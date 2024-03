Herraiz: "Aunque parezca contradictorio, ni policías ni guardias civiles se consideran profesión de riesgo"

Audio

Muy buenos días. Desde las 6:00 te venimos acompañando en La Mañana del Fin de Semana de COPE. 17 de marzo, San Patricio, que es el patrón de Irlanda y que aquí en España viene con tiempo prácticamente calcado al de ayer.

Suben incluso un poco más las temperaturas en el interior de la península, con máximas que superarán los 20 grados en prácticamente todas las capitales. Y a la cabeza, donde casi siempre: 29 grados en Murcia, 28 en Sevilla o 25 en Valencia.

Ley de amnistía

Hoy cerramos la semana en la que el Gobierno ha salvado el primer envite de la Amnistía. Sin sorpresas, sin sobresaltos esta vez para Pedro Sánchez. Con toda la mayoría sanchista impulsando el perdón total para los delincuentes que intentaron el golpe separatista en Cataluña en 2017.

También para los que se han forrado con el proceso independentista, como los Pujoles. Y para los que reventaron las calles y bloquearon el aeropuerto, como los CDR y los de Tsunamic democratic, lo mismo.

Perdón para todos. Y aquí no ha fallado ningún diputado socialista. Ninguno, y son 121. Se mira mucho a los de Castilla-La Mancha, por las evidentes diferencias entre las palabras de Page y los hechos de los suyos.

Pero, ¿y los diputados del PSOE del resto? Extremeños, qué tal. Andaluces, cómo estáis. Murcianos, Madrileños, aragoneses. Luego dirán que miran a favor de los suyos, pero todos han votado a favor del mayor acto de desigualdad entre españoles, que es precisamente lo que implica una ley de amnistía como esta.

Y es lo que ahora tienen que explicar a los suyos. No sólo de la supuesta reconciliación, que no es real, entre los catalanes y el resto de españoles.

La realidad es que ni siquiera la amnistía es suficiente para calmar las ansias de los separatistas.

1. No se cansan de repetir que lo volverán a hacer, con lo que ese acto de fe que nos piden Sánchez y Bolaños para creer en la ley de amnistía no es posible.

2. Quieren más y más. ¿El qué? El referéndum de autodeterminación.

Esto es lo que ha vuelto a mesa en la última reunión que han mantenido en Suiza el delincuente Puigdemont y el secretario de organización del PSOE con Jordi Turull y Miriam Nogueras como testigos.

Son encuentros secretos pero luego al final tanto socialistas como los puigdemones publican una nota consensuada que es común. Y dice esa nota... “la aprobación de la ley permitirá a las partes poner en marcha los equipos de trabajo en los dos grandes ámbitos acordados, que se añadirán a los que ya existen en el ámbito de la lengua catalana y de la ley de delegación de competencias en inmigración”.

Ni Cerdán, ni Bolaños, ni Sánchez, ni la siempre locuaz vicepresidenta María Jesús Montero van a responder. ¿Cuáles son esos dos ámbitos acordados? Juegan al despiste y no se por qué nos huele que están hablando del referéndum de autodeterminación. Porque el traspaso de la mayoría de impuestos a la Generalitat se da por hecho, que sería lo segundo.

Tractorada hoy en Madrid

Miramos a lo inmediato. Y es una nueva movilización de los agricultores en Madrid.

Es Alfredo Berrocal, uno de los ganaderos que hoy va a estar en Madrid en la tractorada convocada por Unión de Uniones. Tras casi dos meses de movilizaciones de los agricultores, ¿qué es lo que han conseguido?

Lo primero no quedarse atrás respecto a sus colegas europeos. Viendo las tractoradas y bloqueos de los agricultores franceses, de los alemanes, de los holandeses, se vieron forzados a reaccionar. Les costó. Comenzaron tarde, pero han conseguido trasladar sus mensajes. Que en la calle se hable de sus reivindicaciones. Que todos conozcamos lo que piden. Y en épocas de amnistías, de Koldos y demás, no es fácil.

También han conseguido que en Bruselas empiecen a moverse, entre otras cosas porque hay elecciones europeas en junio y nadie quiere quedarse descolgado. Por recordar lo más cercano, este viernes, la Comisión Europea, ha propuesto aliviar la burocracia de la Política Agraria Comunitaria. Sobre todo, en las condiciones para recibir las ayudas y reducir los controles para los agricultores.

¿Es suficiente para que se levanten las protestas? La respuesta es que 'no'. Recuerdan que son cambios que aún tienen que discutir los ministros de Agricultura de la Unión en la reunión del martes 26 de marzo.

Lo que piden son concreciones y que los estados miembros se mojen, en nuestro caso el Gobierno de Sánchez. Porque como en tantas otras cuestiones, la posición del Ejecutivo español es el del que pasaba por ahí y no concreta lo que es de su competencia.

La marcha de hoy va a partir del ministerio de Transición Ecológica, que en Madrid está en la plaza San Juan de la Cruz, en Nuevos Ministerios, y desde ahí se van a dirigir castellana abajo, luego Recoletos y Paseo del Prado hasta terminar en la sede del Ministerio de Agricultura, que está frente a la estación de Atocha.

Manifestación policías y guardias civiles

Es la voz de policías y guardias civiles este sábado en el centro de Madrid. 12.000 según la delegación del Gobierno, es decir, según Sánchez y Marlaska. Más de 40.000 según los convocantes. ¿Qué piden?

Además de mejoras en sus condiciones salariales y de jubilación, además de la equiparación real con otros cuerpos autonómicos, se centran en un hecho que sufren en aquellas zonas con mayor conflictividad.

Es una petición para toda España, pero hay situaciones más sangrantes, más conflictivas, como puede el Campo de Gibraltar y en buena parte de la costa gaditana por el acoso de los narcos. No se nos ha olvidado el asesinato de los dos guardias civiles de Barbate, a los que una narcolancha pasó literalmente por encima el 9 de febrero.

Aunque parezca contradictorio, ni policías ni guardias civiles están consideradas como profesiones de riesgo. Esto sí ocurre con los bomberos, por ejemplo. Con los mineros. Con los trabajadores ferroviarios. También con los cantantes, con los bailarines o con los trapecistas. Con los toreros. ¿Y qué implica? Pues que los que son profesión de riesgo y se acogen a la jubilación anticipada, no sufren recortes ni penalizaciones en la cuantía cómo si les pasa a los que se jubilan de manera anticipada ordinariamente.

Por cierto, mientras los guardias civiles y los policías se manifestaban en Madrid el ministro Marlaska, el mismo día, a la misma hora, en la misma ciudad, inauguraba una exposición dedicada al bicentenario de la Policía. De fondo seguro que escuchó los gritos de dimisión.

Pregón de Semana Santa

Seguro que te has percatado. Estamos justo a una semana para el Domingo de Ramos. Vamos apurando la Cuaresma y todo huele ya a Semana Santa, con traslados de las imágenes de las cofradías desde las iglesias correspondientes hasta su casa de hermandad y también con pregones anunciando la Semana de Pasión.

Pregón de Semana Santa, como el de hoy en Sevilla, a las doce en el Teatro de la Maestranza en un acto que es todo un acontecimiento en la ciudad. Lo sabe bien Carlos Herrera, que fue protagonista del pregón hace ya un puñado de años. En 2001.

Este mediodía en Sevilla lo va a pronunciar Juan Miguel Vega, director de Canal Sur Radio y en esto de los pregones de Semana Santa, en las últimas horas ha ocurrido un hecho insólito. Inédito. Y también histórico, porque lo es, aunque esta palabra esté demasiado manoseada. Ha ocurrido en el pregón de Mérida, que ha protagonizado nuestra compañera Eva Fernández, corresponsal de COPE en el Vaticano.

A Eva se le resisten muy pocas cosas y en medio de su pregón, se ha podido escuchar y ver un mensaje del Papa centrado exclusivamente en la Semana Santa de esta ciudad extremeña, Semana Santa “única en el mundo” para Francisco.

El deseo del Papa es que su mensaje a los cofrades de Mérida dejara huella en toda la ciudad. Ya lo creo que la va a dejar. No recuerdo yo que un Pontífice participe en un acto de Semana Santa fuera de Roma, aunque haya sido con un mensaje de vídeo. Lo que no consiga nuestra corresponsal Eva Fernández con Francisco, no lo consigue nadie. Y los cofrades de Mérida, los fieles que vieron ese pregón no lo van a olvidar jamás.