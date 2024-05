Herraiz: "Milei es un gran aliado de Santiago Abascal y eso no lo ha ocultado ninguno"

Audio

Buenos días. Desde las seis te venimos acompañando en La Mañana del fin de semana de COPE. Viene el sábado inestable y va a dejar lluvias en la mitad norte, que serán intensas en Cataluña.

La noticia a esta hora sigue en Afganistán. Es un país a más de 6.000 kilómetros de distancia de España que quedó en manos de los talibán hace ya casi tres años. Fue en agosto de 2021 cuando EEUU decidió retirarse de Afganistán, en una maniobra muy cuestionada, y el grupo islamista radical tomó Kabul.

Esta tarde, un atentado a unos 130 kilómetros al oeste de la capital afgana, ha dejado al menos tres ciudadanos españoles asesinados.También ha muerto un afgano. El atentado se ha producido en Bamiyán, que es una de las ciudades más turísticas de Afganistán. Los españoles abatidos en el tiroteo formaban parte de un grupo de extranjeros que se encontraban de visita a Bamiyán para ver uno de los reclamos del país: las dos enormes estatuas de Buda levantadas en el siglo V y que fueron destruidas por los talibán en 2001.

Se las cargaron porque sostenían que eran "piedras que adoraban a falsos ídolos". Aún así el entorno sigue siendo un gran reclamo turístico porque sus contornos y algunas características aún son reconocibles. Además, los visitantes pueden explorar las cuevas de los monjes y los pasadizos que conectan con ellas.

Desde que en agosto de 2021 los talibanes tomaron el poder en Afganistán los ataques a visitantes extranjeros han sido poco frecuentesy por eso ha ido creciendo el turismo en el país. Además de los tres españoles muertos, hay otros cuatro turistas heridos. Un español, otro de nacionalidad australiana, un noruego y un lituano. Sobre la identidad de los tres españoles asesinados, se sabe poco. Desde la Generalitat de Cataluña han apuntado que se trata de tres catalanes, un extremo que no ha sido confirmado por el ministerio de exteriores español.

Consternats per l'assassinat de tres catalans a l'Afganistan.

Estem col·laborant amb @MAECgob via @mossos, @salutcat i @exteriorscat per facilitar la repatriació i oferir suport psicològic als familiars de les víctimes.

Ens posem al seu servei per oferir-los tot l'acompanyament. — Meritxell Serret Aleu (@MeritxellSerret) May 17, 2024





España no tiene embajada en Afganistán. Exteriores lo está coordinando con la Delegación de la Unión Europea y según las autoridades afganas habría cuatro detenidos, como presuntos autores del ataque. Ningún grupo terrorista lo habría reivindicado hasta ahora.

Esto es lo que se sabe y lo que no se sabe del ataque en Afganistán que ha dejado tres turistas españoles muertos en la ciudad de Bamiyán. Si atendemos a las recomendaciones publicadas por el ministerio de Asuntos Exteriores en su propia página web, se aconseja no viajar bajo ninguna circunstancia a Afganistán porque existe riesgo de atentado o secuestro en todo el país.

Resaca de las catalanas

Por lo demás, la resaca de las elecciones catalanas sigue mirando al complicado sudoku que permita la gobernabilidad en esta comunidad. Como no se va a mover nada hasta después del 9 de junio, todos miran ya a las europeas de dentro de tressemanas. A lo más que se va a limitar Sánchez es a decir que el PSC tiene que gobernar porque ganaron el pasado domingo. Que Salvador Illa va a ser investido.

Dos. Que Puigdemont se olvide de ser presidente de la Generalitat, porque lo que sirve en Madrid no vale en Cataluña.

A saber… que Sánchez pudo continuar en Moncloa aun habiendo perdido las generales, pero que esa ecuación no vale para el resto. Y un tercer punto, que también ha dicho, que es que hay que dar tiempo a Esquerra a que se recompongan. Bastante tienen ahora mismo los republicanos, que andan relamiéndose en sus heridas, como para decir que sí, que van a hacer presidente a Illa sin rechistar.

Ya veremos después del 9 de junio, pero Sánchez no va a fallar ahora. Como estratega no tiene rival y no se va a equivocar. Da igual lo que diga a lo largo de estas tres semanas, que ya veremos lo que vende después, y como se transfigura en otro ser si hace falta, para no evidenciar que no ha dicho la verdad.

De momento, Pedro Sánchez se limita a vender en la Sexta que lo de votar a PP y a VOX es de marcianos. De seres extraños que no sabe cómo no han caído todavía rendidos ante sus encantos. Esa gente raruna que aún no le vota a él.

Luego sigue profundizando en dos de sus grandes obsesiones. El asalto a la Justicia y el control de los medios de comunicación. De todos. No le sirve con toda el equipo de opinión sincronizada que no deja de bailarle el agua y que sabe que no se van a cansar de hacerlo.

En esa cruzada contra los medios de comunicación, Pedro Sánchez no está solo. Y los hay que quieren ir mucho más allá. En vísperas de elecciones, Sumar y a Podemos tienen que diferenciarse todo lo que puedan de lo que diga o haga el presidente. Como si ellos no formaran parte del Ejecutivo. Como si fueran parte del mobiliario de Moncloa, sin más.

Y han visto que mimetizánsose con el PSOE les va mal. Muy mal. Todas las elecciones que llevamos durante este 2024, en Galicia, en el País Vasco o incluso en Cataluña, han sido una debacle para cualquiera de las marcas con las que han concurrido los socios de Sánchez, Sumar o Podemos. Y ahora tratan de ir todo lo más allá que puedan para no acabar directamente fagocitados.

Atentos a la proposición de ley que Podemos ha registrado en el Congreso. Lo venden como una campaña para luchar contra la desinformación, para acabar con las fake news, o para democratizar los medios. En realidad lo que esconde es una ofensiva contra la prensa para señalar a presentadores de medios de comunicación o a directivos que no les son afines. Por eso, en esa ley que quieren tramitar les van a obligar a publicar sus bienes. Lo decía Ione Belarra en TVE.

Traducido: un ataque frontal contra la privacidad de estos profesionales que no esconde el auténtico motivo: deslegitimar a los medios que no les son afines. A esto viene contribuyendo el propio presidente del Gobierno desde que abrió aquel período de reflexión de cinco días, en la semana en la que un juez decidió investigar a su mujer por un supuesto tráfico de influencias.

Sánchez lo tiene fácil. Si todo lo que se ha publicado sobre su mujer es falso, que se vaya a la justicia, que recurra a todos los mecanismos legales con los que cuenta la democracia española. Pero, no. Su estrategia se limita a hablar de bulos. A señalar y en intentar salvarse de la fiscalización de la prensa. Ahora el Gobierno quiere lo contrario. Ser él el gran fiscalizador de los medios de comunicación.

Milei, en España

Y luego está la convención que Vox celebra durante todo el fin de semana en Madrid y en la que va a tener un papel muy destacado el presidente de Argentina,Javier Milei.

Javier Milei ya se encuentra en España, es un gran aliado de Santiago Abascal y eso no lo ha ocultado ninguno de los dos. Al revés. Presumen de esa relación.

No es la primera vez que el presidente de argentina participa en este acto de Vox. Ya estuvo en este cónclave de Vox Madrid cuando todavía no era tan conocido en España y se estaba lanzando su carrera política en Argentina.

Una vez que llegó a la Casa Rosada se ha convertido en una de las obsesiones de la izquierda, no sólo la argentina, también la española. Por eso no le felicitaron cuando ganó las elecciones. Por eso no acudió ningún ministro español a su toma de posesión, a la que sí asistió el Rey Felipe VI sin la compañía del ministro de Exteriores, José Manuel Álbares.

Tal es la obsesión que tiene el Gobierno Sánchez con el presidente de Argentina que el ministro de Transportes llegó a insinuar que Milei toma drogas.

Los de los bulos. Los de lanzar información sin contrastar. Luego recibieron el cornalón de la oficina del presidente de Argentina y se hicieron los ofendidos. Eso sí, lo de pedir perdón, hasta hoy.

Lo de Vox no deja de ser un acto de lanzamiento para las elecciones europeas de dentro de tres semanas. Hace cinco años consiguieron tres eurodiputados y aspiran a ampliar esta representación.

Lo de este fin de semana lo han llamado EUROPA VIVA 24 y además de Milei mañana estarán en Madrid el ex primer ministro de Polonia, Morawiecki, el ex presidente chileno José Antonio Kast, la candidata a la república francesa, Marine Le Pen…

En fin, todos partidos hermanos de VOX. Y luego está la ultraizquierda que se ha empeñado en organizar manifestaciones en Madrid para protestar por esta convención bajo el grito de paremos el fascismo y esos lemas tan novedosos y actuales. Mira, los de Abascal están de suerte. La difusión de su acto, las monteros y las belarras se lo van a hacer gratis.