Herraiz: "Podemos aparca la coherencia porque hay muchos cargos y sueldos en juego"

En este Día de San Jorge, repasa Antonio Herraiz las fricciones entre PSOE y Podemos por el nuevo envío de armas a Ucrania y las comisiones por la venta de las mascarillas

Muy buenos días. Sigues en La Mañana del fin de semana de COPE. Es buena hora para levantarse. Nosotros hemos empezado allá por las seis de la mañana, en este 23 de abril, fiesta en Aragón y también en Castilla y León.





San Jorge, Sant Jordi, Día del Libro





San Jorge en Aragón, San Jordi en Cataluña, en una joranada especial de libros y rosas, y luego una fecha que celebran también en Castilla y León. Además del aniversario de su estatuto de autonomía, se recuerda la batalla de Villalar, que supuso la puntilla casi definitiva a la revuelta de los comuneros. Y como dicen los versos del poeta Luis López Álvarez, “desde entonces Castilla no se ha vuelto a levantar”.

Esta cambiante primavera nos deja hoy un sábado que se acerca más al invierno que al verano. Bajada general de temperaturas, lluvias que se extienden por casi toda España y atentos al viento. Se esperan rachas por encima de los 100 kilómetros por hora. La cota de nieve baja y se sitúa en el entorno de los 1000 metros en el sistema central. Eso sí, la situación cambia a partir de mañana. Sobre todo, el domingo por la tarde, donde el sol se hará fuerte y se notará de nuevo el ascenso de temperaturas.





Dos meses desde el comienzo de una guerra cada vez más cruenta





Lo importante nos sigue llevando a Ucrania. Este fin de semana se cumplen dos meses de la invasión de Rusia y cada imagen que nos llega es más cruel que la anterior. Una foto captada por el satélite desvela una fosa común en Mariúpol.

Esta ciudad al este de Ucrania está siendo asediada por las tropas rusas desde hace ya muchas semanas. Apenas unos días desués de comenzar la invasión. Cuando se consiga entrar a esta ciudad y se compruebe lo que hay allí, la masacre superará la de Bucha o Borodyanka. En esa imagen del satélite de la que te hablo se ven decenas de cadáveres tendidos y apilados en fila. El alcalde de la ciudad estima que podría haber 9.000 cuerpos.





Dice la ONU que estamos ante una evidencia más de que en este ataque indiscriminado se están cometiendo crímenes de guerra. A Putin no le para nada ni nadie. Lo último pasa por un nuevo cambio de estrategia. No ha conseguido tomar Kiev, la capital, en dos meses, el asalto no le ha salido como esperaba y lo de la guerra relámpago queda muy atrás. Por eso, modifica sus planes no tan sobre la marcha, porque el avance tiene su sentido.

¿Por dónde pasa el último cambio? El Kremlin asegura que su objetivo final es unir la región del Donbás con Crimea y la región moldava de Transnistria. Sí, la región de Transnistria está en Moldavia. Esto supone que además de querer controlar el este de Ucrania ahora se fija en el sur y en un punto clave para la economía ucraniana como es Odesa Es la perla del mar negro y su puerto sirve para las entregas de los productos agrícolas y metalúrgicos a otros países.





Hay que decir que las tropas rusas siguen sin permitir corredores humanitarios. Y también hay una novedad. Van reabriendo las embajadas en Kiev. Este viernes lo ha hecho la española y este es el momento en el que dos miembros del grupo especial de operaciones de la Policía Nacional, dos agentes de los GEO izaban la bandera española que les había entregado la propia embajadora.





El que sigue su camino rumbo a Polonia es el buque español Ysabel. Partió el miércoles de Rota, hizo escala en Ferrol y tiene previsto llegar a una base naval polaca entre el martes y el miércoles. Lleva 200 toneladas de munición y esto ha abierto una grieta más en el Gobierno de Pedro Sánchez.





Que Belarra convenza a Putin





En Podemos lo tienen fácil, si no comparten las decisiones de su socio principal, que se vayan. La coherencia y tal. Pero hay muchos cargos y muchos sueldos en juego. No se van a ver en otra y no se van a ir cuando queda año y medio de legislatura. Por eso, todo se lo reservan al ámbito de las palabras.

Saco la patita para decir que no estoy de acuerdo pero sigo amarrado al cargo. La eterna contradicción de Podemos. Se agarran a ese discurso tan genérico como vacío de la paz. Y lo hacía la propia secretaria general de Podemos, la ministra Ione Belarra.

Pedro Sánchez evita siempre entrar en ese juego, pero su ministra de Defensa, no.Margarita Robles se tendrá que tragar muchas, le va en el cargo, pero otras veces responde. Y esta vez tiraba de ironía.

Que Belarra convenza a Putin. El dardo no puede ir más certero.





Comisiones por la venta de material sanitario en la pandemia





En este primer fin de semana sin mascarillas en interiores, hay novedades en los contratos que se firmaron para la compra de estos tapabocas en lo peor de la pandemia. En la izquierda están especialmente interesados en que solo se hable del pelotazo que pegaron dos empresarios en el Ayuntamiento de Madrid. Pero ni mucho menos fue la única administración de la que supuestamente se aprovecharon los comisionistas e incluso funcionarios o altos cargos con artes de dudosa legalidad.

En 2020, en el mes de marzo, abril, mayo… cuando no había mascarillas y un virus provocaba centenares de muertos cada día, todas las administraciones tuvieron que firmar contratos de emergencia donde fuera y siempre a precios disparados. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que la Fiscalía anticorrupción abre diligencias de investigación sobre 13 contratos, adjudicaciones o subvenciones del Gobierno de Pedro Sánchez para la compra de material sanitario.





Todo parte de una denuncia del Partido Popular. Son 13 operaciones y atentos porque el montante no es menor. Hablamos de más de 326 millones de euros. La investigación se centra sobre 7 empresas de las que, alguna, no tiene nada que ver con el sector sanitario. El Ministerio de Sanidad de Savador Illa firmó un contrato para la compra de mascarillas con una mercantil que no tenía ninguna experiencia en ese ámbito.

También hay un contrato del ministerio de Seguridad Social en el que se benefició a una empresa que, según los denunciantes, está vinculada al marido de la vicepresidenta Nadia Calviño. Es un contrato para la gestión de la imagine digital y de la reputación online de la Seguridad Social. El montante son 532.400 euros. El marido de Calviño está detrás como director de Marketing.

Además, hay unas ayudas que el PP señala a una empresa, Playbol, en la que podrían haberse beneficiado los padres del presidente Pedro Sánchez.





¿Qué es lo que tiene que aclarar la Justicia? Si en esas adjudicaciones se cumplió el procedimiento administrativo. Quién está detrás de esas sociedades. Y si cumplían los requisitos mínimos para la formalización de los contratos. De momento, la investigación la asume Anticorrupción y no la fiscalía del Supremo. Esto implica que la Justicia no ve en este trámite -todavía muy primario- que pueda haber responsabilidad penal de cargos aforados, como pueden ser los ministros. Y tampoco especifica los delitos que pueden haberse cometido. Según el PP, según el denunciante, podrían haberse cometido delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios.





Adiós a las mascarillas en interiores





Por cierto, lo decía antes. Estamos en el primer fin de semana sin mascarillas en interiores. Y viendo cómo viene de revuelto este sábado en cuanto al tiempo, seguro que muchos reserváis el día para vuestras actividades de ocio favoritas en interiores. ¿Cuál es la imagen en cines, teatros y demás locales cerrados? Se repite el esquema de los centros de trabajo, de supermercados o de comercios. Hay muchos que por prudencia la siguen llevando.

El fin de las mascarillas en interiores, la obligatoriedad de llevarlas se levantó el miércoles. No ha pasado ni una semana y hay comunidades que reculan. Es el caso del Principado de Asturias.

El Gobierno asturiano no quiere asumir ninguna responsabilidad y por eso recomienda que la lleven. Sin estudios serios que lo avalen. Si vienen mal dadas, pues siempre habrá oportunidad de señalar a los ciudadanos. También Cantabria sigue esta senda. Dice su presidente que la mascarilla hay que llevarla en interiores donde haya gente. Como Asturias, sin ningún informe científico detrás.





Premio Cervantes









Y como símbolo de normalidad, en este día del libro ha vuelto la ceremonia de entrega del Premio Cervantes. Este año lo tenía que recoger la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, que por problemas de salud no pudo acudir al Paraninfo de la Universidad de Alcalá. El acto lo presidió el Rey que alabó el compromiso de Cristina Peri Rossi con los más vulnerables, la justicia y la democracia.





Y en esta semana en la que hemos conocido losdatos del EGM es casi obligado darte las gracias. El último Estudio General de Medios ha confirmado que cada vez sois más los que tenéis claro que lo de madrugar sábado y domingo y escuchar La Mañana del fin de semana de COPE es una buena opción.









Nos juntamos 839.000 personas, que es el récord histórico de esta franja. Lo dicho: GRACIAS.