Herraiz, sobre los que llaman fascista a Meloni: "Son los que nunca hablan de Podemos como izquierda radical"

Muy buenos días. La Mañana del Fin de Semana de COPE te sigue acompañando en este domingo que viene con los contrastes habituales del otoño. Los cerca de 30 grados de máxima que van a alcanzar hoy en muchos puntos del Mediterráneo chocan con la alerta por lluvias y fuerte viento en hasta 12 comunidades autónomas.

Hoy hay alerta por lluvias y fuerte viento hasta en 12 comunidades. Las rachas de viento van a superar los 100 kilómetros por hora en Burgos, León, Palencia y La Rioja. En Galicia, están en nivel naranja por temporal marítimo de lluvia y viento. Se esperan olas de entre 6 y 8 metros en el litoral, una situación similar a la de Cantabria y Asturias.

Habrá que estar atentos al paso de la borrasca Beatrice por estas zonas. Donde ya se ha dejado notar es en Extremadura.

En la localidad de Montijo, en Badajoz, el viento provocaba la caída del reloj de la iglesia. El templo está en el centro del pueblo, en una zona peatonal donde habitualmente juegan niños por lo que podría haber tenido consecuencias peores. En Cáceres, las fuertes lluvias han provocado inundaciones y en una de esas escenas se ha visto cómo la tromba de agua se llevaba las sillas y las sombrillas de la terraza de un bar.

CARBURANTES Y TIPOS DE INTERÉS

Este es el panorama que tenemos ahí fuera a las puertas de una semana que va a estar marcada por dos elementos que nos terminan afectando a todos. Hablamos del precio del los carburantes y del incremento de los tipos de interés.

En España, el precio del diésel vuelve a situarse en muchas provincias, por encima de los dos euros el litro. Ocurre ya en Madrid, en Valencia, Sevilla, Zaragoza, en La Coruña, en Toledo, Guadalajara… La media en el conjunto de España está a 1,98 antes de la bonificación.

Esta posibilidad, que era más una certeza, te la contábamos aquí hace dos fines de semana después de que la organización de países exportadores de petróleo, la OPEP, decidiera reducir la producción en 2 millones de barriles diarios. Ahora se ha cumplido y la previsión es que no haya tocado techo todavía. Es decir, nos acercamos a los máximos que se alcanzaron en el mes de junio, cuando el gasoil llegó a los 2 euros con 10 céntimos de media.

De esto no escucharás hablar al presidente del Gobierno, tampoco a ninguno de sus ministros, pero te aseguro que es una de las cuestiones que termina repercutiendo a todos, y no solo a los que tienen un vehículo. Si a los agricultores les cuesta mover más su maquinaria, si a los ganaderos les cuesta más alimentar a sus animales, si luego los transportistas también suman más costes para llenar los tanques de sus camiones, el precio de lo que comemos sube.

El otro gran asunto económico que va a marcar la semana y que también nos termina afectando a todos es la subida de los tipos de interés que va a tener consecuencias inmediatas en el euríbor.

Es el índice que marca el precio de las hipotecas y que está en el 2,78%, un porcentaje que no se veía desde enero de 2009 y que afecta directamente a las hipotecas de tipo variable. Depende de cuándo se firmara, depende de los años que te queden o de la cuantía que todavía tienes que devolver al banco. Pero ahora mismo, con ese registro del euríbor, entre la cuota y los intereses, para un préstamo medio, el encarecimiento se sitúa en los 200 euros al mes.

¿Por qué es noticia hoy el euríbor?

Porque la próxima semana se reúne el Banco Central Europeo. Es la institución que dirige Cristine Lagarde y van a aprobar un nuevo incremento de los tipos de interés. El objetivo es poner freno a la descontrolada inflación. Si subo los tipos, el dinero cuesta más y la economía se ralentiza, lo que, sobre el papel, implica una bajada de los precios. Es decir, sacrificar el crecimiento económico y el empleo para frenar la escalada de precios.

¿Qué dice el Banco Central Europeo? Que los tipos de interés están todavía lejos de dónde deben situarse si queremos que la inflación retorne a su objetivo. A la subida de julio de medio punto, le acompañó otra en septiembre de 75 puntos básicos y en la reunión de este jueves el BCE va a estudiar y -según la mayoría de analistas- aprobar también una subida idéntica. Es decir, de 75 puntos básicos. Esto influirá nuevamente en el euríbor que llegará al 3% con toda probabilidad antes de fin de año.

Hemos dicho que tiene una consecuencia inmediata en las hipotecas a tipo variable. Si la tienes a tipo fijo no te afecta, pero sí a las nuevas que se firmen con esta condición, que también se ha encarecido y ahora mismo es difícil encontrar una entidad que te conceda un préstamo hipotecario a tipo fijo por debajo del 3% de interés.

EL GOBIERNO PASA LA PELOTA A LOS BANCOS

A la ministra de Economía, a la vicepresidenta Nadia Calviño este sábado en la televisión pública de Extremadura le han preguntado por esta cuestión. Han puesto en el punto de mira a los bancos, han puesto en cuestión sus beneficios, les han colocado un nuevo impuesto y ahora cuando las hipotecas se disparan, les pasan la pelota.

Hay varias propuestas sobre la mesa. Una es la de Caixabank, que propone congelar las cuotas hipotecarias durante un año. Otras plantean facilitar la aplicación de tipos fijos o alargar los plazos. De lo que se trata ahora es de definir el perfil del tipo de cliente que se podría beneficiar.

El presidente Xi Jinping ha maniobrado para perpetuarse en el poder

PARTIDO COMUNISTA CHINO: PURGA EN DIRECTO

En China, qué es lo que ha pasado. Ya sabes que durante toda esta semana se ha venido celebrando el congreso del partido comunista chino. No es uno más porque en esta cita, el actual presidente Xi Jinping ha maniobrado para perpetuarse en el poder. Al estilo de Mao Zedong que estuvo casi 3 décadas en el poder. Xi Jinping lleva 10 y quiere más y es el aval que ha conseguido -no había ninguna duda de que lo iba a lograr- en este congreso del partido comunista.

Pero la imagen que nos ha dejado la clausura del cónclave, no ha sido lo previsto. Es una escena que ha dado pie a numerosas interpretaciones, entre ellas la oficial del gobierno chino que es la que más en cuarentena hay que poner. Aunque estamos hablando de la segunda potencia económica mundial, es uno de los países más oscurantistas del mundo.

En esa clausura participaba también el antecesor del actual presidente, que es Hu Jintao. Este estuvo los diez años que le dejaron, que es el mandato que había establecido para Xi Jinpin y ha ampliado ahora, de momento, por un lustro más.

Los afines al ex presidente Hu Jintao, son considerados más liberales, más pragmáticos e incluso con tesis orientadas al mercado, que todo esto en China es casi peor que el coronavirus, y mira que le tienen miedo los chinos a la pandemia.

Mientras el ex presidente estaba sentado en la sala de plenos donde terminaba el congreso, fue desalojado por la fuerza. Este era el momento.

A Hu Jintao, que ya tiene una edad, son 79 años, se resistió cuando le agarraban del brazo para levantarle de la silla, le cambió la cara y mientras tiraban de él con fuerza se dirigió al actual presidente, a Xi Jinping, que no le hizo ni caso.

¿Por qué sacaron a la fuerza a Hu Jintao?

Primero la versión oficial, que es la menos creíble. Dice la prensa afín al régimen, que no se sentía bien y que le sacaron de la sala para que descansara en otra habitación. Que tiene problemas de salud y por eso necesita un asistente que fue quien se dirigió a él en primer lugar. Y decidieron sacarle por si se ponía peor. Esto lo oficial y oficialista. ¿La versión más extendida? Que ha sido una purga retransmitida en directo para lanzar un mensaje a los críticos. Solo hay un líder, que se llama Xi Jinping, que va a estar al menos otros 5 años más en el poder de China y la vieja guardia no pinta ya nada, su relevancia es mínima. Ahí quedan las dos versiones principales, seguro que hay muchas más, y hay lógica desconfianza porque el gobierno chino no esté contando la verdad.

Estas purgas en directo ya las hemos visto en otros momentos y en otros países. En la Unión soviética en tiempos de Stalin, en el Irak de Sadam Hussein, o en Corea del Norte. El tío y mentor del actual dictador, de Kim Jong Un, se llamaba Song Thaek. Cayó en desgracia y fue humillado públicamente, también con las cámaras de por medio. Lo que pasó después dio pie a múltiples versiones, pero la más repetida fue la más escabrosa. Según medios oficialistas chinos, él y cinco ayudantes suyos fueron arrojados a 120 perros hambrientos que llevaban cinco días sin comer.Estaremos atentos a lo que pasa con HUu Jintao en China.

Críticas a Meloni

Y en Italia, Giorgia Meloni ya es oficialmente la primera mujer que preside el Gobierno el país. Aunque es la primera mujer que llega al cargo de primera ministra en Italia, la primera crítica que ha recibido es que hay pocas mujeres en su gobierno. Solo seis en un Ejecutivo con 24 carteras.

El resto de críticas, especialmente aquí en España, tienen que hacer esfuerzos ímprobos para que no se les acaben los adjetivos. Ultraderechista, fascista, postfascista, neofascista… Los que tiran de esos términos son los mismos que aquí en España nunca hablan de Podemos como izquierda radical. Veremos cómo sale lo de Italia. Ahí está Bruselas para que no se salgan de la doctrina comunitaria, ahí también está Antonio Tajani, viceprimer ministro, para calmar al conjunto de la Unión. Ha sido presidente del parlamento y en dos ocasiones comisario.

Y si establecemos comparaciones, que ya sé que no le gustan nada en la izquierda. ¿No llegaron a Moncloa los comunistas? No parece que el mundo se vaya a acabar en Italia, aunque algunos lo presagien. El gran problema del gobierno de Meloni es la inestabilidad porque sus compañeros de viaje. Berlusconi y Salvini, le van a mantener desde el minuto uno en la cuerda floja.

