Herraiz: "La democracia sin ti duele, le cantan a Sánchez los fieles llegados en Romería a Ferraz"

Es 27 de abril, es el día de la Virgen de Montserrat, y es sábado con dos romerías en España.

Una más grande y esplendorosa que otra. Una más seria que otra. Y las dos separadas por 300 kilómetros de distancia. Una se celebra en Jaén, en concreto en Andújar. La otra va a tener lugar en Madrid. En el entorno de la calle Ferraz, para ser más precisos. La romería de Andújar es la más antigua de España, con casi ocho siglos de historia, y la de Madrid se estrena hoy sin que nadie sepa si va a haber -siquiera- una segunda edición.

La de Jaén -que es la seria- es fervorosa y, si miramos a los años anteriores, se prevé multitudinaria. En torno a medio millón de romeros y peregrinos van a acompañar, durante todo el fin de semana, a la Virgen de la Cabeza en el santuario que se enclava en el corazón de Sierra Morena, en el Parque Natural Sierra de Andújar. Cada año asisten 70 cofradías filiales venidas desde distintos puntos de la geografía española.

Te decía que esta romería de Andújar se celebra desde hace casi ocho siglos, desde 1227, Mañana es el día grande con la magna procesión, pero, para que te hagas una idea, en un día como el de hoy, con la peregrinación ante la Virgen de la Cabeza, participan más de 200 carretas y medio millar de caballos.

En Madrid, ni romeros ni carretas ni caballos, sí miles de militantes en la calle

En la romería de Madrid, en la sede del PSOE, no va a haber ni romeros, ni carretas, ni caballos, pero sí muchos peregrinos a los que les han puesto autobuses. Esto es menos auténtico, pero les da igual. La técnica es la misma que se viene empleando para llenar los mítines. Bus gratis, bocadillo gratis, y lo que haga falta. Hoy, algo parecido.

Ya veremos los que son en Ferraz, se estima que entre 30.000/40.000 personas, que son muchos, pero en ningún caso nada comparable a las cifras de Andújar. Lo que está claro es que todos acuden hoy a Madrid, muchos ya subidos a los autobuses a esta hora, lo hacen para rendir culto al líder, que anda de jornada de reflexión. Esto es como el sábado pasado en el País Vasco. O como dentro de dos semanas en Cataluña.

Esa jornada que de reflexión electoral que no sirve para nada. Pues con Sánchez, lo mismo, pero con cinco días. Dile tú a tu jefe que te pillas cinco días porque quieres pensar y porque estás profundamente enamorado. A ver lo que te responde.

¿Hay novedades sobre lo que vaya a anunciar Sánchez el lunes?

Ninguna. Todo especulaciones, quinielas y nada más. Lo que está claro es que la estrategia del presidente del Gobierno, que como estratega no tiene rival, va tomando cuerpo y haga lo que haga, habrá ganado eso tan insustancial que es el relato, pero tan importante para la política moderna, o, para ser más precisos, para los políticos de hoy.

Los autobuses fletados para que los más cafeteros vayan en esta mañana de Comité Federal a la sede del PSOE son una prueba del marketing que encierra esta operación de Sánchez. Una de las probables bandas sonoras, va a ser este tema del canario Quevedo.

La democracia sin ti duele, le pueden cantar a Sánchez los fieles llegados hoy en romería hasta Ferraz, parafraseando la letra de esta canción.

¿Más pruebas de que estamos ante una gran operación de marketing? Las pantallas que van a colocar en los exteriores de la sede de Ferraz para que los miles de fieles puedan seguir el Comité. Por primera vez se van a retransmitir las intervenciones, hasta ahora a puerta cerrada. Y son las ocurrencias para reivindicar al amado líder y respaldar su decisión, sea la que sea. Aunque hoy esté ausente.

Una reunión, esta, del Comité Federal en la que, por cierto, no se va a abordar la lista de candidatos para las elecciones europeas. Lo dejan para el martes. No hay dudas de que van a ratificar a Teresa Ribera, a la vicepresidenta tercera, como número uno, pero para guardar el luto pasajero a Sánchez, deciden aplazarlo al martes.

Que vayan los que cobran sueldo

El caso es que hoy a Ferraz van a acudir autobuses de varias federaciones socialistas. Alguno de los autobuses ha habido que llenarlos casi a lazo. Hoy el tiempo va a estar regulero en Madrid, se esperan lluvias… Y más de uno se lo piensa al grito de “que vayan los que cobran sueldo”.

Para convencer a los más reticentes, algunos socialistas han ido calentando el ambiente, este viernes, como en la sede del PSOE en León. En León han llegado a leer hasta cartas de amor a Sánchez. No me digan que no es enternecedor.

Te decía que no hay muchas pistas de lo que pueda hacer Sánchez el lunes. Sus ministros se limitan a decir que esperan que siga. Y ahí están Bolaños, Puente y Albares.

Esto en público, aunque en privado, como efecto movilizador para la manifestación de hoy, una parte del entorno de Ferraz, dice: cuidado a ver si el lunes anuncia la dimisión. Cuidado que se pira. Por eso la operación que han lanzado bajo el lema PEDRO QUÉDATE.

En el PP tienen su particular idea de lo que va a hacer Pedro Sánchez el lunes.

En todo caso, la estrategia, no sé si toda, pero sí gran parte, de momento, le está saliendo muy bien a Sánchez. Está consiguiendo movilizar a los suyos, ha logrado cuestionar aún más a los jueces, a los periodistas y, por supuesto, a la oposición, y haga lo que haga se presentará como salvador de la democracia, salvador de tu vida, de la mía, de tu casa, de la de tu vecino. De tu trabajo y del de tu cuñado. Todo lo va a salvar.

Por eso, un grupo de periodistas se ha apresurado a firmar un documento en el que hablan de golpismo judicial y mediático. Entre los firmantes no podía faltar Silvia Intxaurrondo, que disfruta de un contrato generosísimo en TVE pagado con tus impuestos.