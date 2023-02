Antonio Herraiz: “El problema de la guerra en Ucrania es que se perpetúe en el tiempo”

Audio

Buenos días. Sigue avanzando 'La Mañana del fin de semana' de COPE, en este 25 de febrero marcado por el frío. Hoy lo notamos más que ayer, pero menos que mañana y, según anuncia la previsión, menos que el lunes, que es cuando se espera el día más frío de todo lo que llevamos de invierno. Tampoco nada fuera de lo normal para estas fechas.

Se esperan nevadas abundantes en el noroeste por lo que tener cuidado en las carreteras, en determinados puertos de montaña de Asturias, de Galicia también del norte de Castilla y León, en los Pirineos.

Y luego, heladas pronunciadas. ¿Las mínimas? 10 bajo cero en Soria, 6 bajo cero en Pamplona y Ávila y cinco bajo cero en un buen puñado de capitales como Burgos, Palencia o Logroño. Aquí no sobra un buen abrigo y una bufanda.





Un año de guerra en Ucrania





Estamos en el día después del primer aniversario de la invasión de Rusia en Ucrania. Y la pregunta que nos hacemos es ¿y a partir de ahora qué? Porque un año después, salvo los movimientos en el frente, salvo el desastre humanitario que deja esta guerra, las posiciones siguen inamovibles.

Putin ha fracasado en su intento de invadir en dos días a sus vecinos, no ha conseguido a acabar con Zelenski, pero sus ansias imperialistas siguen teniendo a Ucrania como objetivo.

El gran problema de esta invasión es que se cronifique. Que se perpetúe en el tiempo y poco a poco nos vayamos olvidando de que tenemos una guerra a las puertas de Europa.

De esto alerta el Gobierno de Ucrania. Agradecen el apoyo que han venido recibiendo, agradecen la repercusión que ha tenido este primer aniversario, pero cuando los medios extranjeros se vayan marchando, la invasión continuará, con la tragedia que eso supone y con las consecuencias económicas que todos sufrimos día a día.

¿Qué es lo que pide Zelenski? Más armas. Más medios. No solo los blindados. Quiere también cazas para vigilar su espacio aéreo. Hay una novedad en este asunto. Es la propuesta de paz que ha hecho China. Esa petición de alto el fuego, de iniciar conversaciones, hay que mirarla con escepticismo porque en ningún momento habla de invasión ni condena la agresión de Rusia. Aun así, el presidente ucraniano no rechaza esa propuesta.

Esa es la gran novedad de las últimas horas. La propuesta de China. Incluso la posibilidad de que Zelenski se reúna con el presidente chino Xi Jingping. La otra gran novedad es el acuerdo in extremis en el seno de la Unión Europea para aplicar nuevas sanciones a Rusias.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cuanto a la petición de enviar cazas a Ucrania, España no le ha dicho un no rotundo a Zelenski. Otra cosa es cómo lo gestione a nivel interno porque Sánchez, cualquier paso que dé volverá a toparse con la realidad de su Gobierno. El jueves cuando llegó a Kiev, antes de entrevistarse con Zelenski, en un encuentro con alcaldes les dijo: “Toda España está con Ucrania”. Pues mira, no. Solo tiene que escuchar lo que le ha vuelto a decir en las últimas horas la ministra Ione Belarra.

Nos retorcemos pero seguimos en Moncloa. Esto no hace más que confirmar el valor que tienen los principios de los de Podemos. Con tal de conservar el poder, lo que haga falta.

Luego las cifras que deja esta invasión, son dramáticas. Ninguna se acerca a la realidad, como suele ocurrir en cualquier guerra. Más de 8 mil civiles muertos, 8 millones de refugiados, 5 millones de desplazados. Desde que empezó la invasión, cerca de 160 mil ucranianos han llegado a nuestro país. Sasha vive en Barcelona y miraba directamente a Rusia, y cómo la estrategia de Putin está provocando que las habituales relaciones de hermandad entre rusos y ucranianos hayan saltado por los aires.





Audio













Corrupción del PSOE en Canarias





Lejos de Ucrania, en Canarias seguimos conociendo novedades del caso mediador. Ya sabes que es la trama de corrupción que actuaba en varias islas y que se dedicaba a cobrar comisiones y mordidas a empresarios a cambio de supuestos favores.

Como cabeza visible de la trama está el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que como los capos de cualquier organización mafiosa que se precie tenía su mote: Tito berni. Aunque había serias sospechas sobre las prácticas oscuras de Tito Berni, hasta que no saltó el caso, la dirección del PSOE no le obligó a dejar su escaño en el Congreso de los Diputados. Eso fue la semana pasada, hace 14 días.

Luego fue detenido y puesto en libertad porque la única acusación personada, que era la Fiscalía, no pidió su ingreso en prisión. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Así que en la calle continúa el socialista Juan Bernardo Fuentes con tiempo y capacidad suficientes para destruir las pruebas que le involucren en la trama.

Los empresarios sobornados eran, fundamentalmente, profesionales vinculados al sector agrario. Y el modus operandi era aparentemente sencillo: si pagaban, les prometían agilizar y desbloquear subvenciones de todo tipo, ayudas autonómicas y europeas, y también les aseguraban que, previo pago, evitarían inspecciones sanitarias.

Dentro de esta trama estaba la figura del mediador. Se llama Antonio Navarro Tacoronte y ha hablado con COPE. Su versión ocupa una parte relevante del sumario y también las pruebas que ha ido aportando, porque tenía por costumbre grabarlo e inmortalizar casi todo con su móvil. Cuando juntaba a empresarios con Tito Berni en Madrid, después de la excursión por el Congreso, después de comidas generosas, se iban con prostitutas. No faltaban viagra ni drogas, en su particular versión de sexo, drogas y rock and roll.

Pero este mediador ha contado a COPE que a las comidas que organizaban no solo acudía Tito Berni. En esos almuerzos con los empresarios que se prestaban a ser sobornados, participaban otros diputados socialistas.

Esta es la versión de Antonio Navarro Tacoronte, esta es la versión del mediador de esta trama de corrupción y es lo que tiene que aclarar la Justicia. Muchas de las cosas que cuenta y acabas de escuchar están acreditadas con documentos, por lo que habrá que determinar si la trama cometió los delitos que se deslizan de la investigación. Se les acusa de cohecho y organización criminal y hay indicios de que podrían haber amañado contratos públicos.

Hay varios protagonistas más en esta trama. Uno es Francisco Espinosa Navas, un general de división de la Guardia Civil. Es el único que, por el momento, permanece en prisión. Según la investigación habría recibido, supuestamente, importantes cantidades de dinero y todo tipo de regalos y él les prometía ejercer su influencia, que en muchos casos no llegaba. Era más un farol que otra cosa.

De todo lo que ha dicho el mediador que está tirando de la manta hay un asunto más novedoso. Dice que el presidente de Canarias estaba al tanto de todo. El presidente socialista, lo niega. Lo que es una realidad es que son las XX y como la Fiscalía, la única acusación personada, no pidió prisión provisional para Tito Berni, el exdiputado socialista sigue en la calle.

Audio









Juelga de los letras de Justicia





Y luego hay un asunto, enquistado, que el Gobierno se ve incapaz de resolver y que está afectando a miles de ciudadanos. Es la huelga de los letrados de la administración de Justicia. Se ha cumplido un mes del paro de los antiguos secretarios judiciales y más de 200.000 actos jurídicos han quedado suspendidos desde entonces. Hay juicios, hay vistas, también hay bodas civiles aplazadas, pero también hay un bloqueo de cerca de 300.000 demandas que no han podido tramitarse porque no se ha podido realizar el reparto. Esto ya nos están advirtiendo que, cuando se ponga fin a la huelga, va a tener consecuencias porque habrá una avalancha.

Un mes de huelga y algunos se están enterando ahora de que la labor de estos letrados de la administración de Justicia es fundamental, aunque su función pase muchas veces inadvertida. Y luego hay un asunto que se añade al colapso que ya arrastra la Justicia.

Esta huelga ha provocado el bloqueo de casi 800 millones de euros que permanecen en el limbo en los juzgados. Ahí se encuentran las pensiones de alimentos, por ejemplo. En este caso, 30 días después, lo han considerado un asunto prioritario y entra dentro de los servicios mínimos.

El lunes el gobierno ha convocado una nueva reunión con el comité de huelga. La primera mesa de conversación se celebró la semana pasada, después de tres semanas en las que se negó a recibirles. En este primer encuentro se limitaron a mirarse las caras y poco más. No estuvo la ministra y el secretario de estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, que es un histórico de los socialistas vascos que fue alcalde de Barakaldo, les vino a decir que no se quejaran que son unos privilegiados.

Y aquí han tirado de un clásico de manual que utiliza la patronal si le viene bien a sus intereses. Desvelar el sueldo de los huelguistas, que según el ministerio oscila entre los 40.000 y los 60.000 euros brutos al año.

¿Por qué ha recurrido a este argumento el Gobierno? Porque lo que les exigen los letrados de la administración de justicia es que les compense económicamente por el incremento de las nuevas funciones que asumen desde 2009 y, de forma significativa, desde la reforma de 2015. Lo que piden es que cumplan con los acuerdos firmados con el ministerio hace casi un año.

A la espera de la reunión de pasado mañana lunes, el encuentro de ayer, que es el segundo desde que comenzó la huelga, terminó sin acuerdo. Y como reconocía a la salida Juan José Yáñez, del comité de huelga, las posturas siguen alejadas.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, tampoco estuvo en esta segunda reunión. Se fue a Asturias a visitar una quesería a la misma hora en la que los letrados acudían a negociar con el Ministerio.Seguro que la ministra tiene cosas mucho más importantes que hacer. Pero no estaría de más que la titular del ministerio acudiera ella a negociar, tomara en primera personas las riendas de una crisis que está provocando el bloqueo de los juzgados con 200.000 juicios y vistas suspendidas y que está afectando a miles de ciudadanos.