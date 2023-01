Herraiz: "En la concentración de Madrid le han recordado a Sánchez todos sus incumplimientos"

Audio

El frío va a continuar a lo largo de la próxima semana que es lo que toca en un mes de enero. Para hoy destaca la posibilidad de nevadas en Mallorca, donde la cota se sitúa por encima de los 300-500 metros.

Hablando de nieve, una de las imágenes del día la encontramos en las estaciones de esquí, con escenas que prácticamente no habíamos visto durante todo el invierno: estaciones de esquí llenas, los parkings de los coches abarrotados, largas colas para acceder a las pistas… Y así en prácticamente en todas. En el Pirineo, en Sierra Nevada, en Alto Campoo en Cantabria, en la sierra de Guadarrama, en Valdelinares, en Teruel.

Estamos ante un sector muy importante de nuestro turismo. Y ahí están los datos. Aunque depende mucho de la temporalidad, solo las estaciones de esquí mueven una facturación por encima de los 150 millones de euros por temporada, a lo que hay que añadir todo lo que generan alrededor.

Además de esa imagen invernal, con las estaciones de esquí como hacía tiempo que no se veían, hoy es un día para contarte y también para analizar la primera gran protesta de la legislatura contra las políticas de Pedro Sánchez.

Lo primero que siempre se pregunta en una cita de estas características es cuánta gente asistió. Y como suele ocurrir si las críticas van contra el Ejecutivo, convocantes y delegación del Gobierno no se ponen de acuerdo. Delegación habla de poco más de 30.000 y los organizadores elevan esa cifra al medio millón. Hagan una media entre esas dos cifras y seguro que el dato se acerca más a la realidad que lo que dice la delegación del Gobierno.

En todo caso, ahí están las imágenes aéreas desde el ático del Ayuntamiento de la capital, ahí están las fotos de una plaza de Cibeles repleta con gente abarrotando todas las grandes arterias que salen de la fuente de la Diosa. Calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de Recoletos.

En el día después, además de la cifra de asistentes hay que detenerse en una cuestión. Ni una sola papelera arrancada, ni un contenedor quemado, ni un escaparate destrozado.

¿Qué se denunció? Pues básicamente se le recordó a Sánchez lo que nunca haría y ha terminado haciendo. La lista es interminable. Partiendo del pacto de gobierno con Podemos, pasando por los acuerdos con los separatistas catalanes y con Bildu, siguiendo por los indultos a los condenados por el 1 de octubre, y si nos situamos antes de ayer, pues ahí está la derogación del delito de sedición y el abaratamiento del de malversación. ¿Qué es lo que más le recordaron en Cibeles los que se concentraron este sábado? Sus acuerdos con Bildu.

Y ahí está Bildu, como uno de los socios prioritarios del PSOE en el Congreso. Qué mal le sientan siempre a Sánchez la fonoteca y la concentración.

Una concentración en la que le han recordado a Sánchez todos los incumplimientos de sus propias palabras, que ha venido ejecutando desde que llegó a Moncloa. Sus pactos y la modificación del código penal a la carta. Lo hacía Julia Calvet, presidenta del colectivo de jóvenes catalanes S´ha Acabat que fue una de las encargadas de leer el manifiesto final.

Independientemente del número de los que acudieron ayer a la plaza de Cibeles, que ya les digo está muy por encima de los 30.000 que asegura la delegación del Gobierno, estas demostraciones de fuerza -poco habituales por otro lado en la derecha- inquietan poco a Sánchez. Y en ese punto se explica mejor la respuesta que dio durante un mitin en Valladolid. Da igual los que acudieran porque la factoría de marketing y discursos de Moncloa tenían preparado lo que el presidente Sánchez iba a decir antes de que la concentración. ¿El argumento para ridiculizar a los que fueron a Cibeles? Equiparar a los independentistas catalanes, a los que se manifestaron en la cumbre hispano-francesa del jueves en Barcelona, con los que se concentraron ayer en Madrid.

Pedir respeto por la Constitución está en las antípodas de lo que reclaman los separatistas. Exigir algo básico como la unidad de España es justo lo que quieren cargarse a los que cita Sánchez.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En todo caso. ¿Qué efecto electoral tienen estas manifestaciones? Pues es algo muy indeterminado. No porque ayer se reunieran 150, 200 o si me apuran, 300.000 personas, eso significa que la derecha va a ganar de calle las elecciones. Esto lo recordaba el sociólogo de GAD3, Narciso Michavila, en el Fin de Semana con Cristina.

Ese es el gran problema electoral al que se sigue enfrentando la derecha. Su división.

Por cierto. Sánchez mitineaba este sábado en Valladolid, cuando se ha cumplido una semana de la polémica por el protocolo a favor de la vida anunciado por el Gobierno de Castilla y León. Una semana que ha dado para mucho, la verdad. Para mucho debate político pero también, y esto es lo más importante, para volver a poner sobre la mesa un asunto que parecía apartado del debate público.

Y esto es lo mejor de todo, ¿verdad? que hemos vuelto a hablar del derecho a la vida, que es un derecho fundacional de toda sociedad. Que, como dijo el arzobispo de Valladolid en esta casa, nos ha hecho reflexionar sobre las enormes dificultades sociales, económicas, laborales que tienen muchas mujeres embarazadas. Y esto es lo más importante, más allá del ruido político en el que unos y otros han convertido un asunto de tanta importancia.

Y sí… unos y otros. El Gobierno por el aprovechamiento vergonzoso que ha hecho de un protocolo que ni siquiera llegó a publicarse. Sánchez, en Valladolid, ha vuelto a mantener la polémica.

Por mucho que grite Sánchez, lo que hay detrás de esta afirmación es de un reduccionismo alarmante. Porque lo que necesitan las mujeres embarazadas no se limita a sus condiciones materiales, como afirma Sánchez. Y porque la ley del aborto que su Gobierno ha aprobado lo que hace es reducir la información a la que tienen derecho esas mujeres. Eso sí que es coacción, eso sí que es conducirlas a la que parece la única salida posible.

Pero si los unos están haciendo un aprovechamiento, ya digo, vergonzoso, de este asunto, los otros tampoco andan muy finos. En el caso de Vox porque, si te metes en este asunto tienes que meterte en serio. No puedes anunciar una medida y luego no ser capaz de explicarla y decir, como dijo el vicepresidente García Gallardo cuando fue preguntado, que es que no sabes mucho de embarazos. Y el PP, ¿qué piensa el PP de este asunto? La verdad es que es dífícil saberlo. Hace doce años presentó un recurso ante el Constitucional por la ley de plazos de Zapatero. Ahora parece que ya aceptan esa ley y se limitan a pedir que los padres puedan opinar en caso de que sus hijas menores quieran abortar. ¿Esa es la posición final del PP ¿De todo el PP? Estaría bien que nos lo aclararan. A ver si consigue hacerlo, por ejemplo, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que estará mañana a las 9 en Herrera en Cope.

Y un asunto más. El ex futbolista del Barca Dani Alves ha pasado su segunda noche en prisión acusado de un delito de agresión sexual. Una joven barcelonesa, de 23 años, presentó una denuncia ante la policía asegurando que Alves la encerró en el baño de una discoteca de Barcelona, la golpeó y la violó. La juez, además de apreciar contradicciones en la declaración del futbolista, ve riesgo de fuga y por eso le mana a prisión sin posibilidad de eludir la cárcel previa fianza.

¿Qué ha trascendido de estos dos primeros días de Dani Alves en la cárcel de Brians 2? Que el deportista está tocado y desubicado. Y con la presunción de inocencia por delante, atentos a lo que decía el actual entrenador del Barca, Xavi Hernández.

Hombre, lo siento por Dani Alves, no creo que sea la valoración más oportuna, cuando está juzgando de un delito de violación. Vamos a esperar a que la instrucción termine, vamos a dejar que la justicia trabaje, que procese todas las pruebas que le sigue enviando la policía, y si se confirma, el entrenador del Barca hará mejor en preocuparse por la chica que por el deportista y ex compañero de vestuario.