Cámaras térmicas y gel desinfectante: así serán los festivales después del COVID19

La temporada de festivales suele empezar en abril con el buen tiempo y los últimos suelen celebrarse en septiembre. Como el plan del Gobierno para la desescalada tiene como fecha final el mes de junio, el ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes ha dicho que ya veremos si se celebran o no (a partir del 32:44 del vídeo).

El Gobierno prefiere que estos festivales se aplacen y no que se cancelen. Pero no es tan fácil como suena. No se sabe todavía cuándo se van a poder celebrar. La incertidumbre cubre a todo el sector ahora mismo porque algunos festivales contratan a decenas de bandas españolas y también internacionales. No es tan fácil levantar todo y trasladarlo por ejemplo al mes de noviembre primero porque la meteorología no acompaña (ya no es verano). Segundo porque cada actuación musical lleva detrás un trabajo de meses de producción, alojamientos, traslado de equipos, billetes de avión o alquiler de furgoneta, seguros de viaje y seguros de los instrumentos etc. Y lo mismo para los asistentes.

En caso de reducirse el aforo, ¿están preparados los festivales? Se lo hemos preguntado a Víctor del Rio, director del Capital Fest de Talavera de la Reina.

“Algunos festivales tenemos la posibilidad de tener un recinto muy grande para albergar a 30.000 personas. A día de hoy podríamos respetando la medida de un tercio del aforo, llevar a cabo el festival. ¿Qué diferencia hay entre meter 10.000 personas pegadas al escenario o meter 60.000?”

El aforo, explica Víctor, no es el principal problema:

“Creo que el problema no es el aforo. Tiene que haber unas medidas de seguridad y condiciones sanitarias óptimas para poder realizar este tipo de eventos”

El Coronavirus ha provocado como es lógico que cuando llegue esa “nueva normalidad” una de las prioridades para los organizadores sea la seguridad y la higiene en los recintos. La separación entre asistentes, la vigilancia contra las aglomeraciones, la desinfección y la detección de síntomas utilizando como tecnología puntera.

“Las medidas de seguridad se verán incrementadas con la aparición de arcos de seguridad con cámaras de calor para detectar todos aquellos que puedan tener fiebre y pasar algún tipo de test por parte del personal sanitario”

Y para la desinfección, Capital Fest tiene ya estudiados los procedimientos.

“Desinfectaremos todas las zonas cada día. Ofreceremos geles desinfectantes que distribuiremos por todo el recinto como los baños, las barras o zonas de mayor tránsito”

Dentro del mundo de la música hay infinidad de oficios. A día de hoy las ayudas del Gobierno no llegan a todos. Depende de cómo se registre su trabajo habitual. Si eres autónomo pues tienes derecho a una prestación extraordinaria por cese de actividad. Pero no en todos los casos, claro. Y están tardando en cobrar esas prestaciones junto a los ERTES en caso del paro temporal. Este mes de mayo se espera que cobren la cuota de marzo que muchos pagaron rigurosamente a pesar de facturar 0 euros desde la entrada en vigor del Estado de Alarma. Hablamos de personas que necesitan la asistencia física de público para poder trabajar: técnicos de sonido, técnicos de luces, backliners o trabajadores de traslado y montaje de escenarios e instrumentos. Personal de seguridad y producción. Los runners o personal que acompaña a las bandas desde el alojamiento hasta el escenario y también durante toda su estancia en el festival o en la sala. Y como no, los propios músicos y cantantes.

Todos ellos están ahora mismo esperando a ver qué pasa. Sin poder trabajar y sin recibir todas las ayudas que si han ido destinadas a otros sectores. Uno de los trabajos imprescindibles en la música en directo es el de road manager. La persona que se encarga de toda la producción que rodea una actuación musical. Acompaña a la banda, traslada sus necesidades a los recintos, gestiona el alojamiento, las comidas, los horarios, la prueba de sonido... y vela también por su seguridad y bienestar. Viaja con ellos, planea y prepara los viajes y es el puente entre los músicos y los promotores.

Jorge Grau además de manager de grupos, es jefe de producción y road manager. Ha acompañado de gira a grupos como Pereza, Loquillo, Leiva, Miss Caffeína, Zahara, o Carolina Durante. Le hemos preguntado cómo se encuentra su profesión, su día a día, ahora mismo:

“La mayoría somos autónomos o pequeñas empresas y nos contratan de manera eventual para concierto o gira. A estas alturas deberíamos estar todos súper activos porque primavera – verano es la época más fuerte del año y en mi caso tenía cerrada una gira y de momento estoy en casa sin ingresos y fuera del paro extraordinario que anunció el Gobierno. Por lo menos de momento”

El Coronavirus ha parado en seco las actuaciones. Quiza pasen meses hasta que musicos como el guitarrista Víctor López Pescador puedan pisar un escenario.

“El panorama actual está lleno de incertidumbre. El sector de la música está desprotegido. Van a mantener parte de su trabajo los que trasladen el oficio al mundo digital. Dar clases online, grabaciones online... quizá esa parte se mantenga”

Víctor es la cara visible de la música. Le ves sobre el escenario tocando la guitarra en festivales cada verano y también en las salas. Y quiere que también pensemos y hablemos de esos otros trabajos imprescindibles que están al otro lado. Que trabajan más en la sombra y que están igualmente afectados por la crisis.

“Quiero hacer un llamamiento absoluto a la protección del gremio de técnicos. Gente de luces, runners, backliners, que son bastante importantes también”

Pablo Sotelo es batería y además del cese de actividad se ha encontrado con un segundo problema: recuperar sus instrumentos.

“La actividad se para por completo. Además los locales de ensayo cierran así que los músicos nos hemos quedado sin material para trabajar. Todos nuestros instrumentos están bloqueados”

No queda otra que reinventarse y adaptarse a la nueva situación. Y limitar el aforo, para Pablo y otros miles de músicos, de poco sirve...

“De nada e sirve a los músicos que el aforo no llegue al 100% porque vamos tan al límite siempre que al final con un 30% o 50% perdemos dinero. No es que no ganemos suficente sino que ponemos dinero"