Antonio Herraiz: "La subida de las cotizaciones a la Seguridad Social no solo va afectar a los que más ganen"

Buenos días. Bienvenido si te incorporas a esta hora a La Mañana del fin de semana de COPE. Hoy hay que estar pendientes del Mediterráneo. Se esperan tormentas intensas en Cataluña y la Comunidad Valenciana. También en Baleares. En las últimas horas, se ha registrado récord de precipitaciones en Menorca desde que hay registros. Se han recogido más de 150 litros por metro cuadrado lo que en numerosos puntos de la isla ha provocado inundaciones en casas y cultivos.

Enseguida te cuento los entresijos de la ruptura definitiva del bloque separatista en Cataluña. Pero antes un asunto que va a terminar afectando a todos, aunque nos lo vendan con el argumento de siempre: la medida va dirigida a los que más ganan. Y no es así, es otro hachazo que va a condicionar las contrataciones de muchas medianas y pequeñas empresas. Son las que más van a sufrir la subida récord de las cotizaciones a la Seguridad Social. En el caso de las bases máximas va a llegar al 8,6%. Esto va a tener una repercusión inmediata.

Ahora te cuento que implica para un empresario y también para un trabajador, pero lo primero que hay que decir es que el gobierno lo ha intentado ocultar a todos. De hecho, en las reuniones que ha mantenido esta misma semana con la patronal y con los sindicatos no se lo comunicó. Lo ocultan porque preferían que no trascendiera. Y lo ha hecho y eso ha encendido a los empresarios.

¿Por qué? Por una cuestión evidente. Si tú me subes el coste de las cotizaciones, que no deja de ser un auténtico impuesto al empleo, me vuelves a poner más trabas a nuevas contrataciones. Por eso, no solo va afectar a los que más ganen, aunque sobre el papel lo vayan a notar los que ganen más de 50.000 euros al año.

En un salario bruto de 54.000 euros al año, antes se pagaba al año 14.000 euros (que se lo repartían entre la empresa y trabajador), ahora pagarán en ese mismo año 1.200 euros más, hasta llegar a los 15.266 euros. ¿Qué dice el gobierno? Que esta subida es para hacer frente al alza de las pensiones en función al IPC. Siguen al pie de la letra el argumentario de Moncloa las vicepresidentas Calviño y Yolanda Díaz.

¿Qué es lo que no dice el Gobierno? Que es una medida recaudatoria más para hacer frente al aumento de gasto público en plena escalada de precios. ¿Qué no dice tampoco? Que llevamos tres meses seguidos con muy malos datos de paro y que con esta medida complicarán aún más la creación de empleo. Porque ahora suben las cotizaciones máximas un 8,6%. En cinco años el total de la subida es del 20%. Las mínimas lo han hecho un 40%. Y un dato más. La subida de la base máxima de cotización va afectar a entre un millón y medio y dos millones de trabajadores que, como te puedes imaginar, para el Gobierno son todos ricos. Un sueldo bruto de 50.000 euros al año, netos al mes son en torno 2.900 euros. Todos los que ganan eso son ricos para Sánchez.

La subida va en relación con el aumento lineal que van a experimentar las pensiones. Y aquí se vuelve a mirar el cortoplacismo de Sánchez, cuya obsesión son las municipales y autonómicas de mayo, y las generales de finales de año y por eso no se ha planteado una actualización progresiva de las pensiones. Es decir, que suban más las que menos ganan. Solo el 25% de las más elevadas se van a tragar el 50% de lo que cuesta la subida en función del IPC.

Con esto de las cotizaciones y en plena negociación para el pacto de rentas, negociación que se prolonga y no llega a consumarse, la noticia es que los sindicatos han salido a la calle. No les hemos visto este tiempo atrás a pesar de la enorme pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Y aunque es noticia que se echen a la calle no lo es tanto. ¿Por qué? Porque no salen a protestar contra el Gobierno, faltaría más. Su objetivo a partir de ahora va a ser la patronal y lo va a ser mucho más.

Y en este asunto de la subida de las cotizaciones, poco les importa que se complique la contratación de determinados trabajadores. El mensaje es paga y no te quejes. De la subida del 4% de los sueldos del gobierno, de los cerca de 1.900 altos cargos y asesores que tiene el Ejecutivo, del incremento también del salario de los diputados, de eso los sindicatos no dicen nada. Callan.

Y mientras las principales preocupaciones de los españoles son la economía, las dificultades para llegar a fin de mes o a medio mes, los hay que siguen jugando a lo suyo. Lo hemos visto tantas veces que tampoco nos sorprende.

"Más del 55% de los afiliados quieren que Junts pase a la oposición"

Una vez más el Gobierno catalán vuelve a enfrentarse a la ruptura después de que las bases de Junts, el partido de Puigdemont haya decidido que lo más coherente es abandonar el Ejecutivo de coalición con Esquerra Republicana.

Todo parte del cese del que fuera vicepresidente, de Junts. Bueno, no parte de ahí, pero sí fue la decisión que ha precipitado todo. Pere Aragonés pegó un golpe sobre la mesa y destituyó a Jordi Puigneró. Era una forma de demostrar su autoridad después de que Junts amenazara al presidente con someterle a una cuestión de confianza si no cumplía con el acuerdo de investidura. Las relaciones han estado muy tensas casi desde el principio, con acusaciones de falta de lealtad y con una obsesión entre los dos partidos por acaparar el espacio independentista.

Desde su retiro dorado en Waterloo, el fugado Puigdemont apostaba por la ruptura. Pero los que pisan moqueta, todos los altos cargos, asesores y asesorcillos de lo que queda de convergencia le dijeron que esperara a ver si amainaba el temporal. La decisión pasó por preguntar a las bases y han dicho que se salgan del Gobierno. Más del 55% de los afiliados quieren que Junts pase a la oposición. La primera consecuencia inmediata es que perderían cerca de 250 cargos que suman alrededor de 22 millones de euros en sueldos cada año. Esto a ti que estás escuchando pues seguro que te importa bien poco.

Lo siguiente, una vez que se consume la salida es la remodelación del Gobierno. Y esa remodelación pasa por buscar apoyos suficientes. Porque Aragonés dice que sigue. En Cataluña las elecciones autonómicas se celebraron el año pasado, así que no se encuentran ni en la mitad de la legislatura. Y estamos ante un parlamento de lo más fragmentado después de que el PSC ganara en votos esos comicios, aunque empatara a 33 escaños con los republicanos de Esquerra.

¿Qué horizonte se vislumbra? Es evidente que Aragonés no da un paso drástico, que le coloca al borde de la ruptura, sin tener un plan B. Y ese plan B pasa por buscar apoyos puntuales con el PSC de Salvador Illa. La relación entre socialistas y republicanos no es nueva, es una de las muletas que sostiene a Pedro Sánchez en Moncloa, es socio prioritario en Madrid y en ese cambio de cromos, puede entrar ahora también Barcelona. ¿Acudirán Illa y Sánchez- Sánchez e Illa al rescate de Esquerra? No caben muchas dudas. Desde el PP, Núñez Feijoo no tiene ninguna.

"Kremlin ha errado en su estrategia"



Por lo demás, se mira a Rusia con la permanente amenaza nuclear sobre la mesa. En esta guerra, la inteligencia de EEUU ha ido un paso por delante. Advirtieron que la invasión se iba a producir y se produjo. Y ahora el propio presidente Biden ha dicho que no cree que Putin esté bromeando cuando habla sobre el uso de armas nucleares. ¿Hay que cambiar por tanto de estrategia? Dicen que anticiparse no traería nada bueno así que toca esperar.

Lo evidente es que el Kremlin ha errado en su estrategia. Cada día que pasa las tropas ucranianas recuperan nuevos territorios y cada día que pasa Putin está más solo. Ayer cumplió 70 años y lejos de aquellas celebraciones pomposas de mejores momentos para él, las felicitaciones desde el exterior, al menos las públicas, se cuentan con los dedos de una mano.

Esto es lo de menos. Según Kiev, Ucrania ha recuperado más de 500 kilómetros cuadrados de territorio en la última semana y sus tropas siguen avanzando hacia el este. En esos territorios se siguen localizando fosas.

Y en el capítulo de los gestos, nos quedamos también con los premios Nobel de la paz. Reconocen a un opositor bielorruso, a Ales Bialiatski, y a las organizaciones rusa Memorial y la ucraniana Centro por las Libertades Civiles, por su crítica al poder y la denuncia de crímenes contra la Humanidad. Además, la ONU, por primera vez, investigará la represión del régimen de Putin.

Son movimientos que no van a alterar los planes de Moscú y solo en la cabeza del presidente ruso está ejecutar o no la amenaza de las armas nucleares, que abriría un capítulo de consecuencias devastadoras para todos.

Como noticia de última hora, el puente que une Rusia y Crimea está en llamas. La versión más extendida es que se trata de un ataque ucraniano.