Herraiz: "Los agricultores tienen que medir mucho sus acciones para que el gobierno no les gane el relato"

Audio

Muy buenos días. Desde las seis te venimos acompañando en 'La Mañana de Fin de Semana' de COPE. Es 10 de febrero y la banda sonora de este sábado en la costa de Cádiz, en el Cantábrico, en buena parte del mediterráneo y en Cádiz va a seguir siendo esta.

Las fuertes rachas de viento que han dejado olas de más de cinco metros en los puntos donde más está arreando el temporal. Y son algunas de las consecuencias de la borrasca Karlotta que trae lluvias y también descenso de temperaturas.

La última hora nos sigue llevando hasta Barbate. Otra vez las bandas del narcotráfico y otra vez la falta de medios de las fuerzas de seguridad para enfrentarse a ellas. Esta noche los narcos han matado a dos agentes de la Guardia Civil, y han dejado a otro herido muy grave.

Todo ha ocurrido cuando una patrullera de la Benemérita se disponía a identificar a varias narcolanchas.

Estaban en el propio puerto de Barbate, esperando a que amainara el temporal. Cuando se acercó la embarcación con seis agentes a bordo, la narcolancha de los malos, mucho más potente que la goma de los guardias, arremetió contra ellos. Esto a escasos metros de la bocana del puerto de Barbate. En ese momento, un grupo de jóvenes que estaba en la playa han comenzado a jalear y a vitorear a los narcos mientras arremetían contra los guardias.

Este es el sonido de uno de los vídeos que ha facilitado la AUGC, que es la asociación unificada de guardias civiles. Esto también lo hemos visto más veces y no deja de provocar repugnacia. No sabemos si esos jóvenes que jaleaban, y se reían cuando veían a la narcolancha arremeter con violencia contra la patrullera forman parte de la mafia de la droga. O esperaban el cargamento o qué. Lo que demuestra es lo desprotegidos que están los agentes. No solo luchan en clara desigualdad de condiciones con los narcos, sino que lo hacen dentro de un ambiente completamente hostil hacia ellos.

Dentro de la Guardia Civil hay rabia. Hay indignación. Llevan años denunciando que las plantillas en esta zona de Cádiz y en la próxima comarca del Campo de Gibraltar están completamente desprotegidas. A su lucha permanente y diaria contra las mafias de la droga se añade el trabajo contra la inmigración irregular. Exigen más y mejores medios. En este caso, según la asociación JUCIL, los agentes iban en una embarcación inadecuada.

Esta tragedia ocurría apenas unas horas después de la visita del ministro del Interior al Campo de Gibraltar. Allí, el ministro presumía del éxito del plan contra el narcotráfico desarrollado en la zona desde que Sánchez está en Moncloa.

Éxito y a las pocas horas dos guardias civiles morían en un operativo contra los narcos. Papelón del ministro. JUCIL pide su dimisión y el conjunto de asociaciones de la Guardia Civil recuerda que llevan años denunciando que las mafias de la droga cada vez son más violentas contra los agentes. Y ya no es solo el Campo de Gibraltar. Las mafias han ampliado su radio a Barbate o a Sanlúcar de Barrameda, en la desembocadura del Guadalquivir. A ver qué dice hoy Marlaska que se desplaza a la zona.

Por lo demás, hoy tenemos el quinto día de protestas de los agricultores. Esta semana, hemos visto tractores en la mismísima Diagonal de Barcelona. En la Gran Vía de Logroño, en la avenida de Salamanca de Valladolid y en la plaza de la Paz de Pamplona. También junto al estadio de San Mamés en Bilbao. Hemos visto tractores aparcados en la céntrica calle Uría de Oviedo. En Zaragoza. En Toledo. Así podríamos seguir, con otras capitales de España.

Hoy la pregunta es muy directa: ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los agricultores con sus protestas y hasta dónde les va a dejar el ministerio del Interior, es decir, el Gobierno de Sánchez? Las protestas que se convocan a través de las redes sociales, en grupo de WhatsApp de agricultores y lo hacen a título individual son el gran quebradero de cabeza del Gobierno.

Y esos agricultores que no van de la mano ni de ASAJA, ni de COAG ni tampoco de UPA, son los que quieren llegar a Madrid este sábado. Su objetivo hoy es la sede del PSOE en la calle FERRAZ y habían anunciado que lo iban a hacer desde la medianoche. El ministro del Interior ha sido claro: la guardia civil y la policía nacional no les va a dejar entrar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pues los agricultores tienen que medir muy mucho sus acciones para que el gobierno no les gane el relato. De momento, lo que está haciendo Marlaska es insistir en la respuesta de los operativos para intentar disuadir las intenciones de los agricultores: en cuatro días de tractoradas, casi 8.000 personas identificadas, más de 3.000 denuncias administrativas y 20 detenidos.

Viendo que lo de acusarles de ultraderechistas, lo de ironizar con lo de la 'fachosfera', no tiene ningún efecto, ahora Sánchez intenta controlar la situación tratando de amedrentar a los agricultores. Cuidado con lo que hacéis, que os va a costar dinero. Y en por ahí va la campaña que van rediseñando en función de la situación.

No parece que lo mejor para los agricultores sea ir hoy a Ferraz.

Tienen muchas fórmulas para protestar, pero acudir a la sede del principal partido del Gobierno no tiene ningún efecto, más allá de toparse con un muro policial considerable. Marlaska ha preparado más de medio millar de antidisturbios que van a estar desplegados durante este fin de semana en Madrid ante la llegada de las manifestaciones de agricultores. Y esa es el cebo que les va a poner el Gobierno a los agricultores.

Si hay violencia, Moncloa va a tener una respuesta demasiado sencilla. Así que los labradores, los ganaderos, las gentes del campo que estén pensando ir a Ferraz, si no quieren picar en ese cebo, igual tienen que buscar otra alternativa.

Por lo demás, está semana sí que ha servido de algo.

Primero, para que se escuchen problemas que realmente interesa a la gente. No solo hablar de la amnistía y de un delincuente al que hay que perdonar sus delitos tras huir a Waterloo en el maletero de un coche.

Aquí hay que insistir en lo mismo que dijimos la semana pasada, una vez que comprobamos que se estaban organizando esas protestas en grupos de WhatsApp, al margen de las organizaciones agrarias. Las reivindicaciones son justas y legítimas.

La Política Agraria Común es compleja y poco equitativa. La agenda 2030, el falso ecologismo, la filosofía verde está dificultando la producción. No se produce en igualdad de condiciones con terceros países a los que se les deja entrar sus productos, exigiéndoles muchísimo menos. Los precios en el súper están disparados si lo comparamos con lo que les pagan a los agricultores. En fin. Esa larga lista de quejas que, insistimos, son más que legítimas y justas. Si impera la violencia, pierden la razón, que en este caso la llevan.