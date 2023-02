Atento si tienes o piensas tener perro o gato: esto es lo que debes saber sobre la Ley de Bienestar Animal

La Ley de Bienestar Animal ya ha visto la luz verde en el Congreso gracias a los apoyos de Esquerra y Bildu y, ahora, continuará su tramitación en el Senado. Se trata de una norma que busca terminar con el maltrato animal en España, pero que está repleta de puntos polémicos. La Ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, por ejemplo, lamentaba que los perros de caza no se hayan incluido finalmente en este Proyecto de Ley. Esto se debe a que el PSOE ha mantenido su enmienda.

Finalmente Podemos ha cedido y por ello desde el sector de la caza se sienten aliviados. El presidente de la Real Federación Española de Caza, Manuel Gallardo, cree que hay una campaña de desprestigio contra el mundo de la caza, que genera 200 mil puestos de trabajo. Y nos recuerda que este punto polémico de la ley, no solo habría afectado a sus perros. Y, de hecho, nos ponía otro ejemplo: Si finalmente se hubieran incluido en la norma, España no habría podido mandar perros de rescate para buscar supervivientes tras el terremoto de Turquía.

Puntos fundamentales de esta nueva Ley de Bienestar Animal

En España, 1 de cada 3 hogares tienen mascotas. Si eres uno de ellos, debes saber que a partir de ahora ningún animal podrá estar más de 3 días sin supervisión. En el caso de los perros, no más de 24 horas. Y no podrán tampoco vivir en terrazas ni sótanos. Queda prohibida, además, la cría para aquellas personas que no estén registradas como profesionales. Además, esa imagen de los perros en los escaparates de las tiendas también se ha terminado, porque tampoco se podrán vender. Y aquí hay que tener en cuenta que las tiendas de animales suponen unos 200.000 puestos de trabajo. Ni perros ni tampoco gatos, hurones o pájaros, aunque habrá que esperar a la lista definitiva. David es propietario precisamente de una tienda de pájaros en Sabadell, en Barcelona.David, que acudió a la manifestación contra esta Ley de la pasada semana en Madrid, considera que esta norma no cambia en absoluto los derechos de los animales ni se les protege. Todo lo contrario.

En España, cada año se abandonan cerca de 285.000 perros y gatos. Estamos, de hecho, a la cabeza de Europa. Como te digo, ya no se podrá vender, ni criar si no eres profesional. Si quieres tener un animal de los menos habituales, exóticos, te recomiendo que mires también la larga lista de cuáles quedan prohibidos. Y en el caso de querer adoptar un perro, tendrás que realizar un curso. Y, ojo, también, si ya lo tienes.

Un curso de formación gratuito que demuestre que estás al tanto de las necesidades de tu mascota y también un seguro como los que ya eran obligatorios para las razas consideradas peligrosas. En cuanto al tema del curso, también encontramos distintas opiniones. Claudio se dedica al adiestramiento de perros: "Con estas barreras la gente se piensa mejor lo que es tener un perro, igual hay menos gente que tiene, pero no lo abandonarán y estará en mejores condiciones".

Pero sin embargo Ángela, que está al frente de un centro de protección en Toledo, lo que es una antigua perrera, no piensa de la misma manera. Allí cuidan cerca de 700 perros y gatos al año.

Otra de las novedades de esta ley es el sacrificio cero. Que ya está instaurado desde hace años en la Comunidad de Madrid y en Cataluña. Y si tienes pensado adoptar un gato, también hay novedades porque la esterilización será obligatoria a partir de los 6 meses. También, que lleve microchip. Una norma que conlleva una reforma en el Código Penal y que es llamativa porque el Gobierno más feminista de la historia castiga con condenas mayores el maltrato animal, que los casos de violencia leve contra las mujeres.

La pena puede ir hasta los 2 años de cárcel si el animal muere y hasta los 3 si existe un agravante. También hay multas desde los 10.000 hasta los 200.000 euros. Que se establezcan condenas distintas en función de los posibles casos de maltrato es algo que Nuria, responsable de una asociación de acogida de animales en Alicante, celebra porque les facilitará el trabajo.

La nueva Ley de Bienestar Animal continúa su tramitación en el Senado y que también prohíbe las peleas de gallos y los circos con animales salvajes. Una norma que supone un avance en la protección de las mascotas. Pero que elimina el criterio técnico de los veterinarios. Y que está por ver el impacto económico en todos los sectores implicados.