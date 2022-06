Herraiz: "Es laborable en Argelia, buen día para comprobar si se restablecen relaciones como dice Sánchez"

Audio

“Buenos días. Bienvenido si te incorporas a 'La Mañana de Fin de Semana' de COPE en este 12 de junio en el que todavía quedan 9 días para que entre el verano de forma oficial, aunque de forma oficiosa lo estamos notando.

No hace falta recordarte las temperaturas que hemos tenido en las últimas horas. Mucho menos las de esta madrugada, si eres de los que te ha costado dormir. No es el caso de Galicia, de Asturias, del Cantábrico, de los Pirineos, de puntos incluso de las sierras del centro de la Península, donde no ha sido conveniente ni aconsejable dejar por la noche las ventanas abiertas.

En realidad, oficialmente, nos habían anunciado que la ola con esa masa de aire cálido y seco se iba a notar de forma intensa a partir de este domingo. Con lo que venimos comprobando desde el viernes y especialmente el sábado, esto quiere decir que las máximas se van a disparar aún más y, en principio, la situación va a seguir así hasta el miércoles.

Es la tercera ola de calor más temprana de la historia y hay un pueblo de Córdoba, que se llama Montoro, donde suelen recoger las máximas de toda España. En agosto del año pasado alcanzaron los 47 grados a la sombra. 47,2 grados es el récord, que hoy no lo van a superar, pero en este punto del valle del Guadalquivir, se van a acercar.

Ola de calor que, en España, como suele pasar también, tiene contrastes. Si eres de los que escuchas 'La Mañana de Fin de Semana' de COPE en el norte y ahora sales a la calle, la situación es muy diferente a la de Montoro, Córdoba capital o Jaén.

En Santander no van a superar hoy los 22º de máxima, que son 20 grados menos de los que se van a registrar en Sevilla, Córdoba o Badajoz. Y lo dicho, mañana seguirá la tendencia, así que el calor será uno de esos recurrentes temas de conversación.

Argelia se ratifica en la ruptura con España

De lo que hay que estar pendiente es de la evolución de la crisis con Argelia. El Gobierno de Sánchez, después de la que se le vino encima el miércoles, lo ha llevado todo al ámbito de la interpretación. Porque no deja de ser una valoración muy subjetiva asegurar que las relaciones con uno de nuestros vecinos de África se han recuperado.

Se agarran a ese comunicado del embajador argelino ante la Unión Europea que te contábamos este sábado. Es un texto perfectamente medido que solo lleva al desconcierto, pero nada más. Se limita a decir que el bloqueo a las transacciones con España solo existe en algunas mentes, le faltó añadir no demasiado limpias.

Y a ese flotador se engancha el Gobierno para ganar tiempo. A eso y a que Bruselas, sin morder, ha enseñado los dientes diciendo que la suspensión de las relaciones comerciales rompe el acuerdo euromediterráneo de 2015 y que, por tanto, tendrá consecuencias.

En ese capítulo de interpretaciones, hay un nuevo comunicado, que es de esta misma noche, que viene de Argelia y que vuelve a dejar a nuestro Gobierno a los pies de los caballos.

¿Qué dice Argelia? Que las relaciones con España siguen rotas y que no le ha gustado nada que desde nuestro país hayan acudido a Bruselas para intentar presionar a un país soberano. Y recuerdan que ellos tienen otros socios fiables en Europa. Se están refiriendo a Italia, que es con quien han aumentado los contratos de gas para dar en los morros a España después del giro de postura con el Sáhara.

A Argelia no le interesa que Europa comience un capítulo de sanciones que estaría por ver la dureza. Por eso insiste en que los compromisos de gas están garantizados que, en medio de una crisis energética sin precedentes, es lo que más le preocupa a la Comisión Europea. ¿A qué precio? Ahí está la clave, con pocas dudas. En los nuevos contratos que se firmen con empresas españolas de hidrocarburos el precio va a ser muy superior.

Sobre si las relaciones comerciales se van a restablecer, pues el camino se va a demostrar andando. El Gobierno, en un alarde de fe ciega, fe pública, asegura que da por zanjada la crisis porque Argelia da marcha atrás. La realidad es otra. Y no solo se reduce a lo que ha pasado desde el miércoles, con la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación suscrito con España en 2002. No solo se limita a la congelación de las operaciones relacionadas con el comercio con España.

Desde que el 7 de abril, Pedro Sánchez se reunió en Rabat con Mohamed VI, con el rey de Marruecos, haciendo gala del volantazo sobre el Sáhara, desde el momento en que España reconoció la soberanía marroquí sobre la antigua provincia española, Argelia se lo ha puesto aún más difícil a los exportadores españoles. Lo sabe muy bien -porque lo ha comprobado, porque lo ha sufrido- Jesús Ruiz que es ganadero y comerciante de ganados Ruigan, en Toledo.

La semana laboral en Argelia comienza hoy domingo. Va de domingo a jueves. Allí no son laborables viernes ni sábado. Así que tenemos una primera oportunidad para comprobar si es verdad que Argelia ha reculado, si es verdad que Argelia ha dado marcha atrás como insisten desde el Gobierno. Leyendo el comunicado de esta noche, con un tono muy duro, no parece que vaya a ser así.

Había especial interés por escuchar alguna valoración por mínima que fuera del presidente del Gobierno. En todos los actos públicos que ha tenido desde el miércoles, el presidente ha evitado a los periodistas, no sea que alguno se le ocurriera preguntar alguna cosa fuera del guion establecido por la factoría de marketing de la Moncloa. Por eso, se han limitado a ir filtrando cuál era la posición del Ejecutivo.

Y lo último es eso. Señalar que Argelia da marcha atrás ante la presión de la Unión Europea y España. Ya veremos por dónde va la realidad. Sánchez tenía una oportunidad fantástica este sábado en Málaga. Jugaba en casa porque en todos los mítines se juega en casa. Para llenarlos, el manual marca pagar autobuses con fondos del partido. A poder ser repartir bocadillos como reclamo o, como en este caso, hacer una comida popular con paella y cerveza gratis.

Ese fue el menú del mitin del PSOE en Cártama, en la provincia de Málaga, donde se esperaba que Sánchez hiciera referencias a la crisis con Argelia. Sobre todo para explicar de primera mano en qué punto nos encontramos. Pero, no, lo hizo para cargar contra el Partido Popular.

¿Entonces, en qué quedamos? ¿Están o no están reestablecidas todas las relaciones con Argelia? El comunicado de esta noche, Argelia ratifica la ruptura. A partir de hoy domingo, que ya es laborable, ¿se van a desbloquear todos esos contenedores con productos, con material español? A eso no respondía el presidente del Gobierno. Desde el PP, le piden que comparezca en el Congreso y el líder de los populares, Núñez Feijóo va un poco más allá.

Moreno Bonilla puede sacar más votos que toda la izquierda junta

Sánchez por la mañana en Cártama, en Málaga, junto a su candidato Juan Espadas. Feijóo por la tarde en Málaga capital, arropando a Juan Manuel Moreno.

Falta justo una semana para que algo más de 6 millones de andaluces puedan votar en las elecciones autonómicas. 300.000 jóvenes podrán meter su voto en la urna por primera vez. Y mientras algunos siguen deshojando la margarita en plena campaña, mañana, Herrera en COPE va a completar su ronda de entrevistas. Tras escuchar a Juan Espadas, a Juan Marín y a Macarena Olona, este lunes, a partir de las 9, es el turno del presidente y candidato a la reelección por el PP Juanma Moreno.

Mañana es el último día para publicar encuestas y en el PSOE hay muchos nervios porque no son buenas. Todos los sondeos que aparecen hoy en la prensa otorgan una amplia victoria al PP, que no alcanza la mayoría absoluta, pero que sí sumaría más escaños que toda la izquierda junta, lo que le acercaría a la posibilidad de gobernar sin necesidad de Vox, que es la gran aspiración de Núñez Feijóo y, lógicamente, también de Moreno Bonilla.

En todas las elecciones, en los días previos, en las vísperas se habla mucho de la participación. Las últimas elecciones al Parlamento andaluz se celebraron en 2018. Fueron un domingo 2 de diciembre. En aquella ocasión, no acudieron a votar el 43 % de los andaluces con derecho a voto. Era diciembre. Ahora se respira una desmovilización mayor que puede incrementarse con dos cuestiones más. La primera el calor. Sin restricciones, se está viendo que cada fin de semana hay un auténtico éxodo a las playas. Y el segundo, es el propio calendario.

El jueves es el Corpus y es festivo local en Granada y en Sevilla, por lo que se prevé que muchos se cojan puente. ¿A quién perjudica más una abstención amplia? En la izquierda defienden que a ellos, aunque cada elección tiene unos condimentos especiales. La respuesta el próximo domingo”.