Herraiz, sobre el fraude de voto en Melilla: "Ha sido de forma tan burda que les han pillado a la primera"

Muy buenos días. Hemos llegado a este 20 de mayo que viene completamente primaveral, un sábado en el que podemos recurrir al refrán. Y si en marzo, mayeó, en mayo está marceando.

Hoy va a llover, sí, pero no donde más se necesita. Es verdad que el agua se necesita en toda España porque la sequía hace mella desde hace meses. Pero ahora mismo sería un elemento clave para tratar de controlar el incendio de Las Hurdes, en el límite entre Cáceres y Salamanca que ha arrasado ya 8.500 hectáreas. Las llamas han llegado a la sierra de gata y hay que esperar a que amanezca para que se vuelvan a incorporar los servicios de extinción.

Las lluvias a este punto de Extremadura no se prevé que lleguen hasta mañana domingo. Es la previsión. Sí que hay un punto no tan negativo que cambia las condiciones. Aunque no va a desaparecer por completo, según las estimaciones de los servicios de extinción, el viento puede amainar en las próximas horas. Es su principal enemigo y a lo largo del viernes se han registrado rachas de cerca de 60 kilómetros por hora.

Ahora mismo la noticia está en el frente por donde avanzan las llamas. En concreto en el valle del Árrago, que es la frontera natural, si es que se puede hablar de frontera natural, el límite entre Salamanca y Extremadura.

Y luego la noticia está también en el pabellón polideportivo de Moraleja. Ese es el gran punto de acogida de las más de 700 personas evacuadas.

Son vecinos de Cadalso, Robledillo de Gata y Descargamaría. Sienten miedo e impotencia. Es el caso de Carmen.

Las llamas avanzan sin control y ahora mismo es imposible hacer una estimación precisa de cuál va a ser su evolución. ¿Lo peor? Ya digo. El valle del Árrago, con un bosque muy tupido. Las propias Hurdes, donde el propio incendio origina nuevos focos y luego el pinar de Descargamaría.

Esta noche por La Linterna de Expósito ha pasado el alcalde de Pinofranqueado, José Luis Azabal. Es el punto donde se originó el incendio el miércoles por la noche. Las primeras pesquisas confirman que ha sido intencionado.

Ahora lo prioritario es controlar el avance de las llamas. Estabilizar el incendio. Y luego el siguiente capítulo, con el fuego ya extinguido intensificar la investigación. Ahora no es momento de ahondar en polémicas, pero además de hablar de terroristas para referirse a los supuestos pirómanos, luego hay que actuar con castigos ejemplares. Es lo único efectivo. Las palabras no sirven para nada.

Y cuidar el monte adecuadamente. Y eso no se hace. Este incendio está siendo devastador. Pero también lo fue el que entró en el que afectó al Parque Nacional de Monfragüe el año pasado, también en Extremadura. Y en menos de un año la comarca de Las Hurdes ha ardido dos veces. Para tener en cuenta.

Tragedia en Oviedo

Además de Extremadura, estamos pendientes de la investigación abierta en Oviedo después de que dos niñas se precipitaran al vacío en un patio del interior del edificio en el que vivían. ¿Qué sabemos? Que eran dos mellizas de origen ruso, que llevaban dos años viviendo en España, y que estaban muy integradas. ¿Qué no sabemos? Que provocó que las pequeñas se precipitaran. Según las primeras hipótesis se descarta que su muerte se deba a un accidente. Tampoco habría participado una tercera persona. Así que todo apunta al suicio. Aún así el inspector Pedro Aguado es el portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Asturias pide cautela. .

Eso es lo que tiene que determinar la investigación. Si fue un acto voluntario o accidental.

El caso de las hermanas de Oviedo nos lleva, inevitablemente, a recordar el Sallent, en Barcelona Allí, el pasado mes de febrero, dos hermanas se precipitaban a la calle desde el balcón de si casa. Falleció una de ellas, Alana, mientras que la otra, Leila, logró sobrevivir, auque estuvo semanas ingresada en el hospital por las heridas que se provocó. En ese caso, sí que se descubrió que ese salto al vacío estaba motivado por el acoso escolar que sufría una de las hermanas. Hay que recordar que el suicidio es la principal causa de muerte externa en la adolescencia. En 2021, los suicidios entre los menores de 10 a 14 años aumentaron un 134 por ciento. Para tenerlo en cuenta.

Fraude de voto en Melilla

De todo lo que ha pasado en las últimas horas en la campaña electoral, está el escándalo de Melilla. La novedad es que una vez que movió ficha la Junta Electoral han desaparecido las colas y han dejado de depositarse papeletas en las oficinas de Correos.

Aquí la maniobra ha sido rápida. Viendo que había un número de peticiones desmedido, viendo también -antes- el asalto y el robo de sobres electorales a carteros, dejaron sin efecto el procedimiento que recoge la propia ley electoral.

¿Qué dice la ley? Que una vez que ya has pedido el voto, no tienes obligación de presentar el DNI a la hora de entregarlo en Correos. Para solicitarlo, sí. Y cuando el cartero te lleva en mano la documentación con las papeletas de los diferentes partidos, también. En cambio, cuando acudes a depositar la papeleta, ya no era obligatorio. Y en el momento en el que han dicho: “señores, el que quiera entregar el voto, tiene que presentar el DNI” ahí se ha parado.

A lo largo de este sábado, actualizaremos cuántas papeletas se han entregado. De las más de 11.000 solicitudes, este viernes no se habían depositado ni 1000. ¿Qué pasa ahora? Una vez que pides el voto por correo y formalizas la documentación no te puedes echar para atrás. No puedes ir a las urnas el día de la votación y decir: “mira, que al final no he votado por correo y ahora quiero hacerlo presencial”. No. Y el que te lo ha comprado, el que te ha pagado por votar a un partido en cuestión, pues sí ya no lo deposita él, no tiene la certeza y no se va a fiar de que has votado a quien te han dicho y con quien te has comprometido.

Veremos cómo avanza la investigación, qué declaran aquellos que sean citados, porque estamos hablando de cantidades en muchos casos poco importantes. Pero se dirigen a personas vulnerables. Y les dicen, mira, con 50, 100 o 200 euros, me das tu voto. O cuando se renueve el plan de empleo, o la subvención que sea, serás el primero.

Y eso cuela. Sobre todo, si se hace de forma aislada y estás desesperado. Pero aquí ha sido en plan masivo y de forma tan burda que les han pillado a las primeras de cambio.

¿Quién está detrás? Eso es lo que tienen que investigar. Hay que recordar que no es la primera vez que se produce una compra de votos en la ciudad autónoma. En las elecciones generales de 2008, dos partidos consumaron esa práctica corrupta. Uno fue el PSOE y el otro Coalición por Melilla, los dos partidos que hoy, casualmente, forman parte del Gobierno de Melilla y que entonces concurrían juntos al SENADO. Estos de CPM, de Coalición por Melilla son una formación aliados de SUMAR, el proyecto de Yolanda Díaz y, de hecho, su actual líder la apoya sin fisuras.

Tuvieron que pasar 10 años desde que se produjeron los hechos hasta que se pronunció el Tribunal Supremo. Pero dio por probada la compra de votos y condenó al ex presidente de Melilla y líder de la coalición de la ciudad autónoma, Mustafá Aberchán a dos años de cárcel. Ratificó la misma pena contra el ex secretario general del PSOE melillense, Dioniso Muñoz Pérez. ¿Por qué delitos? Delitos electorales y uno de falsedad.

Lo que vino después fue añadir un peldaño más al escándalo. Porque el PSOE realizó un préstamo de casi 10.000 euros a su anterior secretario general para que pagara la multa por la que fue condenado. Lo llamaron préstamo, pero en realidad fue una simulación.

La actual secretaria general y candidata a la presidenta de Melilla no lo ocultó. “Vamos a pagar la multa a Dioni”.

A día de hoy el dinero todavía no ha sido devuelto y desde el PSOE niegan que sea un préstamo simulado. Simplemente, que el plazo para su devolución todavía no ha vencido.

En todo caso, urge que se investigue este nuevo caso de compra de votos cuanto antes. En 2008, el voto por correo aumentó más del doble con respecto a las generales anteriores. Ahora, se han registrado 11.700 peticiones. Esto supone el 20% de todo el censo de la ciudad autónoma en la que 55.000 ciudadanos tienen derecho a acudir a las urnas. Si lo comparamos con la media de España, está muy por encima. La media nacional de solicitud de voto por correo no llega al 3% y en Ceuta, por compararlo con la otra ciudad autónoma está en el 3,3%.

La pregunta que muchos nos hacemos a esta hora. Esto que ha ocurrido en Melilla, ¿es fácil que se repita? ¿Puede ocurrir en cualquier otro lugar? Hemos preguntado a Daniel Berzosa, que es abogado y profesor de Derecho Constitucional y reconoce que hay un vacío legal por el que pueden colarse los corruptos.

Vamos a quedarnos con lo positivo de este caso. Se ha conseguido paralizar un fraude a gran escala. Que haya casos aislados es más difícil de detectar. Ahora la investigación tiene que determinar quién estaba detrás de esta compra de votos masiva en Melilla y castigarle con toda la contundencia posible para que algo así no se vuelva a repetir.