al gran José María Íñigo. Invitados de primer nivel. Un premio al esfuerzo para estos jóvenes aspirantes a periodista radiofónico. Los niños se convierten en contertulios y entrevistan ellos mismos a sus invitados. En el programa “Calle Salud” por ejemplo los alumnos del colegio Santo Tomás le preguntan al doctor Luis Casado por temas que les preocupan. En este caso, la desnutrición.

ESCUCHA CALLE SALUD

“La radio del cole” está concebida para mantener el contacto entre los alumnos. Hay recetas, entrevistas, y en definitiva una forma de acompañar. Esta idea ha nacido en el Colegio San Juan Bautista de Madrid. Desde la jefatura de estudios surgió la idea porque desde la tercera semana de confinamiento, los alumnos empezaron a mostrarse algo decaídos. Cristina Silva es la jefa de estudios y la mente pensante detrás del proyecto de radio.

“La tercera semana noté que mandaban menos actividades de vuelta. Va bajando el ánimo. Una compañera me comentó que su hija se sentía muy sola y entonces pensé en algo que pudiera unir a todo el colegio en una sola cosa. Que se oyeran las voces de todos...”

Hemos llamado a Carmen. Tiene 6 años y de la radio del Colegio San Juan Bautista ha dado el salto ahora a COPE. La primera vez se puso nerviosa...

“La primera vez que lo hice me puse un poquito nerviosa pero hice un cuento con mi amiga Vera”

Escucharse después es algo que a veces hacemos todos los periodistas. A Carmen le gusta escucharse después de terminar sus programas. Luego se lo manda a sus amigos.

“Me gusta hacer cosas y que después que las escuche yo y que me guste escucharlo”

Y lo que más ha disfrutado Carmen de estas semanas haciendo radio es la historia del monstruo que se inventó y luego leyó en antena junto a su amiga Vera.

“Es una historia que hice con Vera que es sobre un monstruo: un niño que tenía poderes y una señora se los quita todos. Y al final consigue vencer al monstruo”

Detrás de Carmen atento a los detalles está Gonzalo su padre. Le parece una buena idea y más durante estos meses tan raros de distanciamiento social.

“Lo considero una buena muy buena. Aparte de escucharse los niños unos a otros. Les hace un montón de ilusión y es como tener un acercamiento al colegio en estos momentos tan raros”

Ver que su hija entra en directo, interviene en los programas, hace preguntas y le da su toque personal a los cuentos que escribe... le emociona y le ilusiona a partes iguales.

“A mí me hace mucha ilusión porque al final es tu hija y escucharla en un medio te hace ilusión. Al final es algo que puedes grabar y queda como recuerdo. Es algo nuevo que se sale del día a día. Es algo enriquecedor tanto para ella como para sus padres”

Víctor está en sexto de primaria. Tiene 11 años y por primera vez se ha puesto delante de un micrófono.

“Estaba algo preocupado por si me trababa porque jamás había hablado para la radio. Estaba algo nervioso pero fui cogiendo confianza y al final sacamos un buen resultado”

Víctor ha dejado un mensaje para los directores de emisoras: ahora mismo no lo ve muy claro pero en un futuro está dispuesto a sentarse para escuchar ofertas.

“En principio no estoy como para ser locutor pero si surge una cosa o que me llamen porque se interesan en que yo sea locutor alomejor me convencen”