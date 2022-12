Herraiz: "El objetivo del PSOE es que les hagan un código penal a la carta para beneficiar a los suyos"

Audio

Muy buenos días. En 'La Mañana del fin de semana' de COPE ponemos fin al puente de la Inmaculada, acueducto si es que lo has podido enlazar con el de la Constitución y vuelven las lluvias a buena parte de la península. Van a ser más fuertes y persistentes en el sur y en el suroeste. En Sevilla, en Cádiz, en Huelva, en Málaga... También en Cáceres. Y vuelve la nieve en cotas bajas. ¿Dónde? En la sierra de Madrid, en Teruel, Ávila, Segovia y Zamora. La próxima semana hasta el miércoles o el jueves seguirán las lluvias y la semana de Navidad en principio va a ser estable.

Bueno, pues ya tenemos a los últimos dos semifinalistas en el mundial de Qatar. Enseguida escuchamos a Corrochano pero como adelanto... En el Francia-Inglaterra podía pasar cualquier cosa y finalmente se llevaron el partido los franceses. La sorpresa saltó en el Portugal-Marruecos. Las apuestas daban como vencedor a los de Cristiano Ronaldo, que no salió como titular. Y, como ocurrió con el partido contra España, los pronósticos se han vuelto a equivocar. Nuevo cerrojazo marroquí, con un partido perfectamente planteado en defensa y con un único gol que daba la victoria a la selección de Marruecos.

Y a partir de ahí, las celebraciones. Algunas completamente festivas, con cánticos, con coches por todas las ciudades europeas tocando el claxon. Es sonido de esta noche de la afición de Marruecos en la Puerta del Sol de Madrid. Hay que decir que la mayoría de las celebraciones en España por la victoria de su selección han sido pacíficas. Si se han registrado incidentes en Fuengirola, en Málaga. ¿En el resto de Europa qué? Bueno en Bruselas han lanzado objetos contra la policía y diez jóvenes han sido detenidos, en Milán un hombre ha resultado herido tras recibir una puñalada en esos festejos y en París...

En París se han producido fuertes cargas policiales para desalojar a los miles aficionados marroquíes que estaban concentrados en los Campos Eliseos. Hay 42 detenidos. Ya decimos que en España, la inmensa mayoría de las celebraciones por la victoria de Marruecos han terminado sin incidentes. Hay que recordar que en nuestro país viven más de 870.000 marroquíes. Bueno, esta es la cifra solo de empadronados, lo que apunta a que son muchos más. Pero es que en Francia, solo nacidos en Marruecos, hay más de un millón, a los que hay que añadir las generaciones posteriores. Habrá que estar atentos a ese partido del miércoles, entre Marruecos y Francia que, lógicamente, en el país galo será declarado de alto riesgo.

Todo esto es lo que nos deja el mundial de Qatar en el final de un puente de la Inmaculada que según nos adelantó la DGT, hasta esta medianoche, iba a generar más de 13 millones de desplazamientos. Con lluvia en la calzada, ya sabes, mucha precaución. ¿Qué te vas a encontrar mañana si eres de los que, estos días has estado medio desconectado?

Reforma del Código Penal

Te vas a encontrar con que el Gobierno va a aprovechar la anunciada reforma del Código Penal para dar una mordida a la malversación y para asaltar el constitucional, alterando las mayorías del Consejo General del Poder Judicial y así manejar los candidatos que este órgano elige para el Alto Tribunal.

Y si eres de los que estos días ha estado un tanto despistado puede que te preguntes. Vale, cargarse la sedición del código penal y abaratar la malversación es evidente que van unidos con el objetivo de premiar a los que el 1 de octubre de 2017 intentaron alterar las reglas del juego democrático. Bien. ¿Y lo del Constitucional? Lo han contado los portavoces de PSOE y de Podemos a su manera, pero con un punto coincidente. No pueden empezar el año sin controlar un tribunal en el que se van a revisar recursos contra todas las leyes ideológicas aprobadas por el Gobierno.

De ahí las prisas y de ahí también la fórmula elegida para la derogación del delito de sedición que permitirá también una tramitación exprés de todo lo demás. Con la proposición de ley, han evitado que tengan que pronunciarse los principales órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado o el Consejo Fiscal. Una vez finalizado el plazo de enmiendas, en el PSOE tienen que explicar lo que van a hacer tras el texto presentado Esquerra para rebajar la tipificación del delito de malversación. Su objetivo es claro y transparente: que les hagan un código penal a la carta y beneficiar así directamente a los suyos.

Rebaja la pena de un máximo de ocho años de cárcel, si el que roba dinero púbico no se lo mete a su bolsillo. Si lo despilfarra en comprar urnas para un referéndum ilegal, para pagar a los voluntarios que controlen los colegios o estén en las mesas, el problema es mucho menor.

Ya digo que ahora hay que ver las vueltas que da el PSOE ante esta enmienda de Esquerra. Esta semana, el pleno en el Congreso es el día 15. Y después de anunciar un nuevo delito de enriquecimiento ilícito de los cargos públicos, intentarán hacer un enjuague entre lo suyo y lo de los independentistas. De momento, se han agarrado a un eslogan que todos en el PSOE repiten con milimétrica precisión. No vamos a retroceder. La última ha sido la portavoz Pilar Alegría.

Es importante desgranar lo que dice la ministra Pilar Alegría. Nunca apoyaremos nada que suponga ningún beneficio para procesados y condenados por corrupción política. Junqueras, Romeva y compañía fueron condenados precisamente por eso. Además de por un delito de sedición, por malversar dinero público para realizar actos contra el Estado. ¿Acaso no hay mayor beneficio que el indulto? Y se lo concedieron. Sí, ya sé que lo de la malversación lo tienen pendiente pero es lo único que le falta a Oriol Junqueras para volver a la política el próximo año. Y es lo que quiere Esquerra con esta reforma. Y luego lo del nunca. Pilar Alegría sabe que esa palabra en su partido ha perdido todo su valor…

Esta semana va a ser, por tanto, interesante, para ver el enjuague que hacen en el PSOE entre la enmienda que ha presentado Esquerra y la forma de encubrir esa rebaja de la malversación con el nuevo delito que han presentado los socialistas de enriquecimiento ilícito. A día de hoy, la pena es de ocho años. Con lo que proponen los separatistas, tres. El cambalache será un ni para ti ni para mi. Lo veremos.

Moción de censura por parte de VOX

Sobre la anunciada moción de censura por parte de VOX no hay nada nuevo. Sin fecha y de momento sin candidato. Al centro derecha no le salen los números y desde el partido de Santiago Abascal la defienden con el argumento de que retrasaría los trámites de todas las modificaciones que pretende introducir el PSOE y sus socios. En el Partido Popular entienden que es la forma de dar más oxígeno a Pedro Sánchez. Cuca Gamarra es la portavoz del PP.

Habrá que esperar a las maniobras del PSOE y también a los movimientos en el Consejo General del Poder Judicial, donde el bloque conservador busca anticiparse y nombrar a los dos magistrados del Constitucional antes de que entre en vigor el nuevo mecanismo impulsado por el Gobierno para el que solo hará falta una mayoría simple. Es decir, que el propio Sánchez, en el seno del órgano de los jueces, también controle esos dos nombramientos.

Detención de Pedro Castillo en Perú

Si miramos fuera, Esta próxima semana hay que estar también atentos a los movimientos que se siguen produciendo en Perú. Todavía hay muchos interrogantes abiertos, claves sin resolver que aclaren un golpe de estado que ha terminado con el ex presidente Pedro Castillo detenido.

Lo último es una carta del propio Castillo en la que acusa a la Fiscalía, al Congreso y a la nueva presidenta de elaborar un plan contra él. Lo último es la toma de posesión del consejo de ministros designado por la presidenta de la república, Dina Boluarte. Lo último son también las protestas que se extienden por todo el país, con barricadas y cortes de carreteras exigiendo el cierre del Congreso y la convocatoria de elecciones en Perú.

Dina Boluarte ha asumido el cargo hasta 2026. Ese es el mandato constitucional como parte de la sucesión presidencial, pero estamos hablando de un país que en los últimos 4 años ha tenido 6 presidentes diferentes. Por eso la nueva dirigente no descarta nada.

Y en todo esto, hay una clave más que los seguidores de Pedro Castillo y la prensa afín trata de llevar a su terreno. Son conscientes de que el golpe ha sido un desastre, no solo por su debilidad y la falta de aliados. Ahora dicen que la salida a la crisis fue involuntaria e inesperada. Y tratan de justificar el ridículo expandiendo una versión para justificar la asonada. Pedro Castillo había bebido antes de anunciar la disolución del Congreso.

Es el abogado de Pedro Castillo, el ex presidente peruano ahora detenido. Son justificaciones o excusas variopintas para justificar un golpe de estado que les ha dejado en evidencia. En todo caso resultado de una prueba toxicológica que determine si estaba o no en sus facultades, no cambiará la situación política de Perú.

En España, a la izquierda más extrema, que en su día celebró su nombramiento le ha costado reaccionar. Sí escuchamos a Yolanda Díaz lamentando profundamente la vulneración de las normas democráticas. Y estaba claro que Pablo Iglesias, el líder de facto de Podemos, no iba a seguir por esa línea. No iba a coincidir con la que designó vicepresidenta. Por eso ha escrito un tuit defendiendo a los que apoyan al golpista. Defender la democracia es siempre escuchar al pueblo; jamás reprimirlo. Cuando el sistema político no da más de sí, toca dar la palabra a la gente. Eso se llama proceso constituyente. Cierra comillas.

Y eso es lo que están haciendo en España. Con una sociedad callada, anestesiada y silente, poco a poco van desmontando todos los controles básicos del estado de derecho. Con la derogación del delito de sedición, con la rebaja del delito de sedición y con el asalto al constitucional. Así, un intento de golpe, como el del 1 de octubre, o lo que venga a partir de ahora, saldrá mucho más barato.