Guillermo Vila: "En las elecciones de mañana no se vota la última ocurrencia dicha por el líder en un mitin"

Audio Escucha el monólogo de Guillermo Vila en La Mañana de Fin de Semana

Hola, buenos días, bienvenido si te incorporas ahora aLa Mañana del Fin de Semana, en este sábado 22 de junio… Hasta las ocho y media que arranque Agropopular estamos encantados de acompañarte, recibe un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa.

En un sábado en el que van a subir los termómetros. Vuelve el calor -si es que alguna vez se fue- al conjunto del país. Tan solo esperamos tormentas que pueden ser fuertes en el Pirineo catalán y lluvias en el norte de Galicia, el Cantábrico y otros puntos de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. En el resto, cielos despejados. Hoy llegaremos a los 36 grados en buena parte de la mitad sur del país y hasta los 38 en la zona del valle del Guadalquivir. Y mañana más calor, como era de esperar, así que votaremos con la papeleta en una mano y el abanico en la otra.

Bueno y este sábado, día de reflexión, es el día de la calma antes de la tempestad. Hoy veremos las clásicas imágenes de los candidatos dando paseos, con la familia, con el perro, haciendo deporte…Yolanda Díaz, por ejemplo, ya ha avisado de que se tomará el vermú con unos amigos y que luego irá al cine para ver la película 'Barbie'. Su Ken, Pedro Sánchez, se sabe que hará deporte. Mientras Feijóo y Abascal pàsarán el día en familia, el primero en La Coruña, el segundo en Madrid.

Con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina

En fin que anoche finalizaba la campaña electoral más atípica, en pleno verano y con las fuerzas muy justas por parte del personal, esa es la verdad. Una campaña que ha sido una especie de montaña rusa de emociones para los partidos. Lo cual quizá nos debería llevar a una cierta reflexión sobre la necesaria recuperación de la política como el terreno de las ideas, de las razones, de los argumentos. Y no tanto de los sentimientos. Que siempre son cambiantes y poco fiables.

En las últimas horas, en los partidos de la izquierda tratan de transmitir optimismo, como si esa apariencia de vencedores pudiera servir de argumento para convencer a los indecisos que, de verlo todo perdido, no irían a votar. Puede que haya algo de razón en este argumento.. muy de asesor de imagen. Pero al final, no nos engañemos… En las elecciones de mañana no se vota la última ocurrencia dicha por el líder en un mitin o el penúltimo error de no sé qué candidato que ha puesto un tuit. No. No se vota porque un periódico publique cinco días seguidos la misma foto antigua de Feijóo en un barco o porque en el mitin del PSOE se reparta una chapita con el lema Perro Sanxe. O algo así... O por colocar una maqueta del Falcon en plena Castellana de Madrid. A veces uno piensa que los asesores políticos de los candidatos realmente piensan que el micromundo de políticos, periodistas y urbanitas que habitan las redes sociales son realmente una reproducción de la España real. Y que la gente acaba votando por las tontunas de ida y vuelta que van deambulando por Twitter.

Pero, en fin… Se vota la gestión de cuatro años. Y esta legislatura ha sido muy intensa, han pasado cosas gravísimas que la gente no olvida. Quizá no haga falta que te recuerde, ¿no? Pero por si acaso: esta ha sido la legislatura de la pandemia, de la eliminación de la sedición y el abaratamiento de la malversación, de los indultos, de la ley del solo sí es sí, la ley trans, la del aborto, la de la memoria histórica de Bildu, del CIS de Tezanos, de la catársis del PP que en una semana provocó la caída de su líder, del advenimiento de Feijóo, de la fractura en la izquierda a la izquierda del PSOE, del fin de la carrera política de Pablo Iglesias, de la Guerra de Ucrania, del incremento desbocado de los precios de la energía y de la cesta de la compra.

Casi una sola de esas cosas podría bastar para que el ciudadano eligiera su voto. Como para pensar que una elección tan meditada fuera a verse alterada por alguna ingeniosa ocurrencia de última hora.

El cierre de campaña electoral

En cualquier caso, es verdad que los estados de ánimo significan algo, tienen algún valor en el tramo final de la campaña. Así que conviene preguntarse cómo han acabado la campaña los candidatos…

En la izquierda, ya sea por impostar esa apariencia de vencedores o por confianza sincera, la verdad es que acaban la campaña con más esperanza de cómo la empezaron. Si el cara a cara con Feijóo fue un durísimo golpe para la moral socialista, la última semana, una vez recuperado el tono mitinero y con un debate a tres en el que se vio a una Yolanda Díaz muy combativa, la sensación que transmiten es la de que la remontada es posible. Solo hay que escuchar el tono de las intervenciones finales de este viernes de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz.

Este es el ambiente en la izquierda… ¿Cuánto hay de forzado? Difícil saberlo. La realidad es que cuesta creer que en una semana se pueda alterar un escenario que las encuestas publicadas hasta el pasado lunes dibujaban como imposible. Mira… si el 30 de junio el sondeo de GAD 3 daba a la suma de PSOE y Sumar 141 diputados… el pasado lunes, el último día en que se podían publicar sondeos, esa suma daba 140 escaños. En 15 días apenas hubo una variación de un escaño. ¿Por qué se iba a mover mucho más en tan solo 5 días? No parece muy razonable, por mucha euforia que se quiera transmitir, y es lógico que así sea, en un mitin de cierre de campaña.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y en la derecha ¿qué? Bueno el PP ha ido tratando de equilibrar durante toda la campaña los mensajes en clave presidencial, la sensación de que ganarán con hoguera con la contención. Es verdad que la primera semana todo eran alegrías en Génova tras el claro triunfo de Feijóo en el cara a cara con Sánchez; pero también lo es que en la última semana el candidato se ha esforzado por rebajar la euforia, por asegurar que nada está ganado aún. Incluso ya hace días que no se escucha a nadie del partido mencionar la posibilidad de la mayoría absoluta, como sí ocurrió el pasado fin de semana. Anoche Feijóo se fue a Galicia, a su tierra, para cerrar la campaña. Y allí volvió a combinar esos dos ingredientes: confianza y prudencia. Y volvió a comprometerse a trabajar por la cohesión entre españoles.

Lo curioso de la derecha, en esta campaña, es que, al revés que PSOE y Sumar, que han ido los dos a una todo el tiempo, como pudo verse en el debate de la Radio Televisión Pública, han ido cada uno por su lado. Especialmente Vox. A cada apelación al voto útil que hacían los populares, estaba la respuesta de los de Abascal. No ha habido mitin de Vox en el que no se haya dicho que ven a Feijóo despistado. Unos ataques que en el cierre de campaña se han traducido directamente en esta apelación directa de Abascal a los votantes del PP.

Volvamos a hacer el mismo ejercicio demoscópico que hacíamos con la izquierda; La suma de PP y Vox llegaba el 30 de junio a los 179 diputados, según el sondeo de Gad 3; y 15 días después esa suma llegaba a los 180. Es decir, como en el caso de la izquierda, apenas hubo variación.

Unas elecciones generales atípicas

¿Han pasado cosas verdaderamente significativas durante la última semana para pensar que se han producido cambios drásticos en la intención de voto? Quizá esta sea la pregunta relevante que debamos hacernos en este sábado de reflexión si queremos intuir lo que puede pasar mañana.

El caso es que así están las cosas a falta de 27 horas, algo menos ya, para que se abran los colegios electorales. Que se abran los colegios, por cierto, que no quiere decir que se abran todas las urnas. Porque ya sabes que una de las consecuencias de convocar unas elecciones un 23 de julio es la dificultad para encontrar personas para constituir las mesas electorales. En este sentido, la Junta Electoral Central ya ha avisado de que las posibles vacantes en las mesas pueden cubrirse con los primeros votantes que lleguen o con suplentes de mesas electorales cercanas. Así que ya sabes lo que puede ocurrir si eres de los primeros que va a votar a las nueve de la mañana.

Y la otra gran dificultad de estas elecciones en plena canícula ha sido la del voto por correo. Gracias al esfuerzo ímprobo de los funcionarios, finalmente han sido casi dos millones y medio los españoles que han utilizado este sistema para ejercer su derecho. A la espera de conocer el dato definitivo, hasta la noche del jueves quedaban por emitir algo más de 161 mil votos. De personas que, o bien no han recogido la documentación en las oficinas o bien la han recogido pero no han ido a depositar su voto. Y aquí ha pasado lo que han denunciado los sindicatos: la dirección política de la empresa contrató muy tarde al personal extra que hacía falta y tardó mucho también en ampliar el horario de apertura de las oficinas. Y si no hubiera sido por el desempeño extraordinario de los funcionarios, de los carteros, hubiéramos tenido muchos más problemas de los que finalmente ha habido.