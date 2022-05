Antonio Herraiz: "Por muy grande que sea la cesión, a los separatistas siempre les va a saber a poco"

Audio

Siete de mayo que nos acerca más al verano porque hoy el sol va a provocar que las máximas sigan subiendo. Superarán los 30 grados en Extremadura, en Andalucía y también en puntos de Galicia como Orense. En el centro, estarán por encima de los 25-26 en la comunidad de Madrid y en Castilla. La Mancha. En el Mediterráneo, el calor todavía no pica porque las brisas que soplan desde el mar no son excesivamente calurosas.

La primera imagen de la mañana nos lleva hasta Cuba. El hotel Saratoga era hasta hace apenas unas horas uno de los establecimientos más lujosos de La Habana. El edificio, construido en 1880, se sitúa en pleno centro histórico de la capital cubana y justo enfrente del Capitolio. Poco antes de las 11 de la mañana, hora cubana, seis horas más en España, una fuerte explosión destrozaba buena parte de su infraestructura. Minutos después la fachada y gran parte de su interior ofrecían una imagen propia de una guerra tras un bombardeo. El rescate se convertía en agónico.

Los servicios de rescate llevan más de 15 horas trabajando en este hotel de La Habana y la actualización de las cifras ofrece una dimensión de la tragedia. Al menos 22 personas han muerto, entre ellas un niño y una embarazada, y 64 heridos, de los que 14 son menores. Son cifras que van cambiando. Ahora mismo son las dos de la mañana en Cuba y la primera hipótesis apunta a un camión cisterna que descargaba gas licuado en este hotel de 7 plantas. Desde ese momento, la confusión ha sido total.

La última cifra oficial eleva a 22 personas muertos y a más de 60 heridos, pero es una actualización muy provisional porque hay zonas a las que no han podido llegar.

Vamos a seguir muy pendientes de las labores de rescate en ese hotel en Cuba. En Madrid, hoy van a continuar evaluando daños en el edificio del céntrico barrio de Salamanca donde una fuerte explosión dejó dos trabajadores muertos y cerca de una veintena de heridos. La explosión ocurrió en torno a la una y media de la tarde en un edificio de la calle General Pardiñas con Ayala. Todo apunta a un escape de gas como adelantaba el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. La explosión se produjo en un edificio de cuatro alturas y los fallecidos, los operarios que en principio manipulaban la llave de gas tenían 21 y 27 años, un español y un hondureño.

ESPIONAJE

En España, el escándalo del espionaje sigue marcando la agenda al Gobierno. Lo ideal sería que se la marcaran el IPC, los disparatados precios de los carburantes o lo que sí que nos termina afectando a todos. Pero, no. Pegasus, pegasus y pegasus.

Esto es normal, porque si tu continuidad en Moncloa depende de partidos como Esquerra, cuando te aprietan las tuercas no te queda otra que ceder e ir a rebufo. Y desde que se confirmó que el CNI había espiado a Pere Aragonés, la Generalitat de Cataluña ha aumentado su presión para que Pedro Sánchez les dé más explicaciones.

No les sirve que el seguimiento fuera legal y autorizado por un juez. Tampoco lo ven justificado que se hiciera en un momento, en el otoño de 2019, en el que Aragonés era vicepresidente de la Generalitat y animaba, arengaba a los suyos: “No podemos aflojar”.

Los separatistas siempre van a querer más: La cabeza de Margarita Robles y que Sánchez se doblegue aún más

Algo parecido al apretad del entonces presidente Quim Torra dirigido a los violentos CDR. Tampoco les sirve que ese espionaje se centrara en aquellos que estaban fomentando delitos como Josep María Matamala, que fue uno de los que ayudó a Puigdemont a fugarse. O contra el movimiento autodenominado como Tsumani Democractic, que se permitía bloquear el aeropuerto del Prat, cortar carreteras y dar cobertura para que los más radicales, los CDR, incendiaran el centro de la capital.

Los separatistas siempre van a querer más. No les valió que fuera el ministro Bolaños, el ministro comodín, a toda la carrera a dar explicaciones. Les supo también a poco que el Gobierno convocara la comisión de secretos oficiales y abriera la mano a la entrada no solo de Esquerra, también de la CUP y Bildu. Nada es suficiente. ¿Qué es lo que quieren? La cabeza de Margarita Robles. Pero no sólo eso, que Sánchez se doblegue aún más.

De ahí ese cara a cara que le exigió ayer Aragonés a Sánchez en la visita del presidente del Gobierno a Barcelona a la clausura de un acto del círculo de economía. Que se prepare Sánchez porque ahí la lista de la compra, el pedido a cuenta de todos va a ser interminable. Y no sólo exigencias económicas. También políticas. De momento, Sánchez trata de dulcificar el tono cuando se dirige a Pere Aragonés y a Cataluña.

¿Y qué le dice Pere Aragonés? Que muy bien, pero que pase por caja. Ahora hablamos de la Comisión de Secretos Oficiales de esta semana, que puede acabar judicializada. Pero aunque el Gobierno se desmarque del espionaje, la propia ley reguladora del CNI, de los servicios secretos lo dice claro. Es una ley que justo hoy, 7 de mayo cumple 20 años. No es de ayer ni de antes de ayer. Y en su artículo dos, cuando habla de los principios, destaca que el Centro Nacional de Inteligencia actuará de acuerdo con los objetivos de inteligencia definidos por el Gobierno. Por ahí, y por tantos otros puntos, les tiene agarrado el independentismo. Por eso, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés pide que se desclasifique la autorización del Supremo que permitió, de forma legal, que le espiaran.

Esta autorización judicial fue una de las cuestiones que reveló en el Congreso la directora de los servicios de inteligencia. En teoría, lo que allí se dijo, era secreto. Pero hay grupos que piensan que Gabriel Rufián, de Esquerra, incumplió las reglas y contó lo que no tenía que contar. Ciudadanos anuncia querella y Vox se lo piensa. Si cogemos el Código Penal, la consecuencia de este supuesto delito no sería menor. Estamos hablando de una inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años y penas de cárcel de hasta cuatro años.

En todo caso, no se ha abierto el procedimiento, pero al margen de la cuestión estrictamente jurídica, está la estética. Termina la reunión secreta, y lo primero que hicieron algunos, como el siempre locuaz Gabriel Rufián, fue acudir a contarlo a la prensa. Quizá no sea lo más grave, pero solo por eso no les tendrían que dejar entrar más.

GRIETA ENTRE SOCIOS DE GOBIERNO

Y hay un frente más, dentro de este caso Pegasus. Es la grieta que se agranda dentro del Gobierno. Los de Podemos siguen haciéndose los enfadados. No les gusta que hayan espiado a los separatistas. Cuando en 2019, que es cuando supuestamente se pincharon sus teléfonos, ardían las calles del centro, se colapsaba el aeropuerto, cortaban carreteras, ahí se ponían de perfil. Ahora se suben al remolque de los ofendiditos. Y aquí no podía faltar el ministro Garzón.

Cabría preguntar a Garzón si es propio de las democracias el tener que soportar la carga, el coste económico que supone mantener a ministerios como el suyo que perfectamente podrían cubrirse con una dirección general.

¿Qué conclusiones sacamos de todo esto? Que si el Gobierno vuelve a ceder, por pequeña que sea esa cesión, los separatistas le pedirán más. Que no piense que se van a conformar. Y se ha comprobado dejándoles entrar en la comisión de secretos oficiales. No va a funcionar y el relato está lleno de ejemplos.

PRECIO DE LOS CARBURANTES

Y luego hay una cuestión fundamental. Que, en parte, están encantados porque no se habla de lo esencial. Y lo esencial es lo que a ti y a mí nos ocurre en el día a día que pasa por el elevado coste de la vida. Cuando vamos a echar gasolina o diésel, la primera reacción que nos llevamos es de cierto alivio al ver el descuento que te aplican en el ticket.

En muchas estaciones de servicio, a los 20 céntimos del Gobierno añaden 10 más y en un depósito de 40 litros supone entre 13 y 14 euros que, en principio, te estás ahorrando. Si el depósito es de 50 litros, un par de euros más.

Hay que resaltar lo de en principio porque para que la jugada sea completa hay que mirar con perspectiva. Estamos en máximos. Nunca antes la gasolina o el gasoil han costado tanto. De media, la gasolina 95 está a en un euro con 88 céntimos y el diésel, que enlaza varias semanas por encima de la gasolina, a un euro con 91 céntimos. Sin aplicar el descuento y si lo comparamos con lo que se pagaba hace justo un año, hablamos de un 40% más en el caso de la 95 y de un 60% más en el del gasoil, margen que se reduce al 25% y al 44% cuando aplicamos el descuento. ¿Cuánto nos cuesta llenar ese depósito de 50 litros? 27 euros más si es gasolina y 36 euros más si es gasoil.

Esto no es para amargar el día a nadie, y menos en un sábado tan soleado, pero sí para tenerlo muy en cuenta cuando te alegre el descuento que refleja el ticket. Ni con la bonificación estás pagando menos.

El precio de los carburantes llevaba una espiral de subida imparable que se aceleró aún más con la guerra en Ucrania. Ahora en Europa siguen debatiendo el posible embargo al petróleo de Rusia. Es uno de los principales productores y Europa tiene dependencia. Cierto es que no todos por igual, pero mientras sigamos comprando petróleo a Putin, continuamos financiando la invasión. Eso es así de evidente.

¿Hay novedades para hacer efectivo ese embargo? No. Siguen negociando y a esta hora no se han puesto de acuerdo. La Comisión Europea pide que los países dejen de comprar petróleo ruso antes de que termine el año. Eso es inviable para países como Hungría, Eslovaquia o República Checa que dependen del petróleo ruso. Dicen que no tiene alternativas y que si dan ese paso sus ya de por si heridas economías recibirán una cornada casi mortal.

Eso es lo que está retrasando la aprobación del embargo total del petróleo ruso fijado antes del próximo medio año. Algunos de esos países piden un traje a medida, es decir, que no sea una tabla rasa y que la decisión, que la aplicación de no comprar petróleo a Moscú sea diferente entre los países. Alemania se niega y habrá que esperar.