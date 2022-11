Herraiz: "¿Va a prorrogar el Gobierno la bonificación de los 20 céntimos que entró en vigor el 1 de abril?"

Audio

Muy buenos días. Bienvenido si te incorporas a esta hora a 'La Mañana del Fin de Semana' de COPE. Tenemos una última hora en Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid. Un atropello múltiple deja 4 muertos y 4 heridos graves. La Policía Nacional investiga el siniestro que ha ocurrido al filo de las tres de la madrugada. No ha trascendido si el atropello se ha debido a una pérdida de control, debido a una conducción imprudente o si el conductor iba al volante bajo los efectos del alcohol o drogas; o si estamos ante un acto intencionado. Esto lo tendrá que determinar la investigación. El dato confirmado es este: cuatro muertos, todos ellos por fracturas y politraumatismos en un atropello que ha tenido lugar a la altura del número 6 de la avenida de la Constitución en Torrejón de Ardoz, municipio de la Comunidad de Madrid situado en el Corredor del Henares.





ASÍ FUNCIONAN LAS REGALÍAS Y PAGUITAS DEL GOBIERNO





Terminamos la primera semana de noviembre, y hoy, en 'La Mañana del Fin de Semana' de COPE, analizamos cómo están funcionando las regalías y paguitas anunciadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis económica acentuada por la guerra en Ucrania. Nos detenemos en tres: la gratuidad de los Cercanías de RENFE y los trenes de media distancia, la bonificación de 20 céntimos en el precio de los carburantes y en el bono cultural para los que, este año, cumplen 18 años y, por tanto, pueden votar por primera vez en 2023.

Son tres medidas que benefician a todos por igual. A los que más ganan y a los que menos, o si seguimos la distinción que tanto utilizan en la izquierda, a los ricos y a los pobres. Da igual cuál sea tu patrimonio o el sueldo que tengas. Si vas a una gasolinera o coges un tren de media distancia entre Madrid y Salamanca no hay distinciones.

De hecho, un informe de la AIREF, que es la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, lo destaca: las rentas altas absorben una parte importante de las medidas. Aquí, por tanto, el discurso del Gobierno cuando dicen que centran su atención y sus desvelos en la clase media y baja, se diluye.

En el asunto de la gasolina hay una pregunta que se repite viendo el precio de los carburantes. ¿Va a prorrogar el Gobierno la bonificación de los 20 céntimos que entró en vigor el 1 de abril? Están vigentes hasta fin de año, aunque, en vísperas electorales, todo indica que va a continuar. Y más si tenemos en cuenta el momento, en el que el diésel se encuentra de media a casi dos euros, en concreto 1,96, y 1,78 la gasolina, muy por encima de lo que se pagaba hace justo un año. Es interesante realizar esa comparativa. En noviembre de 2021, el litro de gasolina se pagaba de media en España a 1,51 y el gasoil a 1,38. Es decir, en el caso del diésel, ahora son casi 60 céntimos más, una diferencia, que evidentemente se come con creces la bonificación del gobierno.

Aquí hay un dato que hemos conocido esta semana importante. No para tener en cuenta cuando vamos a repostar a una estación de servicio, donde solo nos importa que el precio esté cuanto más bajo mejor. Pero sí a medio plazo, porque es un añadido que nos termina afectando. El ministerio de Hacienda planificó un coste mensual de esta bonificación a los carburantes de unos 480 millones de euros. En julio y agosto, el gasto se acercó a los 800 millones de euros. Esto descuadra, una vez más sus cálculos y previsiones.

Hay pocas dudas de que seguirá esta bonificación. Lo que sí sabemos ya, y así lo ha confirmado la ministra Montero es que se va a prorrogar la gratuidad de los Cercanías y los trenes de media distancia durante 2023. Es una medida que termina este año, pero que irá más allá. Como la de la gasolina, está beneficiando a todos por igual, tampoco distingue entre ricos y pobres, y se están registrando ciertos desajustes. Como era de esperar, con los Cercanías gratis, en las horas punta van llenos. Lo puedes comprobar si lo coges habitualmente. En Atocha y Chamartín, en Madrid, o en Sants y Plaza Cataluña, en Barcelona, por ejemplo. Esto era esperado.

Con lo que no contó el Gobierno es con el problema que se viene repitiendo en los trenes de media distancia. Donde se ha impuesto la picaresca. Se están revendiendo esos billetes gratuitos en trayectos como el de Madrid a Salamanca, el de Zaragoza a Pamplona y tantos otros. ¿Por qué? Como ahora son gratis, hay usuarios que reservan plazas en diferentes trenes con el mismo trayecto y para el mismo día, así después pueden coger el que mejor les conviene.

Esas reventas de billetes de tren a 80 y 90 euros que se ofertan en páginas de internet no es el único agujero. Hay otra consecuencia que va unida.Hay trenes que viajan con el aforo completo, el revisor, en el cuadrante, comprueba que todos los asientos han sido vendidos, pero que luego están vacíos porque el que lo ha comprado no ha accedido a su plaza. Lo cuenta a COPE Javier, que hace habitualmente el trayecto Madrid-Villacañas, en Toledo. Es lo que tiene el todo gratis. La picaresca y la falta de control que terminamos pagando todos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y luego está lo del bono cultural, que tampoco ha salido como esperaba el Gobierno. Esto del cheque cultural es la manera con la que Sánchez pretende comprar la voluntad -es decir, el voto- de los que han cumplido o van a cumplir 18 años y acuden a las urnas por primera vez en 2023.

Esta semana ha finalizado el plazo para solicitar el bono cultural de 400 euros para gastar en conciertos, cines o videojuegos. O para que compres un libro y se lo regales a tu padre o a tu madre o a quien quieras, si no lo lees tú. Y aquí el ministerio de Miquel Iceta había levantado muchas expectativas. Lo han solicitado 300.000 jóvenes, pero otros 200.000 que podían optar a él no lo han hecho. ¿Cuál ha sido uno de los grandes problemas? Que prepararon un sistema muy engorroso.

Después habilitaron la posibilidad de registrarse en Correos, pero muchos -hasta 200.000- han desistido. Consecuencia, el sector cultural no ingresará cerca de 80 millones de euros presupuestados que es el dinero que se habrían gastado los que no lo han pedido. Y aquí volvemos a hacer la pregunta anterior.

¿Va a prorrogar la medida el Gobierno? Si no esta otra muy similar para seguir comprando voluntades. O al menos intentarlo.





LA INVESTIGACIÓN DEL SALTO DE LA VALLA DE MELILLA DEL MES DE JUNIO EN EL QUE FALLECIERON 23 PERSONAS





Miramos también a mañana lunes con varios asuntos pendientes que colocan a Sánchez en una situación incómoda. Se va a seguir hablando de la actuación de España en el intento de salto a la valla de Melilla del pasado 24 de junio. Oficialmente fallecieron 23 personas, aunque ONGs que trabajan en la zona, como “Africa Eye”, hablan de 50 muertos.

Está ese reportaje de la BBC que ha puesto contra las cuerdas a Marlaska. No le ha puesto el PP en esa situación, que es a lo que se agarra el ministro, lo han hecho sus socios. El propio portavoz de Podemos acusa al responsable de Interior de incumplir la ley. Y Esquerra y Bildu exigen explicaciones.

¿Por qué? Porque se agarran a las imágenes, a los testimonios de ese documental de la televisión británica que aseguran que los efectivos policiales españoles, seguramente cumpliendo órdenes, cogieron a los 200 inmigrantes que lograron saltar la valla y los devolvieron a territorio marroquí de forma inmediata. Esto es lo que habitualmente se llama devoluciones en caliente y está prohibido. Son los de Podemos y los de Esquerra los que dan más credibilidad a lo que cuenta la BBC, aunque el ministro del Interior mira exclusivamente al PP.

Mañana lunes, una delegación del Congreso formada por diputados de todos los grupos van a viajar al paso fronterizo de Melilla. Y van a poder ver las imágenes del salto a la valla del pasado 24 de junio. No van a tener mucho tiempo y les han dicho que si no luego en Madrid los verán con más calma.

Luego el martes comparece Marlaska en la comisión de secretos oficiales, pero cuidado que aquí el que más aprieta al ministro no es el Partido Popular. Ni siquiera sus socios. Desde Bruselas le piden explicaciones al ministro y le exigen que comparezca en el Parlamento Europeo, un escenario que ha tratado de esquivar hasta ahora.





LAS ACTIVISTAS EN EL MUSEO DEL PRADO





Y los delincuentes que se dedican a asaltar pinacotecas, a lanzar salsa de tomate o de puré contra los cuadros también se han hecho notar y se han colado en el Prado. Su objetivo, los dos retratos de la Duquesa de Alba: la maja vestida y la maja desnuda de Goya.

Dos activistas se pegan a los marcos de los cuadros de 'Las Majas' de Goya en el Museo del Prado (EuropaPress)









Este era el momento en el Museo del Prado en el que repiten el mismo modus operandi de lo que ya vimos en Londres con'Los Girasoles' de Van Gogh, en Australia con el cuadro Masacre en Corea de Picasso, en Roma con otro Van Gogh o en Alemania con un Monet.

En este caso dos niñatos, chico y chica, se ponen frente al cuadro de Goya y antes de pegar con pegamento resistente su mano al marco de la pieza, realizan una pintada en la pared entre las dos obras mientras alguien les graba. En esa pintada escribieron un + 1,5 en referencia al anuncio de la ONU de la imposibilidad de cumplimiento del Acuerdo de París. En este caso no lanzaron nada contra los cuadros, pero el Museo del Prado ha reconocido que el marco está dañado.

Varias cosas por delante, para que no haya dudas. No son activistas por el cambio climático. No son ecoactivistas. Son delincuentes, a los que hay que castigar si no queremos que esto siga extendiéndose. Estos delincuentes pertenecen a un colectivo que se hace llamar Futuro Vegetal. Si este es nuestro futuro, el cargar contra obras de arte para defender el clima, estamos arreglados, el futuro no es ni vegetal ni verde, es negro. Muy negro. Una vez más una causa sobre el papel noble, queda retratada por estos niñatos.