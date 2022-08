Guillermo Vila: "En España han subido más los precios de los alimentos que en el conjunto de la Unión Europea"

Audio Guillermo Vila

Buenos días, bienvenido a 'La Mañana del Fin de Semana', soy Guillermo Vila y te saludo en nombre de todo el equipo del programa. Estamos encantados de acompañarte hasta las ocho y media de la mañana de este domingo, 7 de agosto de 2022... Oye y hoy el saludo, deja que se lo robe al más grande entre los grandes de la radio. Y es que hoy, me vas a permitir que, así de buena mañana, en este domingo de agosto, comparta contigo una buena noticia.

Pues una semana, Manolo, queda solo una semana.. En apenas siete días estaremos nuevamente liados con los goles, los árbitros, tendremos motivos para echar un buen rato en el bar con los amigos. Vuelve el fútbol y con ellos Paco, Pepe, Manolo y toda la gente del 'Tiempo de juego de Cope', el programa líder de los fines de semana.

Oye y el fútbol, las risas, el buen rollo.. quizá sirva para afrontar mejor un curso que se presenta complicado. Con la economía pendiente de un hilo y de Putin y de China y con una crisis energética de final incierto.





PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO





De momento este próximo miércoles comenzarán a aplicarse las medidas impulsadas por el gobierno de España para cumplir con la exgencia de Bruselas de ahorrar un 7 por ciento de energía. La verdad es que el Real Decreto presentado no detalla cómo se va a llegar a esa cifra.

Se trata de un plan que, como sabes, ha generado y sigue generando muchas dudas, tanto a nivel político, como entre los sectores afectados. Ayer te contábamos que el Gobierno había rectificado aunque fuera un poco y que había decidido convocar el martes a las comunidades para abordar los detalles de ese plan. Pero lo cierto es que ayer, según iban pasando las horas, esa reunión iba perdiendo fuelle. De hecho, más que reunión, a lo que se va a parecer es a esos finales de clase cuando el profesor pregunta... ¿alguna duda? No, pues ale, al patio.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica dicen que el encuentro es para eso, para resolver dudas, y no para negociar nada de un real decreto del que no piensan mover una coma. Se trata, dicen, de una reunión técnica. En las Comunidades Autónomas no se entiende esta actitud.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decía ayer que el problema es político y no técnico. Su consejera de Medio Ambiente le escribió una carta a la ministra Ribera pidiéndole que el encuentro fuera con los consejeros. Que sepamos, no ha habido respuesta. También el presidente de Castilla y León acusaba ayer al gobierno de abusar de los decretos aunque, eso sí, se comprometía a aplicar la norma.

Que esto, en realidad, no es el debate. Es decir, ¿cómo una comunidad autónoma no va a aplicar la ley? Eso solo lo hacen los socios de Sánchez en Cataluña. El problema es cuando no se sabe cómo aplicar la ley porque está redactada de tal modo que su cumplimiento se hace imposible. Por ejemplo, porque la norma dice que hay que apagar a las diez las luces de un escaparate pero no dice hasta cuándo. ¿Diez segundos? ¿Catorce Horas? Imposible saberlo.

Luego está la cuestión de las sanciones. El no cumplimiento de este Real Decreto conlleva multas que pueden ir desde los 60.000 euros hasta los 100 millones... Pero la realidad es que, en las más de 80 páginas que tiene el documento, en ningún momento hacen referencia a las sanciones... te deriva a otra ley que a su vez te manda a otra en la que, finalmente, sí aparecen esas cantidades. Un doble reenvío de una doble reemisión pasando por un reglamento de 2007. Todo claro, ¿verdad?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esto en cuanto a la cuestión legal, pero es que las medidas en sí, no solo no han sido consensuadas con quien debe aplicarlas, que son las comunidades autónomas, es que tampoco con quienes las van a sufrir, los sectores y trabajadores más afectados. Parece que finalmente, los camareros sudarán un poco menos, un poco, ya que les permitirán dejar el aire acondiconado a 25 grados. Algo es algo.

Ahora bien, la gran pregunta sigue siendo. ¿Y esto va a ser útil para bajar el 7 por ciento de consumo energético que exige Bruselas? ¿Servirá a largo plazo para garantizar nuestra autonomía? A la primera pregunta, imposible saberlo, a la segunda: no.

Y no es que lo diga yo, que en fin.. es que lo dicen todos los expertos a los que preguntes. Te pongo un ejemplo. Borja Osta es experto en energía. Define estas medidas como un parche a corto plazo y nos insiste en la importancia de buscar alternativas energéticas...

Y si los expertos tienen esta opinión de las medidas, no es mucho mejor lo que opinan de nustro Gobierno los ciudadanos de la Unión Europea. Mira, hoy hay una encuesta de lo más interesante en el diario El Mundo. Es un sondeo serio, lo ha realizado Euroskopia, que integra a ochio empresas demoscópicas de todo el continente, entre ellas, la española Sigma-Dos. ¿Qué dice ese sondeo? Pues que, de todos los lídees comunitarios, el que peor hja gestionado la crisis de Ucrania y la inflación es el español Pedro Sánchez. El peor. Le ponen los encuestados un 4,5. Un poco mejor aparece en la lista el alemán Scholz. El mejor valorado es el francés Macron. Y si nos centramos en lo que, según ese sondeo, opinan exclusivamente los ciudadanos españoles, los datos son peores. Seis de cada diez rechaza cómo Sánchez ha afrontado la crisis energética y además somos los eurpeos que más preocupados estamos por la escalada de precios. Un 74% expresa máxima inquietud.









HACIA UNA CRSISI ECONÓMICA





Y es que esta es la clave de esta crisis que se nos viene y que ha empezado por la cesta de la compra. El 95 de los alimentos básicos de esa cesta se ha encarecido más de un 15 por ciento. Además, según un informa del Banco de España publicado esta semana, en España han subido más los precios de los alimentos que en el conjunto de la Unión Europea. ¿Repasamos la lista? Segura que esto te suena porque lo ves cada día en el Súper. El aceite se ha encarecido un 37 por ciento. Los cereales un un 16 por ciento, el café un 11 por ciento, los lácteos un 16 y los huevos un 10 por ciento.

Respecto al futuro, el sector agrario lleva días avisando de que, ante el encarecimiento de los costes de producción, se pueden producior problemas de abastecimiento de productos como la leche o el pollo.

El de la inflación es el gran problema que debe afrontar España en las próximas semanas. Esto lo reconoce el propio Gobierno. Pero no parece que reconocerlo sea suficiente si eso no va acompado de medidas eficaces. Los expertos consideran que la mejor manera de combatir el alza de los precios no es ioncrementar el gasto público, como hace este ejecutivo. Porque además, el gobierno acumula ingresos récord, la recaudación, debido a la inflación, es altísima. Pero el ejecutivo se lo está gastando en dar cheques a los jóvenes para que compren libros y en relagalr billetes de cercanías a todo el mundo.

¿Qué sería más útil? Deflactar el IRPF. Es decir, bajar los impuestos, que la gente tenga más capacidad de inversión y que eso, a la larga, repercuta en la creación de puestos de trabajo. Es probable que sean medidas menos efectistas que lo de regalar cheques, pero a buen seguro que serían mucho más eficaces para luchar contra este gran monstruo que es el inflación.