Vila: "La inflación, situada casi en el 11%, nos va a obligar a tirar de ingenio donde la cartera no llegue"

Audio

Buenos días, bienvenido a 'La Mañana del Fin de Semana', soy Guillermo Vila y te saludo en nombre de todo el equipo del programa. Estamos encantados de acompañarte hasta las ocho y media de la mañana de este domingo, 21 de agosto de 2022 hasta que empiece 'Iglesia Noticia'. Un domingo en el que van a volver a subir las temperaturas máximas, en especial en Canarias y la mitad sur peninsular. Veremos algunas nubes en el norte, con alguna precipitación débil en la cornisa cantábrica, y cielos despejados en el resto. Lgearemos a los 40 grados en Córdoba, 39 en Sevilla, Granada y Murcia. En Madrid se alcanarán los 37 grados y en Barcelona los 31.

Bueno parece mentira pero el curso político ya está aquí. Bueno, el político y el otro. Porque, quien más y quien más, aprovecha estros últimos días de agosto para comprar los uniformes del colegio desde la playa o para terminar de decidir a qué extraescolares podemos apuntar a los chicos o, qué se yo, repartir los turnos de plancha.

Y más aún en este curso que se nos viene donde echar cuentas ya no va a ser opcional. La inflación, situada casi en el 11% y que, según los expertos, cerrará el año en el entorno del 8, nos va a obligar a tirar de ingenio donde la cartera no llegue. Bueno, al ingenio y a las marcas blancas. Albert Vinyals, profesor de psicología del consumo en la Universidad Autónoma de Barcelona, explicaba ayer en COPE cómo los productos sin marca comercial son siempre un recurso en tiempos de crisis. Pero vamos, que lo digan o no los expertos, la cartera manda, ¿verdad?

Porque, además, ahora que viene el arranque de los colegios, las familias esperan un aumento del coste del 30 por ciento en el material necesario. Ya sabes, uniformes, cuadernos, lápices y, sobre todo, los libros, con el añadido de que, cada vez con más frecuencia, las editoriales renuevan tanto las ediciones que cuesta poder reutilizar los de los hermanos mayores.





ARRANCA EL CURSO POLÍTICO





Pero te decía antes que arranca el curso político ya esta semana que empieza. ¿Por qué lo va a hacer antes de septiembre, como es costumbre? En primer lugar porque este no es un año normal: en mayo habrá elecciones autonómicas y municipales y, en principio, las generales quedarán para diciembre del 23.

Y luego es que este verano están pasando muchas cosas. Mira, el jueves se celebra un pleno extraordinario en el Congreso en el que se votarán los últimos reales decretos aprobados por el Ejecutivo. Un día antes, se reunirá la Diputación Permanente de la Cámara; y antes aún, este martes, hay prevista ya reunión del Consejo de Ministros. Y, por si fuera poco, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arrancará el curso también esta semana con un viaje por América en el que visitará, entre el 24 y el 26 de agosto, Colombia, Ecuador y Honduras.

En el pleno del jueves será dónde se vote el decreto de medidas de ahorro energético aprobado por el Gobierno el 1 de agosto y que, como sabes, está siendo el tema del verano. Se trata de un paquete de medidas que pretende cumplir con el acompromiso adquirido en Bruselas de reducir un 7% la factura energética. Este es un objetivo que todo el mundo comparte, lo que no comparte casi nadie -desde luego no la mayoría de ls comercios afectados ni las comunidades, que son las que tienen que sancionar los posibles incumplimientos- es que se aprobara sin diálogo alguno. A golpe de decreto, como suele hacer este Ejecutivo, que ha pasado de 70 a 1.000 páginas anuales de decretos leyes, según un informe reciente de la fundación Civio.

La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que no descarta presentar un recurso de inconstitucionalidad por la sencilla razón de que el decreto invade competencias autonómicas. Esto ha sido utilizado por el Gobierno para tratar de sembrar discordia entre la actitud de la dirigente madrileña y la de Feijóo. Dicen en el PSOE, o eso intentan vender a quien se lo quiera comprar, que Feijóo ya no puede ir de moderado si no es capaz de pararle los pies a Ayuso. Este está siendo el argumentario socialista del verano.

Bien pues ayer mismo el presidete del PP terciaba en ete asunto. Y así, a lo gallego, trataba de cuadrar el círculo: El PP no presentará ese recurso al TC pero entiendo que las comunidades lo hagan. Además de las medidas del ahorro energético, el jueves se debaten en ese pleno extraordinario otros dos decretos: el de medidas urgentes en materia de incendios forestales y el que regula el nuevo sistema de cotización para los autónomos. Además, se deberán votar tres leyes devuiltas por el Senado tras la introducción de enmeindas por parte de la oposición: la ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, la ley de Ciencia y la reforma de la ley Concursal.

Bueno eso respecto al jueves. Como ves, hay tela que cortar. Pero es que un día antes, en la Diputación Permante, se debatirán hasta diez peticiones de compareencia. La oposición quiere explicaciones sobre algunos de los temas más polémicos de este verano que tienen que ver con la viocepresidenta Ribera. Reclaman su comparecenica por las medidas de ahorro energético, pero también por la sequía y por la gestión de los incendios forestales.

Deesde luego, estos han sido los dos grandes asuntos nucleares de este verano: el calor y las llamas. En este sentido, seguimos pendientes de cómo evoluciona el incendio de Bejís, en Castellón. Hasta 400 personas han seguido trabajando toda la noche para extinguir un fuego que, aunque ya estabilizado, ha conseguido quemar unas 19 mil hectáreas. Todavía ha habido algunos rebrotes en las últimas horas, como el de la zona de Trollo.

La parte buena es que ya han regresado a sus casas los vecinos de Torás y del propio Bejís. Después de cinco días de nervios, de mucha tensión, claro, tú imagínate que estás viendo cómo arde todo alrededor de tu casa y que no te dejan volver. Que no sabes si seguirá todo en su sitio o si ni siquiera habrá un sitio al que volver. Personas como Paloma, que nos contaba ayer que ha sido un verano tremendo para ella. Quiso volver al pueblo este verano con sus tres hijos para enseñales cómo eran allí los veranos de su infancia. No podía imaginar que el protagonismo se lo iban a llevar las llamas.

Pero la oposición no solo pedirá la comparecencia de Ribera. También la de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Quieren saber qué medidas está tomando el Gobierno para luchar contra la inflación cronificada que sufrimos y de la que te hablaba antes.

Y que afecta especialmente, por cierto, a las familias numerosas. Y esta es una cuestión de la que no se está hablando mucho. España es uno de los países en los que menos ayudas hay para estas familias que, para más inri, son las que en realidad más aportan y, sobre todo, aportarán al fuituro de la economía española. Familias como la de Lorena, madre, ahí es nada, de siete hijos y con quien hemos hablado en COPE.

El de la natalidad es un problema grave de nuestra sociedad y es además un problema estructural. Es decir, en el que puede influir la cuestión económica pero en el que hay también razones culturales o generacionales. Mira, esta semana el Instituto Nacional de Estadística publicaba los datos de nacimiento del primer semestre del año. En España nacieron casi mil niños menos que en el mismo periodo del año pasado. Y la tendencia a la baja se mantiene desde hace décadas. La media de hijos de una española es de 1,19, según Eurostat. Datos que dan que pensar, ¿verdad?

Bueno, de vuelta a esa reunión de la diputación permanente del miércoles, también se debatirá la posible comparecencia de Yolanda Díaz para hablar del debilitamiento del mercado laboral, de Margarita Robles, de Félix Bolaños, de Carolina Darias y de Raquel Sánchez. En fin que, como ves, la semana empieza ya con la agenda apretada. Nada activa más a los dirigentes políticos que el hecho de ver unas elecciones en el horizonte. Y si ya hay dos, como es el caso, pues imagínate.