Herraiz, sobre el nombramiento de Nadia Calviño: "No solo es su victoria, también es la de Sánchez"

Muy buenos días. Desde las SEIS venimos acompañándote en LA MAÑANA del FIN DE SEMANA de COPE. Es 9 de diciembre, en medio de este largo puente, que viene con subida de las temperturas que vamos a notar más mañana domingo.

La protagonista del día es NADIA CALVIÑO, vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Economía, que se ha situado ya en la rampa de salida del Ejecutivo. Hace apenas dos semanas, que, como el resto de miembros del Consejo de ministros prometía su cargo ante el rey.

Después de la promesa llegaba ese momento simpático a lo Benny Hill, porque NADIA CALVIÑO no se aclaraba dónde se tenía que colocar. En realidad, fue una especie del baile de la Yenka. “Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás…

Pues dos semanas después de tomar posesión ha puesto fecha de caducidad a su presencia en el Gobierno de Sánchez. Es verdad que no sabemos el día concreto que dejará de ser ministra y, por tanto, vicepresidenta, pero es seguro que sale del Ejecutivo para presidir el Banco Europeo de Inversiones.

Tampoco ha sorprendido a casi nadie, porque es algo en lo que CALVIÑO viene trabajando desde hace meses. De hecho, Sánchez la ratificó en el cargo conociendo que su gran objetivo era la presidencia de este banco y su continuidad en el Gobierno formaba parte de la estrategia para reforzar su candidatura. El problema es que no lo tenía nada fácil, porque es un puesto que exige reunir un consenso realmente mayoritario.

Enfrente tenía a duros competidores, como la comisaria europea de competencia, la danesa Margrethe Vestager o el ex ministro de finanzas italiano Daniele Franco. Al final sólo los apoyos necesarios estaban al alcance de NADIA CALVIÑO y lo ha conseguido.

¿Por qué tanto interés en este cargo? Son de esos puestos que son una golosina. Primero, por la relevancia. Es una institución financiera con peso en el seno de la Unión, aunque sea desconocida para la gran mayoría. No hay que confundirla con el Banco Central Europeo, que es un organismo diferente, el que marca el precio del dinero y por tanto, el interés luego de las hipotecas. El Banco de Inversiones es, para que todos nos entendemos, el brazo financiero de la Unión Europea. De todas las funciones que tiene, la principal es conceder financiación para proyectos de la Unión Europea, tanto dentro como fuera de ella.

Ahora que hablamos mucho de las ayudas, de los fondos Next Generation para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Este banco es que es el que concede la pasta. O para la transición climática, eso que tanto interesa a los burócratas de la Unión. Hay previsión de que el Banco que va a presidir Calviño reparta más de 100.000 millones de euros en préstamos para invertir en energía renovable y eficiencia energética.

De ahí la importancia del puesto, al que, por primera vez en su historia llega una mujer y por primera vez una española, que antes ha querido dirigir el Fondo Monetario Internacional y el Eurogrupo por lo que podemos recurrir a ese refrán que dice que A LA TERCERA VA LA VENCIDA.

La relevancia de la institución no es la única razón que ha llevado a esa pugna entre candidatos tan fuerte. Otra es el sueldo. Para Calviño supone multiplicar por 4 lo que gana ahora de ministra hasta llegar a los casi 390.000 euros brutos al año, que al mes suponen 31.700, que admite poca discusión sobre si está bien pagado o no.

Una vez que la todavía ministra vio el camino despejado, compareció sin ocultar esa sonrisa que confirma aquello de: objetivo conseguido.

Este Banco Europeo de Inversiones está en Luxemburgo y el mandato de Calviño será por SEIS AÑOS.

¿Hasta cuándo va a estar de ministra? Ese nombramiento en Europa no es de hoy para mañana. Todo lleva su curso. Primero hay que oficializarlo y eso lo hará la junta de gobernadores de la institución el miércoles. Su toma de posesión está prevista para el comienzo del año 2024. A partir de ahí, se gestionará la fecha concreta que Calviño no ha querido precisar.

En ese momento, incluso ahora cuando ya sabemos que se marcha, pues se ha empezado a glosar la figura de Nadia Calviño, que llegó al Gobierno de Sánchez hace 5 años con la etiqueta de tecnócrata, pero que ha salido con un perfil completamente político.

En todo este proceso, largo, complicado, que ha permitido llegar a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño se ha visto salpicada por el caso de su marido. Una compañera de la ministra, la ex secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, fichó al marido de Calviño cuando llegó al frente de Patrimonio Nacional. La maniobra era tan burda como vieja. Si no tiene encaje, creo el puesto. Y ahí le trataron de hacer hueco con un cargo de nueva creación: coordinador de Estrategia Comercial y de Márketing en Patrimonio Nacional. El sueldi: 80.000 euros al año. Se filtró y como Calviño no quería renunciar a su carrera, el marido tuvo que renunciar al puesto. Antes ya había sido noticia porque la consultora en la que trabajaba recibió cerca de un millón de euros en ayudas del ICO en plena pandemia.

Y luego su presencia en el Gobierno nos deja también el pulso con la ministra de Trabajo y también vicepresidenta YOLANDA DÍAZ. En muchos envites. A cuenta de la reforma laboral, o lo último, por la reforma del subsidio de desempleo.

Lo que es evidente es que este nombramiento es una victoria no sólo de NADIA CALVIÑO, que lo es. También de Pedro Sánchez.

¿Sobre su sucesor qué? Sánchez lo tiene seleccionado des de hace tiempo. Aquí se barajan varios nombres. Los de dentro del Gobierno son conocidos: José Luis Escrivá, María Jesús Montero o director de la oficina económica de Moncloa, Manuel de la Rocha. Aunque cobra fuerza también la posibilidad de que Sánchez recurra a alguien de fuera. Veremos.

Y en medio de este puente, te tengo que contar que la circulación de trenes entre las estaciones de ATOCHA y RECOLETOS sigue suspendida. El motivo es un nuevo descarrilamiento. El tercero en 12 días. El segundo en lo que llevamos esta semana. Y esto viene a confirmar la degradación del servicio.

¿cuál es la razón fundamental de la degradación del servicio de trenes en España? Y hay una esencial: la falta de inversión y de mantenimiento. Luego a esto hay que añadir que han entrado nuevos operadores como WIGO o IRYO, con nuevos trenes por vías hasta ahora sólo utilizadas por RENFE. Y su adaptación no ha tenido la inversión necesaria y por tanto está generando problemas.

¿Hasta cuándo va a permanecer cortado el túnel entre RECOLETOS y ATOCHA? No podemos responder. Hemos preguntado a RENFE y la respuesta es que por el momento, no hay previsión para la reanudación del servicio. De momento, ni media explicación por parte del ministerio que dirige ÓSCAR PUENTE.