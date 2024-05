Herraiz: "Tras las acusaciones de genocidio de Robles, es de esperar que la crisis diplomática vaya a más"

Audio

Muy buenos días. Desde las seis te venimos acompañando en este último domingo de mayo, con calor en el sur, con descenso de temperaturas en el norte y mirando a la semana que viene, que va a estar marcada por el reconocimiento del estado palestino por parte de España y por la aprobación de la ley de amnistía.

Están siendo horas muy intensas para el equipo de Pedro Sánchez. Le están preparando sus mejores galas. Los trajes reservados para los días importantes. Primero, llegará el martes el reconocimiento del Estado Palestino, con el oportunismo que exige toda cita electoral a la vista.

Es la ministra de Defensa, Margarita Robles, que en TVE hablaba del reconocimiento del estado palestino como una apuesta por la paz. ¿Son conscientes de que los terroristas de Hamás, nunca han aceptado los dos estados porque lo que quieren es aniquilar Israel? Claro que lo son, pero en medio de la contraofensiva israelí al ataque del 7 de octubre, toca aprovechar la coyuntura de forma oportunista, aprovechar la presión que hay hacia el Gobierno de Netanyahu, para tratar de sacar el rédito electoral correspondiente.

Por cierto, las acusaciones de genocidio contra Israel sólo se las habíamos escuchado a ministros de Sumar y de Podemos. Ningún miembro socialista del Ejecutivo había utilizado ese término que, saben, molesta tanto al Gobierno de Israel. Pues Robles ha dado también ese paso, con lo que es de esperar que la crisis diplomática vaya a más.

Del reconocimiento del estado palestino va a presumir Pedro Sánchez y lo va a hacer también de la aprobación definitiva de la ley de amnistía, el jueves, en el Congreso de los Diputados. No ha sido una buena semana para el presidente. Ha probado esa fruta amarga que supone la soledad parlamentaria. Primero en la votación para la ilegalización de la prostitución y después con la ley del suelo, que tuvo que retirar para no ser corneado.

Por España no se quiebra ese principio de igualdad de todos los españoles ante la ley. Por España no se premia a delincuentes, incluso a los que se han fugado para no rendir cuentas ante la Justicia. Por España, no se retuerce la Constitución para dar cabida a una ley de perdón total para los que van a seguir, en cuanto puedan, con su hoja de ruta.

Las elecciones del 12 de mayo en Cataluña han dejado sin mayoría al independentismo en esta comunidad. No pueden dar ningún paso a las bravas. Pero en cuanto tengan la más mínima opción, lo volverán a intentar, de eso no hay duda.

¿Tiene Pedro Sánchez garantizada la viabilidad de la legislatura? Él lo que tiene es amnistía, pero los españoles seguimos sin presupuestos. Y ahora ni siquiera la polémica ley que sale del Congreso esta semana le sirve para mantener cierta estabilidad parlamentaria. Todo depende de la Gobernabilidad en Cataluña. Está en una encrucijada difícil de resolver y que tendrá que afrontar después de las elecciones europeas del 9 de junio. Si contenta a Esquerra, enfada a Junts, y al revés. Y depende de los dos para sobrevivir en Moncloa.

A cuatro días para que el Congreso apruebe definitivamente la ley de amnistía, el PP convoca hoy una movilización en la Puerta de Alcalá de Madrid.

Por cierto, todos los socialistas de Castilla-La Mancha, de Aragón, de Murcia, de Andalucía que no están de acuerdo con la amnistía, el jueves tienen una oportunidad histórica para votar en contra. Pero no lo van a hacer. Que nadie espere sorpresas.

Ninguno va a anteponer la dignidad y la coherencia a seguir con un escaño en el Congreso, mantener el puesto y continuar con su carrera política.

Las escenas posteriores al ataque fueron de caos y angustia. Familiares de posibles víctimas llamando a los suyos sin respuesta. Y los equipos sanitarios tratando de llegar al lugar sin la seguridad total de que no se fuera a producir un segundo ataque. Primero los bomberos tuvieron que controlar el incendio provocado por las bombas. Luego comenzó el rescate de los supervivientes y también la localización de los cuerpos sin vida. Según los últimos datos actualizados, el bombardeo ruso ha dejado 11 muertos y 40 heridos. Hay una docena de desaparecidos.

¿Cuál es el objetivo de esta visita? Firmar un acuerdo bilateral con España en materia de seguridad. Ya lo ha suscrito con otros países europeos y quiere garantizarse que España va a seguir suministrando material militar al ejército de Ucrania durante el tiempo que dure la guerra contra Rusia.

Y en medio de la campaña para las europeas, pues seguro que los socios de Sánchez, los del pacifismo hipócrita, los que callan cuando Hamás ataca Israel y claman cuando responde, pues tratarán de posicionarse. Lo harán sólo con discursos huecos porque a la hora de la verdad no van a romper con Sánchez y no van a salir de un Gobierno que mantiene colocados a muchos de los suyos.