Herraiz: "Los separatistas van a aprovechar la alfombra que les pone el Gobierno para pisar el acelerador"

La Mañana Fin de semana de COPE de este sábado que nos acerca de forma directa a la Navidad.

Hoy decimos adiós de forma general a las lluvias. Se van a limitar al oeste de Galicia y de forma débil y ocasional en el norte de Andalucía y en la meseta Sur.

Estamos en un fin de semana de mucha actividad en las calles. Se ultiman las compras, se aprovecha para ver los belenes, las luces… Es misión casi imposible encontrar un restaurante libre para comer o cenar si eres un grupo grande. Cualquiera que haya salido de casa esta madrugada, aunque haya sido para trabajar como nuestro caso, habrá comprobado que las calles estaban repletas. De los que seguían de fiesta o de los que ya se recogían.

Donde no hay ninguna fiesta es en el Constitucional. Sus once magistrados tienen pleno el lunes -que será ya 19 de diciembre-. Deciden si frenan o no el plan del Gobierno. Un plan que ya ha superado el primer trámite parlamentario en el Congreso y con el que pretenden alterar las mayorías necesarias para los nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial y en el Constitucional.

¿Por qué se tiene que celebrar ese pleno en el Alto Tribunal? Porque el Constitucional es el gran árbitro entre el resto de poderes del estado. Es el que tiene la última palabra y tiene que pronunciarse sobre el recurso de amparo que ha presentado el PP.

Piden que se suspenda la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal en la que se ha colado la alteración de las reglas del juego para renovar el Constitucional. Y lo han hecho con enmiendas que no tienen nada que ver con el origen de la reforma.

Lo que viene a decir la oposición es que se mezclan asuntos completamente dispares y que se han coartado sus derechos parlamentarios al tramitarlo como proposición de ley y no como proyecto de ley. De este modo, no ha sido necesario contar con informes consultivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. En definitiva, que es inconstitucional.

¿Qué va a pasar el lunes? Es la gran incógnita que vamos a arrastrar durante todo el fin de semana. Nadie es capaz de asegurar que se vayan a resolver el mismo lunes y, si lo hacen, se abren muchos interrogantes sobre en qué dirección pueden tirar. En el Constitucional ahora mismo hay once magistrados y seis son del denominado bloque conservador, cinco del progresista.

Mirando al lunes, en el Gobierno han filtrado un informe que se inclina a no conceder la suspensión cautelar, omitiendo los que van en una dirección contraria. Y siguen. La reforma del Código Penal está en marcha y se va a aprobar el jueves en el Senado.

Pero van más allá. Se han instalado en una persecución de los jueces que no siguen sus dictámenes. Traducido. Ya no aceptan la autoridad del Tribunal Constitucional porque la única mayoría que sirve en España es la que ellos han conformado en el Congreso con separatistas, Bildu y toda la compaña.

Que el Alto Tribunal no tiene ningún derecho de amparar a la oposición. Esto es lo que va a vender.

Vamos, que la oposición no tiene ningún derecho en pedir amparo en el Constitucional. O si le damos la vuelta. Que el Alto Tribunal no tiene ningún derecho de amparar a la oposición. Esto es lo que va a vender. ¿Puede el Constitucional imponer límites al Parlamento? Puede. Es el árbitro. Todos los poderes del Estado están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y para interpretar y garantizar todo esto está el Tribunal de Garantías. El resto, es retorcer la ley ¿Va a retirar el PP su recurso? No. Lo anunciaba Núñez Feijoo.

Y así está ahora mismo la situación. Feijoo diciendo que no retiran el recurso para que no salgan adelante todas las fechorías que incluye la reforma del Código Penal. Y el Gobierno deslegitimando cualquier decisión que adopte el Constitucional o incluso el simple hecho de presentar ese recurso.

Lo que está claro es que los separatistas van a aprovechar la alfombra roja que les está poniendo el Gobierno para pisar de nuevo el acelerador. ¿Cuándo? En cuanto vean la oportunidad. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés le ha vuelto a repetir a Sánchez que no renuncian al referéndum de independencia. Y los de Esquerra no suelen ir de farol.

Aquí el problema es que si en enero de 2024 Sánchez y sus socios no están en el Gobierno. Entonces habrá menos herramientas para combatirles. Y en ese momento si que irán a por todas volviendo a presionar en la calle y en las instituciones. Es de manual.

BONIFICACIÓN GASOLINA

Lejos de las consecuencias que van a tener todas las modificaciones legales que, por la vía, rápida ha aprobado el Gobierno, hay un asunto que tiene pendiente y que todavía no ha aclarado qué es lo que va a hacer. Es la prórroga a la bonificación de 20 céntimos por cada litro de combustible. Entró en vigor el 1 de abril y termina el 31 de diciembre.

La postura ahora mismo es que no se va a renovar en los términos en los que está en vigor. Es decir, el Gobierno no quiere que a partir del 1 de enero se beneficien de la medida todos los conductores. ¿A qué colectivos van a priorizar?

Esto que dice la ministra abre la puerta de forma clara a retirar la subvención de los 20 céntimos por litro para todos, de forma general, y acota por dónde puede ir a partir del uno de enero. Transportistas profesionales, agricultura, pesca y ganadería.

Ahí tienen que afinar mucho. ¿Es un transportista profesional el frutero, el pescadero o el carnicero que cada madrugada va con su furgoneta a por género a un mercado mayorista? ¿Y el comercial que tiene que moverse con su coche particular sin opción de tener trasporte público? Y así una retahíla de casuísticas y profesiones. Lo que parece claro es que no va atender a eso que llamaron colectivos más vulnerables.

El Gobierno va a tomar la decisión en función de una foto fija. Agarrándose al precio de los carburantes en el momento de finalizar la prórroga.

Ahora mismo, de media, la gasolina está a 1,59 y el gasoil a 1,67 céntimos el litro. Cuando entró en vigor la medida superaba esos registros. Es uno de los argumentos de Calviño. Otro es el alto coste que supone para las arcas del estado: 2.000 millones de euros al trimestre. Aquí han fallado en sus previsiones porque el cálculo era inferior. Hacienda estimó un coste mensual de 470 millones de euros. Y el gasto se ha disparado.

'SÍ ES SÍ': SIGUE EL GOTEO DE DELINCUENTES SEXUALES A LA CALLE

Luego hay un asunto que el Gobierno no quiere que mencionemos. De hecho lo ha pedido expresamente. Pero no porque Irene Montero haya dejado de hablar de las consecuencias de la ley del 'solo sí es sí', han dejado de salir delincuentes sexuales a la calle. Es un suma y sigue. Y, fundamentalmente, se están multiplicando las rebajas de condena a violadores, pederastas y acosadores sexuales. De hecho, este viernes se ha superado el récord diario de revisiones de pena a la baja aplicando la ley impulsada por el ministerio de Igualdad, una norma que entró en vigor el 7 de octubre y que, a la vista está, se ha convertido en una gran aliada para estos delincuentes.

Este viernes se han comunicado hasta 22 rebajas de condena firmes. Y aquí no hay marcha atrás. Una vez se ejecuta, se firma y se traslada a las partes el beneficio para el reo, no cabe rectificación. Tampoco, evidentemente, si sale de prisión antes de lo que le correspondía en la sentencia.

Y esas últimas 22 rebajas están repartidas por toda España. Esto es importante destacarlo para cuando Irene Montero diga que esta o la otra Audiencia son más machistas que el resto, o están menos formados que el resto.

Las últimas modificaciones las encontramos en la Audiencia de Córdoba, en la de Pontevedra, La Coruña, Zamora, Las Palmas, Álava. En fin, por toda España. Y con casos de todo tipo. Una rebaja de 13 años y medio a 11 años por un delito continuado de violación. La agredida era la hija de la pareja del agresor. Otro caso beneficia a dos presas que agredieron sexualmente a otra reclusa para comprobar si llevaba droga en la vagina.

Así podríamos seguir con una larga lista que sigue aumentando. Ahora mismo, si vamos al recuento global de delincuentes sexuales beneficiados, encontramos a más de 80. 12 de ellos han salido de prisión antes de tiempo. Y esto es lo que ha trascendido. Se da por hecho que hay muchas revisiones a la baja que no se han hecho públicas.