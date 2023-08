Guillermo Vila: "El 17 se constituyen las Cortes y el ambiente entre PP y PSOE sigue siendo gélido"

Audio

Muy buenos días, bienvenido si acabas de encender la radio, estamos contigo desde las seis y hasta las ocho y media de la mañana, hasta que arranque Iglesia Noticia. En este domingo en el que los termómetros siguen subiendo en una especie de carrera que va a desembocar en la tercera ola de calor del verano que viviremos -o sufriremos o disfrutaremos, eso allá cada cual- toda esta semana que viene.

Hoy, de momento, ya vamos a llegar a los43 grados en Sevilla, a los 42 en Córdoba, a los 35 en Madrid… Solo lloverá un poco en la cornisa cantábrica y en zonas del litoral catalán.

Aunque allí lo que más preocupa es el viento. La Tramontana, que ha complicado muchísimo la extinción del incendio de PortBou, en Gerona, que se declaraba la tarde del viernes.

El incendio de Portbou ha sido controlado

Hasta 15 dotaciones terrestres de bomberos han estado trabajando toda la noche para tratar de controlar este fuego que se declaraba la tarde del viernes y que ha arrasado casi 600 hectáreas. Aquí el problema está siendo el viento, la tramontana, que sopla con fuerza este fin de semana, con rachas de 60-80 kilómetros por hora. A primera hora de la mañana está previsto que se incorporen dos medios aéreos. Los vecinos de Portbou y Colera, mientras tanto, ya han sido desconfinados y empiezan a respirar con algo de alivio.

Por más acostumbrados que estemos a los incendios, verdad, una cosa es contarlo y otra ver cómo las llamas se acercan a las mismas paredes de tu casa sin que tú puedes hacer nada. Es terrible esa sensación.

Un nuevo incendio en Huelva

Y además de este fuego, desde la tarde de ayer estamos pendientes de otro… que se declaraba en el paraje Huerta del Hambre de Bonares, en la provincia de Huelva.

Un incendio forestal que ha provocado el desalojo preventivo de quince viviendas entre Bonares y Lucena del Puerto. De hecho, se recomienda a los vecinos de Lucena que permanezcan en sus casas y que cierren puertas y ventanas por la cercanía del humo. Las decenas de evacuados están pasando la noche entre el pabellón deportivo de Bonares y las instalaciones de una cooperativa de Lucena del Puerto. En total, más de 200 profesionales participan en el operativo de extinción.

Qué pasará con los pactos de cara a la investidura

Bueno y si miramos a la semana que viene qué vemos… pues unos días que van a ser importantes para ir forjando los pactos de cara a una posible investidura. Como sabes, el día 17 de agosto se constituyen las Cortes. Para ese día, los partidos deberán haber llegado a algún tipo de acuerdo para constituir la Mesa del Congreso, puesto que en el senado, al tener el PP mayoría absoluta, no hay mucha tela que cortar. Pero en el Congreso sí. Y quien lo presida va a tener un papel que puede ser relevante de cara a la investidura, por ejemplo, a la hora de fijar los plazos y los tiempos de los debates. Para la elección del presidente de la Cámara, cada diputado escribe un nombre en un papeleta.

Si ninguno obtiene mayoría absoluta, se repite la votación entre los dos con más apoyos. Teniendo en cuenta que hay 172 diputados en el bloque del centro-derecha y 171 en el bloque frankestein-godzila, bastaría con que los 7 diputados de Puigdemont evitaran escribir el nombre del candidato socialista para que el PP se hiciera con la presidencia. Y ojo, que ya hay quien cree que esa vía de presión no es descartable por parte del fugado. Es una opción que tendría su lógica, le doy la presidencia del congreso al PP para que Sánchez vea que no voy de farol y que si quiere mis votos tiene ir muy lejos en las cesiones.

La estrategia del PSOE

De momento, entre socialistas y populares el ambiente sigue siendo gélido. El PSOE mantiene la estrategia ya conocida -y probada con éxito en las urnas- de alertar del peligro de los pactos PP-VOX. Mira, esto es lo que decía el viernes la portavoz del PSOE, Pilar Alegría.

El PSOE mandaba el video enlatado en el que se ve a Pilar Alegría delante de unos arbustos. Bien pues con un decorado parecido, este sábado los socialistas repetían esquema, en este caso con Diana Morant, ministra de ciencia, como protagonista. Escucha.

Las mismas expresiones, literalmente, lo mismo. Cualquier pensaría que es una coincidencia, ¿no? Que se les ha ocurrido decir lo mismo. Pero claro, habría que ser muy ingenuo para pensar tal cosa.

Es evidente por dónde sigue yendo la estrategia de los socialistas. Y esto explica por qué desde Ferraz le dijeron a sus compañeros de Melilla que de pactar con el PP allí nada de nada, que no es no, que nosotros queremos obligar al PP a pactar con VOX y ninguna razón de estado va a impedirlo. Y mientras, Sánchez, en Marruecos, marcando los tiempos en esas vacaciones con forma de provocación.

La jugada del PP

Veremos a ver cómo el PP es capaz de romper este traje que le ha diseñado el adversario. Feijóo ha apostado desde hace tiempo por tratar de salirse de los bloques, pero no parece que la relación dispersa que mantiene con Vox esté ayudando. Porque al pactar con los de Abascal, pero con asquito, sin ponerse siquiera en la foto, como hizo Mazón el viernes, solo se contribuye a reforzar el argumentario de los socialistas.

Quizá sea el momento de salir a la palestra y decir: sí, señores, prefiero pactar con el partido de Ortega Lara que con el de Otegi y Txapote. Habrá que ver qué dice Feijóo esta mañana, que ha anunciado una comparecencia ante los medios en Cambados. Y habrá que ver si Vox decide modificar algo su estrategia para no aparecer como ese partido con el que nadie quiere pactar. En parte, está en sus manos.

China quiere mediar en la guerra de Ucrania y Rusia

Y un apunte sobre la situación en Ucrania, donde este fin de semana se están produciendo movimientos interesantes tanto en el ámbito diplomático como en el militar.

China se ha convertido en el protagonista indirecto de la Cumbre de Paz sobre Ucrania que se ha celebrado este sábado en Yeda, en Arabia Saudí. Allí se han reunido representantes de una treintena de países. Y la verdad es que no ha trascendido absolutamente nada o casi nada de lo que allí se ha hablado. Lo cual no tiene por qué ser necesariamente malo. De hecho, las verdaderos negociaciones, los avances más importantes en todo conflicto, suelen ser aquellos que se consiguen fuera de los focos, sin la presión de la opinión pública observando. Desde luego es pronto para decir si ha habido o no avances, pero la presencia de China, principal aliado de Rusia, es significativa. Allí se ha discutido el plan de paz de Kiev. El presidente Zelenski no podía disimular su satisfacción

Negociaciones bilaterales… ¿se habrán producido? Pues es bastante probable, esa es la verdad. Y es importante porque, además de representantes de China, también han ido enviados de otros países más o menos cercanos a Rusia como India o Brasil.

¿En qué consiste ese plan de paz de Ucrania? Se trata de una fórmula que contiene diez puntos, que además de garantizar la paz para Ucrania prevé la creación de mecanismos para contrarrestar conflictos futuros, entre los que se contempla la retirada de las tropas rusas de su territorio.

Otra forma de saber si la reunión de Yeda es importante es según el cabreo que ha provocado en Rusia. Y ha sido bastante. Moscú acusa a las potencias occidentales de intentar crear una coalición antirrusa durante esta reunión. Una cita que la portavoz de exteriores de Putin ha definido como un engaño y una puesta en escena de laFórmula Zelenski, que considera que no tiene nada que ver con la paz.

Mientras, sobre el terreno, ayer Ucrania lograba dar un golpe importante a Rusia al atacar con drones marinos un enorme petrolero ruso muy cerca del puente que une Rusia con la península de Crimea. Ataque que se produce horas después de que Kiev destrozara el buque de desembarco ruso "Olenogorsky Gornyak". Es evidente que parte de la contraofensiva militar iniciada por Kiev hace dos meses pasa por cortar las vías de acceso ruso a esa península de Crimea.