Vila: "El nacionalismo es excluyente por naturaleza y esa exclusión se transmite a la mente de la gente"

Audio

Tercera hora de 'La Mañana del Fin de Semana', soy Guillermo Vila y te saludo en nombre de todo el equipo del programa. Estamos encantados de acompañarte hasta las ocho y media de la mañana de este domingo, 18 de septiembre de 2022.

Entramos en la semana en que arranca el otoño. Será este próximo viernes. Estarás de acuerdo conmigo en que ningún otoño ha sido tan anunciado como este, ya que llevamos semanas, meses, advirtiendo de que la nueva estación traería consigo todo tipo de catástrofes: la crisis económica se agudizaría, con la inflación aún en niveles disparatados y la crisis energética emerería en toda su crudeza, con Rusia cortando el gas y Europa pendiente de unas reservas insuficientes. Y, claro, los ahorros de la pandemia se usaron para disfrutar de un verano que ya queda ya demasiado lejos. Y lo peor es que, más o menos, así va a ser.

¿Y cómo nos estamos preparando los españoles para este otoño que, ahora sí, está a la vuelta de la esquina? Bueno, la verdad es que de muchas maneras. Por un lado, en lo que tiene que ver con la calefacción, ayer conocimos una historia interesante. Es la de la empresa Chimeneas Yáñez en Valladolid. Ayer en Cope hablamos con su gerente, con Luis. Nos contó que ellos habitualmente tenían una alta demanda de estufas, de chimeneas y de pellets cuando apretaba el frío, pero que, en la actual situación, llevan semanas con unas colas que no había visto en su vida.

También nos contaba Luis que ellos tradicionalmente trabajaban en segundas viviendas, pero que ahora están recibiendo cada vez más peticiones de personas que les piden que la instalación de la chimenea se haga en la primera vivienda, a veces, nos reconocía, en sitios donde no se debiera poner.

En fin que así estamos, tirando de ingenio para llegar donde no lo hace la cartera. Y tratando de adaptar, a nuestra manera, una de las recomendaciones que propuso esta semana Bruselas, la de reducir el consumo energético. Ya sabes que la otra propuesta, que ahora debe refrendar la comisión, es la de grabar los beneficios extraordinarios de las eléctricas. Que no es lo mismo que había propuesto aquí en España el gobierno de Sánchez, aunque ayer el presidente, en versión mitinero clásico, trató de decir lo contrario.

¿Dónde está la trampa? Pues en que, es verdad que Bruselas ha propuesto crear una tasa, pero no para los ingresos de las eléctricas, sino para sus beneficios extraordinarios. No es lo mismo. Así de claro lo ven expertos energéticos como Óscar Arnedillo, con quien ayer teníamos ocasión de hablar en este programa.

Pues eso, que no es lo mismo. Sánchez que estuvo ayer en Zaragoza dejándose arropar por todos los barones, como es costumbre en el socialismo español. Los Page, Lambán, Fernández Vara, todos a una con el jefe.

Reunión de la interparlamentaria del PP en Toledo

La idea era dar la imagen de que los barones apoyan al líder y hay que reconocer que lo consiguió. Pero, no nos engañemos, lo tenía muy fácil Pedro Sánchez. Ayer Chaves y hoy Espadas, ayer Ibarra y hoy Fernández Vara, ayer Bono y hoy García Page. La ecuación es siempre la misma: el PSOE juega a que hay un partido socialdemócrata serio, formal, español, regionalista a lo sumo. Ese es el PSOE de las campañas electorales y el PSOE de los varones cuando no está el jefe delante.

Mientras tanto, en Toledo, en la reunión de la interparlamentaria del PP quien apareció, de sorpresa y en formato video, es Úrsula Von der Layen, la presidenta de la Comisión Europea. Había levantado ciertas suspicacias entre los populares su aparente cercanía política con Sánchez en los últimos tiempos y ayer, por fin, recordó que ella es del PP.

En esa interparlamentaria de los populares, que hoy cerrará Feijóo, confimó Cuca Gamarra que será ella quien represente a los populares en la manifestación que tendrá lugar hoy en Barcelona. Manifestación en defensa del español, para que, al menos, se cumpla la ley y se enseñe en español el 25 % de las horas lectivas. No parece mucho pedir, ¿verdad? Que una de cada cuatro horas de clase de los colegios públicos sea en español.

Manifestación en defensa del español

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Este es un problema central de nuestro país, un problema que arrastramos desde hace décadas, desde que los distintos gobiernos de España han ido necesitando los votos de los partidos nacionalistas y han ido mirando para otro lado mientras iban sacando al estado de Cataluña. Porque eso es lo que están haciendo. Y en la educación esto se ve clarísimamente.

Mira, quiero que escuches a Óscar. Es un padre de Cubellas, Barcelona y tiene un hijo de 8 años. Va al colegio del municipio. A través de la Asamblea por una Escuela Bilingue ha tenido que recurrir al TSJC para pedir el 25% porque la directora del centro le dijo que si no se lo decía un juez, no lo haría. Y cuando tuvo que hacerlo, en el colegio tomaron la deleznable decisión de hablar en castellano solo al hijo de Óscar.

O sea que la justicia impone una norma y los propios colegios, respaldados por la conejería de educación, se niegan. En abierta rebelión. O la aplican mediante la burda y totalitaria técnica de señalar al diferente, para que otros no se atrevan.

El caso de Óscar se parece al de tantos otros, al de tantas familias que están levantando esta bandera. Como el padre de la niña de Canet, al que escuchamos el pasado viernes con Herrera en Cope. Que contaba que lo peor no es solo la oposición del gobierno autonómico, la traición del PSOE o la inacción de los colegios. Es que lo más grave es el acoso, o, peor, el silenco cómplice de parte de la sociedad catalana. De los padres de otros chicos de la misma clase que un día están con ellos de cañas y, al día siguiente, se cambian de acera para no tener que saludarles. Esto lo hemos visto otras veces, en otras latitudes y es terrible. El nacionalismo es excluyente por naturaleza y esa exclusión no se limita a las leyes que aplica o que deja de aplicar, sino que se transmite a la mente de la gente, que vive esos postulados como si les fuera la vida en ellos, como si los otros, los que no piensan así, fueran ciudadanos de menos categoría. En fin que hay motivos de sobra para acudir a esa manifestación.

Ucrania

Bueno y luego está lo de Ucrania, donde la verdad, las cosas no andan demasiado claras. Ayer fue un día de resaca tras la comoción general de comprobar el horror de Izium, con esa enorme fosa donde el ejército ucraniano encontró los restos mortales de unas 440 personas, de toda edad y condición. La Comunidad internacional se apresuró ayer en tratar de encontrar las palabras adecuadas para describir lo ocurrido. De atrocidad hablaron Borrell, el jefe e la política exterior de la UE y el presidente francés, Enmanuel Macron. El secretario de Estado ameriano, Anthony Blinken, lo calificaba directamente como crímenes de guerra.

El caso es que, lejos de arredrarse, ni las condenas internacionales ni la contraofensiva militar ucraniana parecen alterar el ánimo y el rumbo fijado por Vladimir Putin. Aunque de un modo batante encriptado, ayer el presidente ruso volvía a amenazar con el espantajo de una guerra nuclear. Minutos después le preguntaban por esta posibilidad al presiente de los Estados Unidos, Joe Biden.

En fin, que se acerca el otoño, como te decía y, con este panorama, casi conviene recordarnos, y hacerlo con firmeza, que no somos solo aquello que tenemos.